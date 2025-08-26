Η σκηνή που «ξεχώρισε» από την πρώτη προπόνηση της Εθνικής επί κυπριακού εδάφους ήταν το «μάθημα» του Βασίλη Σπανούλη στον Γιάννη Αντετοκούνμπο και η συζήτησή τους.

Αποστολή στην Κύπρο: Μάνος Φυρογένης

H Εθνική Ελλάδας εδώ και λίγες ώρες είναι στην Κύπρο, ώστε να λάβει μέρος στην πρώτη φάση του EuroBasket 2025.

Μάλιστα, η «γαλανόλευκη» πρόλαβε να κάνει και προπόνηση το απόγευμα της Τρίτης (26/08), δύο ημέρες πριν το ντεμπούτο της.

Η στιγμή που «ξεχώρισε» ήταν χωρίς καμία αμφιβολία το τετ-α-τετ του Γιάννη Αντετοκούνμπο με τον Βασίλη Σπανούλη.

Ο «Kill Bill» έκανε «μάθημα» στον «Greek Freak». Συγκεκριμένα, ο Ομοσπονδιακός τεχνικός έκατσε κοντά στον σταρ των Μιλγουόκι Μπακς, που του έδειχνε, πώς να ξεμαρκαρίζεται.

Την ίδια ώρα, οι δύο τους έκατσαν αρκετή ώρα και συζητούσαν για όλα αυτά που έδειχνε ο Βασίλης Σπανούλης.

Να υπενθυμίσουμε, πως η «επίσημη αγαπημένη» ξεκινάει το ταξίδι της απέναντι στην Ιταλία (28/08, 21:30).

Στη συνέχεια θα έχουμε τις αναμετρήσεις με Κύπρο (30/08, 18:15), Γεωργία (31/08, 15:00), Βοσνία (02/09, 15:00), για να φτάσουμε στην τελευταία αγωνιστική κόντρα στην Ισπανία (04/09, 21:30).

Δείτε στο παρακάτω βίντεο το «μάθημα» του Βασίλη Σπανούλη στον Γιάννη Αντετοκούνμπο: