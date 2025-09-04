Η ώρα που η Εθνική ομάδα θα «τσούξει» την Ισπανία, ήρθε.

Πόσες και πόσες φορές ο «κακός δαίμονας» Ισπανία έχει αναγκάσει την Εθνική ομάδα της Ελλάδος να φύγει από το παρκέ ή και τη διοργάνωση με σκυμμένο το κεφάλι; Το φάντασμα της «ρόχα» όμως η «γαλανόλευκη» το ξόρκισε. Μια και καλή.

Σε έδαφος κυπριακό, στη Λεμεσό, στο πλαίσιο του τελευταίου αγώνα της φάσης των ομίλων της 42ης έκδοσης του EuroBasket, η σαφώς πιο ποιοτική και «μπαρουτοκαπνισμένη» Εθνική ομάδα, υπέταξε τους Ίβηρες, επικρατώντας με 90-86 (04/09), έστω κι αν στο τέλος χρειάστηκε να αγχωθεί.

Σε ένα κατάμεστο γήπεδο 8 χιλιάδων θέσεων, δεν θα μπορούσαν να κερδίσουν από μόνες τους οι φανέλες που έγραφαν Espana. Κι ας ανησύχησαν την «Επίσημη Αγαπημένη» στη δεύτερη περίοδο. Κι ας έκλεισαν την ψαλίδα στην τρίτη και την τέταρτη όπου εξατμίστηκε το +15 και μάλιστα, πέρασαν μπροστά. Κι ας είχε η Εθνική ομάδα να τους αποκλείσει σε μεγάλη διοργάνωση από το πολύ μακρινό 1995 όπου κουμάντο στη χώρα έκανε ακόμα το ΠΑΣΟΚ και «άρχοντας» στο ελληνικό μπάσκετ ήταν ο Γιώργος Βασιλακόπουλος.

Το 1/9 των τελευταίων αναμετρήσεων πλανιόταν ως ένα αφήγημα με δικό του μύθο. Οι κατάρες όμως είναι για σπάνε. Και ως γνωστόν, έχει ο καιρός γυρίσματα.

Ένα θετικό αποτέλεσμα δεν ισοσκέλησε ξαφνικά μία πλάστιγγα που εξακολουθεί να γέρνει ξεκάθαρα υπέρ των Ισπανών (34-18), οι οποίοι ήρθαν με το «my way» τους στη Λεμεσό, έχοντας το βλέμμα στραμένο στο μέλλον. Και όχι ρίχνοντας ματιές σε αυτό. Και όπου έφταναν. Οι πρωταθλητές εκτός και σε μεγάλο βαθμό οφείλεται η Εθνική ομάδα για αυτό.

Και εξαιτίας της ήττας από τη Βοσνία αφού ακόμα κι αν την κέρδιζε στο τελευταίο παιχνίδι των γκρουπ, οι Ίβηρες θα συνέχιζαν στη Ρίγα ως 4οι. Την χαριστική βολή όμως σε μια πληγή που είχαν ανοίξει οι Γεωργιανοί, την έδωσαν οι Έλληνες.

Η παρέα του αλτρουιστή – λόγω τρόπου παιχνιδιού της Ισπανίας – Γιάννη Αντετοκούνμπο, ξεδίπλωσε στο παρκέ του «Σπύρος Κυπριανού» αρκετές από τις αρετές της. Κάπου αγχώθηκε στην πορεία, το μυαλό θόλωσε. Πετάει όμως για τη Λετονία με αέρα αισιοδοξίας και δρόμο ανοιχτό μέχρι την 4άδα.

Την ίδια στιγμή, η ομάδα του Σέρτζιο Σκαριόλο στο κύκνειο άσμα του ίδιου σε έναν πάγκο που έχει αποθεώσει με μεγαλύτερη στιγμή την κορυφή το 2022, αποχωρεί με άδεια χέρια. Και μερικά χιλιόμετρα στα πόδια ενόψει της επόμενης μέρας.

Για πρώτη φορά από το 1995, οι Ίβηρες έχασαν κολλητά παιχνίδια σε EuroBasket ενώ από το 1977, είχαν να υποστούν τρεις ήττες σε ένα τουρνουά. Τα πρωτοφανή ωστόσο για τους Ισπανούς συνεχίστηκαν με το μεγαλύτερο απ’ όλα καθώς ΠΟΤΕ δεν είχαν αποκλειστεί από τη φάση των ομίλων. Έγινε κι αυτό.

Και να που το ‘φερε η μοίρα και τα χρόνια, να συμβεί από την Ελλάδα της οποίας είχαν πάρει τον… αέρα. Το παρελθόν όμως δεν παίζει μπάσκετ.