Η Εθνική Ελλάδας τα κατάφερε! «Έκλεισε» εισιτήριο για τα ημιτελικά του EuroBasket και έχει μπροστά της μία μεγάλη «πρόκληση»!

Η Ελλάδα είναι ξανά στα ημιτελικά μίας μεγάλης διοργάνωσης, μετά από 16 ολόκληρα χρόνια! Η Λιθουανία (09/09, 76-87) δεν μπόρεσε να σταματήσει την ομάδα του Βασίλη Σπανούλη, που πλέον «βλέπει» τα ημιτελικά του EuroBasket!

Η «γαλανόλευκη» ό,τι και να γίνει από εδώ και πέρα θα παίξει ακόμα δύο αγώνες στην προσπάθειά της για ένα μετάλλιο!

Στους «4» θα περιμένει η Τουρκία του Εργκίν Αταμάν, η οποία κέρδισε πριν από λίγες ώρες την Πολωνία (09/09, 91-77).

Σε περίπτωση, που η Εθνική κερδίσει θα είναι στον μεγάλο τελικό της επερχόμενης Κυριακής (14/09) έχοντας «καπαρώσει» ένα μετάλλιο στις «αποσκευές» της.

Σε αντίθετη περίπτωση θα «παλέψει», για την 3η θέση στον μικρό τελικό. Ποιες είναι οι ομάδες, που μπορεί να αντιμετωπίσει η Ελλάδα ό,τι και να γίνει απέναντι στην Τουρκία;

Το τοπίο θα είναι πιο «καθαρό» το βράδυ της Τετάρτης (10/09) και αυτό γιατί τότε θα έχουν τελειώσει και οι άλλοι δύο προημιτελικοί.

Ο νικητής από το Φινλανδία – Γεωργία (10/09, 17:00), αλλά και η εθνική που θα επικρατήσει στο ζευγάρι Γερμανία – Σλοβενία (10/09, 21:00), είναι αυτόματα πιθανοί αντίπαλοι της «επίσημης αγαπημένης»!

Αναλυτικά, το «μονοπάτι» της Εθνικής:

Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου – Προημιτελικά

Φινλανδία – Γεωργία

Γερμανία – Σλοβενία

Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου – Ημιτελικά

Γερμανία – Σλοβενία vs Φιναλνδία – Γεωργία

Ελλάδα – Τουρκία

Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου – Τελικοί

Μικρός Τελικός 17:00

Μεγάλος Τελικός 21:00