Ο Βασίλης Σπανούλης φρόντισε να αποθεώσει τους Ισπανούς, αλλά και να δώσει το σύνθημα για τη συνέχεια στο EuroBasket.

Η Εθνική, έστω κι αν απώλεσε μεγάλο προβάδισμα, πήρε τη νίκη στην τελευταία αγωνιστική του ομίλου (86-90, 04/09), απέκλεισε τους Ισπανούς από τη συνέχεια του EuroBasket και πήρε την πρωτιά.

Έτσι, στη φάση των «16», θα τεθεί αντιμέτωπη με το Ισραήλ, με το ματς να είναι προγραμματισμένο για την Κυριακή (12:00, 07/09).

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ήταν ο κορυφαίος για τη «γαλανόλευκη», έχοντας 25 πόντους, 14 ριμπάουντ και 9 ασίστ. Μεγάλο ματς έκανε και ο Τάιλερ Ντόρσεϊ, που σταμάτησε στους 22 πόντους, έχοντας 6 τρίποντα.

Ο Βασίλης Σπανούλης, στις δηλώσεις του, φρόντισε να… βγάλει το καπέλο για όσα έχουν καταφέρει οι Ισπανοί όλα αυτά τα χρόνια, ενώ τόνισε πως από εδώ και πέρα, το μόνο που πρέπει να κοιτούν οι παίκτες του, είναι πώς θα κερδίζουν τα παιχνίδια στη συνέχεια της διοργάνωσης.

Αναλυτικά, όσα είπε ο Βασίλης Σπανούλης:

«Πιστεύω πως δεν μπορούσαμε να κάνουμε καλύτερη διαχείριση ως τώρα, ο Γιάννης δεν έπαιξε σε δύο ματς στον όμιλο, ίσως ο Σλούκας έπαιξε παραπάνω αλλά έχει δουλέψει πολύ γι’ αυτό όλο το καλοκαίρι. Ευχαριστώ το επιτελείο για τα όσα έκανε με Παπανικολάου και Λαρεντζάκη, χρειάζομαι όλους τους παίκτες μου. Ίσως να μην ταίριαζε σήμερα το ματς πολύ για παράδειγμα στον Ντίνο και έπαιξε λιγότερο. Το μόνο που πρέπει να κοιτάμε από εδώ και πέρα είναι το πώς θα κερδίζουμε τα παιχνίδια.

Πολύ μεγάλες φουρνιές που έχουν οι Ισπανοί, είδαμε το 2007 πως χάσαμε, πέρυσι στην τελευταία κατοχή, αλλά τα περισσότερα ματς εκτός από μερικά μεταξύ μας έτσι είναι. Ήταν η σειρά μας να κερδίσουμε και να τους βγάλουμε απ’ έξω, συγχαρητήρια για όλα όσα έχουν κάνει. Μερικές φορές ο τρόπος τους σε εκνευρίζει αλλά δεν μπορείς να μην τους βγάλεις το καπέλο και να τους παραδεχτείς, όπως και στον κόουτς Σκαριόλο. Αλλά συγχαρητήρια πρέπει να πως και στην ομάδα μου, κυρίως για την εμφάνιση στο πρώτο μέρος, αυτή στο δεύτερο ήταν ένα καμπανάκι για τη συνέχεια.

Πρέπει να δούμε τι γίνεται με τον Σαμοντούροφ, ελπίζω να είναι διαθέσιμος. Σε κάθε παιχνίδι μπορεί να παίζουν διαφορετικοί παίκτες, όλοι πρέπει να είναι έτοιμοι. Μπορούμε να παίξουμε πολύ καλύτερα, αυτό που κάναμε στο πρώτο ημίχρονο πρέπει να το σταθεροποιήσουμε και να το βελτιώσουμε και άλλο».