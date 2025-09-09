Ο Κώστας Παπανικολάου δεν στάθηκε στην πρόκριση της Εθνικής στα ημιτελικά του EuroBasket και «βγήκε» μπροστά για τους… ποδοσφαιριστές της «γαλανόλευκης»!

Η Εθνική πέτυχε μία τεράστια πρόκριση και είναι στα ημιτελικά του EuroBasket! Η Λιθουανία (09/09, 76-89) δεν μπόρεσε να τη… σταματήσει και πλέον η Τουρκία περιμένει στους «4».

Μετά τη λήξη της αναμέτρησης ο Κώστας Παπανικολάου, ήταν συγκινημένος, καθώς είναι μία μοναδική στιγμή για τον ίδιο.

Άλλωστε, ας μην ξεχνάμε πως η Ελλάδα είχε να βρεθεί στα ημιτελικά μιας μεγάλης διοργάνωσης από το 2009!

Ωστόσο, ο αρχηγός της «γαλανόλευκης» δεν έμεινε στην πρόκριση και «βγήκε» μπροστά για τους ποδοσφαιριστές της «γαλανόλευκης».

Μετά την ήττα από τη Δανία (08/09, 0-3) υπήρχε έντονη κριτική στα social media, για το «βαρύ» αποτέλεσμα. Γεγονός, που έκανε τον Κώστα Παπανικολάου να μην σταθεί στην πρόκριση, αλλά να υψώσει «ασπίδα», για την ποδοσφαιρική ομάδα της «επίσημης αγαπημένης»!

Αναλυτικά, οι δηλώσεις του Κώστα Παπανικολάου:

«Σαφέστατα. Το θέλαμε πάρα πολύ. Είμαστε στα ημιτελικά, αλλά δεν έχουμε κερδίσει κάτι ακόμα. Δεν έχουμε καταφέρει κάτι ακόμα. Δώσαμε στον εαυτό μας μια ευκαιρία για διάκριση. Το όνειρο είναι μπροστά να το κυνηγυσούμε».

Για το ότι κάθε καλοκαίρι υπήρχε απογοήτευση αλλά τώρα είμαστε στα ημιτελικά:

«Ευλογημένοι που το ζήσαμε δεν μπορώ να σκεφτώ κάτι άλλο. Επειδή είναι μετά από νίκη είναι ευκαιρία να πω το εξής.

Χθες το βράδυ παρακολουθώντας το ποδόσφαιρο, το ματς της Εθνικής μας. Μετά στα social media είδα πολύ κόσμο, πάρα πολλούς ανθρώπους, να μειώνουν τα παιδιά και την προσπάθεια αυτών των παιδιών. Μια νέα γενιά πολύ ελπιδοφόρα που το ποδόσφαιρό μας ίσως δεν έχει ξαναδεί. Πέραν όλων αυτών, εκπροσωπούν την Ελλάδα.

Το στενάχωρο είναι ότι δεν βλέπω νεαρά παιδιά να κάνουν αυτά τα σχόλια που είναι το συνηθισμένο, αλλά μεγάλους σε ηλικία να κρίνουν παίκτες νεαρούς 22,23 ή 24, αλλά και μεγαλύτερους παίκτες με μια πορεία στο ποδόσφαιρο. Στο τέλος της ημέρας παλεύουν για τη χώρα μας.

Όλοι οι γονείς λέμε ότι θέλουμε τα παιδιά μας να γίνουν άνθρωποι στην κοινωνία σωστοί και χρήσιμοι. Όταν εμείς δίνουμε αυτά τα παραδείγματα πως περιμένουμε τα παιδιά να γίνουν έτσι. Έγινε στον αθλητισμό αλλά δυστυχώς είναι μικρογραφία του πώς είμαστε σαν λαός. Πρέπει να αλλάξει αυτό το τσιπάκι. Να βλέπουμε το θετικό, όχι το αρνητικό, την τοξικότητα και τα άσχημα».