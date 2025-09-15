Ήπιε… νερό ο Αλπερέν Σενγκούν υπερθεματίζουν χρήστες του διαδικτύου και τον βάζουν στον τοίχο. Ο νέος «κακός» των Ελλήνων, φαν της «πορτοκαλί θεάς».

Ο τσόγλανος, ο προκλητικός, ο νέος «εχθρός». Το «πολύ μικρό παιδί» κατά Βασίλη Σπανούλη που τόλμησε να πιάσει στο στόμα του τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, ο οποίος οδήγησε την Εθνική Ομάδα στη… Γη της Επαγγελίας μετά από 16 χρόνια. Και το χάρηκε, το πανηγύρισε, το έζησε με την ψυχή του. Και την οικογένειά του. Στο μεγαλύτερο ίσως επίτευγμα της καριέρας του. Συ είπας.

Ο Αλπερέν Σενγκούν κατόρθωσε σε λίγες ώρες να γίνει ο Σρέντερ, ο ήρωας σχεδόν σύσσωμου του μπασκετικού ελληνισμού. Ο λυτρωτής, εκείνος που πήρε εκδίκηση.

Μα ποιος; Ο Ντένις ο τρομερός που μπήκε στο μάτι των Ελλήνων στο Ευρωμπάσκετ του 2022 στο Βερολίνο όταν και… οργίασε κόντρα στη «γαλανόλευκη», βγάζοντας αγωνιστικά και μη γλώσσα.

Ο MVP της 42ης έκδοσης που δεν ήθελαν οι απανταχού γαν της «σπυριάρας» στην Ελλάδα να βλέπουν μπροστά τους, για τον οποίο τα ευχολόγια πήγαιναν… σύννεφο.

Αυτός, ο άνθρωπος αυτός που λέει και το άσμα, ο οποίος έγινε οριακά «σύμβολο» για χάρη του Αλπερέν Σενγκούν. Του «χορευτή της Κερασούντας» ο οποίος μέσα σε λίγες μόλις ώρες μετατράπηκε σε «στόχο». Στην εποχή των social media και της μαζικότητας είναι το μόνο εύκολο. Φουντώνει δίχως καν σπίθα.

Ποιος Ρούντι Φερνάντεθ πλεόν! Υπερβολικά πολύ light, σχεδόν «γατάκι» μπρος το μένος προς των σταρ των Ρόκετς, ο οποίος φλέρταρε για 39′ και βάλε με την κορυφή της Ευρώπης. Υπολόγιζε όμως δίχως τον «ξενοδόχο» Ντένις Σρέντερ που το πήρε πάνω του.

Με τον Φραντς Βάγκνερ στο πλευρό του και πανάξιο συμπαραστάτη τον Ίσαακ Μπόνγκα, φώναξε «δώστε μου την μπάλα» για να κερδίσουν για μία ακόμα φορά οι Γερμανοί. Όπως έλεγε με αγωνιστική σοφία και ο Γκάρι Λίνεκερ κάποτε.

Η αποδόμηση της εικόνας ενός ανθρώπου, δημοσίου συνήθως προσώπου και δη ενός αθλητή, είναι το μόνο εύκολο γνώρισμα των καιρών μας. Δεν απαιτείται και τόσο μεγάλη προσπάθεια. Αρκεί η αφορμή και ο Αλπερέν Σενγκούν την έδωσε, λίγα μόλις λεπτά μετά τον τουρκικό θρίαμβο στον ημιτελικό απέναντι στην «Επίσημη Αγαπημένη».

Και με τα λεγόμενά του και με τις πράξεις του. «Βάλαμε τον Οσμάνι πάνω στον Γιάννη με πολλές βοήθειες. Έκανε εξαιρετική δουλειά. Ο Γιάννης είναι από τους καλύτερους παίκτες στον κόσμο, προσπαθήσαμε να βοηθήσουμε τον Οσμάνι και το κάναμε. Ο Γιάννης είναι καταπληκτικός παίκτης, αλλά όχι σπουδαίος πασέρ. Πήγαμε πάνω του και κλείσαμε τη ρακέτα», τόνισε ο νέος… villain, περιχαρής άρτι αφιχθέντας στη μεικτή ζώνη της Xiaomi Arena.

