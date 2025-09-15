Μερικά χρόνια πίσω ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ήταν ο πρώτος εκ των σταρ του ΝΒΑ που μίλησαν με κολακευτικά λόγια για τον Σενγκούν και το ταλέντο του.

Ένα νέο beef στην ελίτ του παγκόσμιου μπάσκετ ίσως βρίσκεται στα σκαριά ανέμεσα στον Γιάννη Αντετοκούνμπο και τον Αλπερέν Σενγκούν, αν και όπως είπε ο χάλκινος στη Ρίγα και σούπερ σταρ των Μπακς «προτιμά να αφήνει το παιχνίδι του να μιλά».

Τις τελευταίες ώρες προέκυψε μία κόντρα ανάμεσα στα μεγάλα κεφάλαια της Εθνικής Ελλάδας και της αντίστοιχης της Τουρκίας που πήραν τα αντιπροσωπευτικά συγκροτήματά τους από το χεράκι μέχρι το βάθρο των νικητών. Με αποκορύφωμα την αγνόηση του ενός από τον άλλον κατά την ανάδειξή τους ως μέλος της καλύτερης πεντάδας του Ευρωμπάσκετ 2025.

Γιάννης Αντεοτκούνμπο και Αλπερέν Σενγκούν «ψυχράνθηκαν» μετά τις δηλώσεις του δεύτερου στη μεικτή ζώνη για τον «όχι καλό πασέρ Γιάννη», οι οποίες θεωρήθηκαν «ασέβεια» από αρκετούς.

Μία «ψύχρα» που μπορεί να λέει και πολλά (σ.σ. να συνεχιστεί και στο ΝΒΑ), μπορεί να μη λέει και απολύτως τίποτα. Όπως και να έχει, το ενδιαφέρον των Ευρωπαίων το κέντρισε, με τον «χορευτή της Κερασούντας» να γίνεται ο νέος «κακός» του ελληνικού μπάσκετ. Μετά τους Ρούντι Φερνάντεθ και Ντένις Σρέντερ.

Γυρίζοντας πάντως κανείς τον χρόνο πίσω στο 2021, μερικές εβδομάδες μετά την κατάκτηση του δαχτυλιδιού από τον Γιάννη Αντετοκούνμπο και τους Μπακς καθώς και την είσοδο του Τούρκου σέντερ στον «μαγικό κόσμο» του ΝΒΑ, θα συναντήσει πολλά κολακευτικά σχόλια του Έλληνα σούπερ σταρ για τον φέρελπι τότε rookie γείτονα.

«Είναι ένας σπουδαίος παίκτης. Παίρνει τον χρόνο του. Τίποτα δεν μπορεί να τον επιταχύνει. Μπορεί να δείχνει αργός εκεί στο ποστ, αλλά είναι αποτελεσματικός. Παίζει καλά. Παίζει με πολλή ενέργεια. Έρχεται από τον πάγκο και δίνει ενέργεια στους συμπαίκτες του. Παίρνει καλά τα ριμπάουντ, είναι επιθετικός, κάνει καλά σκριν. Νομίζω ότι ταβάνι του είναι ο ουρανός», είχε πει ο «αστέρας» των ελαφιών για τον άγουρο και σχεδόν άγνωστο τότε Αλπερέν Σενγκούν.

Ο πρώτος αθλητής αυτού του βεληνεκούς στην αμερικανική λίγκα που μίλησε με τόσο θετικά λόγια για τον ασημένιο στη Ρίγα, παίκτη του Αταμάν.