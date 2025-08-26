Η Εθνική ομάδα στηρίζει πολλά στον Τάιλερ Ντόρσεϊ αυτό το καλοκαίρι, γεγονός που δεν αποτελεί μυστικό.

Αποστολή στην Κύπρο: Μάνος Φυρογένης

Ώρα Εθνικής ομάδας, θα είναι και Τάιλερ Ντόρσεϊ time; Οι απαντήσεις οσονούπω από το Κλειστό γυμναστήριο «Σπύρος Κυπριανού» στη Λεμεσό.

Η «γαλανόλευκη» έφτασε στο Νησί της Αφροδίτης το απόγευμα της Τρίτης (26/8), δύο μέρες και κάποιες ώρες πριν το πρώτο τζάμπολ της στο EuroBasket 2025. Ένα ακόμα μεγάλο ραντεβού στο οποίο είναι παρούσα. Με χαμηλότερα το κεφάλι βέβαια – σε σχέση με προηγούμενες απόπειρές της για διάκριση – γεγονός που μπορεί και να αποβεί κομβικό.

Από το αεροδρόμιο, στο ξενοδοχείο και έπειτα στο γήπεδο. Το σύνολο του Βασίλη Σπανούλη, έκανε την πρώτη του προπόνηση στο γήπεδο όπου θα παλέψει για το καλύτερο δυνατό πλασάρισμα στην επόμενη φάση, στη Ρίγα. Και πριν την (επίσημη) έναρξη αυτής, οι διεθνείς «ξεμούδιασαν».

Μερικές στιγμές πριν απομακρυνθούν τα Media και ο «Kill Bill» δώσει το σύνθημα, ο Τάιλερ Ντόρσεϊ δέχθηκε τα… ιδιαίτερα. Αρχικά από τον Κώστα Σλούκα και έπειτα από τον ίδιο τον προπονητή του που έγινε και πάλι για λίγο παίκτης, για χάρη του. Κάτι που συνηθίζει ο ομοσπονδιακός προπονητής. Να μπαίνει δηλαδή στην προπόνηση, λατρεύοντας την διαδραστικότητά της.

Λίγο οι απουσίες, λίγο η ατομική του ποιότητα αλλά και η ανεβασμένη του ψυχολογία μετά το εντυπωσιακό φινάλε στη σεζόν, ο Τάιλερ Ντόρσεϊ αποτελεί ένα πολύ σημαντικό κεφάλαιο για την Εθνική. Και παράγοντας Χ για την πορεία της στο προσεχές τουρνουά.