Η πρώτη μπηχτή του μεγαλύτερου ταλέντου που έχει βγάλει ποτέ η γειτονική χώρα των 90 εκατ. κατοίκων, δόθηκε. Με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο στο επίκεντρο, ο οποίος βρίσκεται από όλον τον πλανήτη σχεδόν λόγω επιτευγμάτων, πορείας, προσφοράς στο… απυρόβλητο. Πρώτο χτύπημα.

Μερικά λεπτά αργότερα και πάνω στο… τσακίρ κέφι, ακολούθησε το μεγαλύτερο φάουλ. Φωτογραφία με λεζάντα ένα τραγούδι που ξεκίνησε από ερωτικό και έγινε «σημαία» των εθνικόφρονων της Τουρκίας με σαφείς υπαινιγμούς στην Μικρασιατική καταστροφή και τις μεγαλεπίβολες βλέψεις. «Δεν σου κάνει πάντα καλό ο θαλασσινός αέρας;», έγραψε ενθουσιασμένος και σήκωσε θύελλα αντιδράσεων. Δεν το κατέβασε ποτέ το ποστ, απενεργοποίησε όμως τα σχόλια γιατί του την… έπεσαν.

Από εκείνο το σημείο και μετά η ετικέτα μπήκε. «Κακός». Ένας λόγος παραπάνω οι ουδέτεροι Έλληνες του μεγάλου τελικού μετά το σπουδαίο επίτευγμα της κατάκτησης του χάλκινου μεταλλίου να υποστηρίξουν τους αντιπαθητικούς μέχρι πριν μερικές ώρες Γερμανούς. Και ο Σρέντερ που δεν ήθελαν να τον βλέπουν ούτε ζωγραφιστό, να γίνεται… άγαλμα, χάριν υπερβολής.

Ο Σενγκούν που είχε σπουδαία απόδοση στον τελικό με 28 πόντους (50% ευστοχία), 3 ριμπάουντ, 3 ασίστ και 3 τάπες, στο φινάλε αισθάνθηκε πικρία. Παράκουσε μάλλον, βάσει αντίδρασης Αταμάν στη Συνέντευξη Τύπου, τις οδηγίες. Πήγε να φέρει το ματς στα ίσα με τρίποντο. Σίδερο και απογοήτευση, ζωγραφισμένη στο πρόσωπό του και κατά την ανάδειξή του ως μέλος της καλύτερης 5άδας του τουρνουά.

Παραλαμβάνοντας το ατομικό του βραβείο, υπέπεσε σε ένα ακόμα «ατόπημα». Δεν έδωσε το χέρι του στον Γιάννη Αντετοκούνμπο. Ούτε εκείνος σε αυτόν, αγνοώντας ο ένας τον άλλον. Ξεκινώντας ένα beef.

Μερικές ώρες νωρίτερα και κατά την παρουσία του στη Συνέντευξη Τύπου, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο είχε σχετικά πως… «Είμαι είναι τύπος που δεν μιλά, αφήνω το παιχνίδι μου να μιλά. Οδεύω στη 13η χρονιά μου στο NBA και έχω κερδίσει τα πάντα, τα πάντα. Έχω μία υπέροχη οικογένεια που με υποστηρίζει, υπέροχους ανθρώπους γύρω μου και έχω χτίσει απίστευτες σχέσεις.

Δεν θέλω να μιλάω άσχημα στους προπονητές ή στους παίκτες. Όποιος λέει κακά πράγματα για μένα, στο τέλος της ημέρας δεν έχει κανένα νόημα γιατί δεν θα θυμάστε τι είπαν, αλλά πως απαντώ», είπε παραπέμποντάς τον στο YouTube.

Και το ερώτημα μετά την παράθεση όλων των παραπάνω είναι: Εξισώνονται οι δύο περιπτώσεις; Που υπάρχει πάτημα και που χάνεται το μέτρο, φτάνοντας σε κατάρες και πάσης φύσεως «ευχές»;

Υ.Γ: Το… χεράκι του βέβαια ο Σενγκούν το έβαλε κι ας μην το έδωσε.