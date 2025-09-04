Σημαντική στιγμή για τον Κώστα Παπανικολάου σήμανε ο αγώνας με την Ισπανία, πριν η Εθνική αφήσει την Κύπρο για τη Λετονία.

Αποστολή στην Κύπρο: Μάνος Φυρογένης

Πως τα ‘φερε έτσι η μοίρα και τα χρόνια για τον Κώστα Παπανικολάου να συμπληρώσει έναν αριθμό ορόσημο στο τελευταίο παιχνίδι φάσης ομίλων πιθανότατα της λαμπρής καριέρας του με την Εθνική ομάδα. Και να πιάσει τον μεγαλύτερο ΘΡΥΛΟ του ελληνικού μπάσκετ.

«Είμαστε εδώ να εκπροσωπήσουμε όλη την Ελλάδα. Φοράμε την ελληνική σημαία στο στήθος», απάντησε μεταξύ άλλων στους εκπροσώπους των Media στην Λεμεσό όταν ρωτήθηκε για την καταστροφολογία που συχνά ακολουθεί αυτό το σύνολο.

Το ταξίδι του αρχηγού με το εθνόσημο στο στήθος σε επίπεδο ανδρών, ξεκίνησε λίγες εβδομάδες πριν την τελευταία διάκριση. Έκανε το ντεμπούτο του σε ένα φιλικό παιχνίδι τον Αύγουστο του 2009, όπου και υπήρξε μέρος της προετοιμασίας για το Ευρωμπάσκετ της Πολωνίας. Βρέθηκε μάλιστα και στα πρόθυρα της δωδεκάδας με προπονητή τον Γιόνας Καζλάουσκας.

Ο αμούστακος – παραμένει τέτοιος – και άγουρος ακόμα, γεμάτος ενθουσιασμό, Κώστας Παπανικολάου βρίσκεται πάντοτε στη διάθεση της «γαλανόλευκης», πιστός στρατιώτης της. Και λίγο πριν τη δύση της καριέρας του, έμελλε να σκαρφαλώσει στη δεκάδα των διεθνών με τις περισσότερες συμμετοχές.

Ο αγώνας κόντρα στην Ισπανία, ο τελευταίος στη φάση των ομίλων της 42ης έκδοσης του EuroBasket, είναι ιστορικός για τον «Παπ». Τι πιο σύνηθες θα πει κανείς για τον αρχηγό του Ολυμπιακού που συνεχίζει να καταρρίπτει ρεκόρ.

Καταλυτικός στον απόλυτο βαθμό σε αυτήν την Εθνική ομάδα, όπως έδειξε και στον εναρκτήριο αγώνα με την Ιταλία με την εμπειρία και τα χαρακτηριστικά του. Απέναντι στα αδέρφια Ερνανγκόμεθ, ο Κώστας Παπανικολάου ανέβηκε στις 168 παρουσίες με το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα σε επίπεδο ανδρών και έπιασε τον ΤΕΡΑΣΤΙΟ Νίκο Γκάλη.

Μέχρι πρότινος, ο σπουδαίος «γκάνγκστερ» σηματοδοτούσε το «φράγμα» για τη 10άδα. Επειδή όμως η Εθνική ομάδα έχει και συνέχεια στο EuroBasket 2025 και τα… χαπάκια των γιατρών της «γαλανόλευκης» έπιασαν τόπο για την σφιγμένη μέση του Παπανικολάου, τότε εκείνος θα αφήσει πίσω του τον Νίκο Γκάλη με το πρώτο χιαστί στη Ρίγα.

Ακόμα κι αν η Εθνική Ελλάδος παίξει για την υψηλότερη θέση στο βάθρο, ο Παπανικολάου θα χρειαστεί κι άλλα ματς για να «ψηλώσει» περισσότερο, αν και ποσώς ενδιαφέρεται για νούμερα, αριθμούς και τέτοιου είδους επιτεύγματα. Όπως έχει πει άλλωστε πολλάκις και ο ίδιος, «από την Εθνική σε σταματάνε, δεν την σταματάς».