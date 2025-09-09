Η Εθνική Ελλάδας φάνηκε να «χάνει» το μυαλό της κόντρα στους Δανούς. Τι ήταν, όμως, εκείνο που έκανε τη μεγαλύτερη «ζημιά»;

Η Εθνική Ελλάδας δεν έζησε το καλύτερο βράδυ της, απέναντι στη Δανία. Το σύνολο του Ιβάν Γιοβάνοβιτς δεν βρήκε λύσεις κόντρα στα «ρομπότ» του Μπράιαν Ρίμερ και έτσι, ηττήθηκε με το βαρύ 0-3 (09/09).

Η αλήθεια είναι ότι φάνηκε να χάθηκε η «μάχη» του κέντρου. Τα χαφ των Δανών βρέθηκαν σε εξαιρετική κατάσταση και αποτέλεσαν άλυτο «γρίφο» για τους Έλληνες διεθνείς.

Το «χτίσιμο» του παιχνιδιού τους έμοιαζε αλάνθαστο. Μια ματιά στα στατιστικά της αναμέτρησης, δείχνει πως, πράγματι, άγγιξαν την τελειότητα.

Το built-up της Δανίας από την άμυνα έδειχνε υποδειγματικό. Ο Αντρέας Κρίστενσεν, πέρα από το υπέροχο τέρμα που σημείωσε, ήταν εκείνος που φρόντισε να περνά την πρώτη πάσα, προς τους συμπαίκτες του στη γραμμή του κέντρου.

Είναι χαρακτηριστικό πως ο αμυντικός της Μπαρτσελόνα ολοκλήρωσε το παιχνίδι, βάσει SofaScore, με 88 πάσες, εκ των οποίων οι 83 έφτασαν με επιτυχία στα πόδια ενός συμπαίκτη του (94%)!

Έπειτα, ακολουθούν οι δύο «εγκέφαλοι» της ομάδας του Ρίμερ. Η Εθνική Ελλάδας δεν μπόρεσαν να βάλει στοπ ούτε στον Χόιμπιερκ, αλλά ούτε και στον Χιούλμαντ. Αμφότεροι, ήταν εκείνοι που πολλές φορές «έφτιαξαν» τις συνθήκες, για να φτάσουν οι Δανοί απειλητικά στην περιοχή της «γαλανόλευκης».

Όσα έκανε η Δανία και όσα δεν έκανε η Εθνική Ελλάδας το βράδυ της Δευτέρας (08/09), «πάνω» σε έναν παίκτη, και τώρα το Παγκόσμιο Κύπελλο απαιτεί «σπριντ».

Όπως και στην περίπτωση του Κρίστενσεν, έτσι και εδώ, το ποσοστό ακρίβειας στις πάσες «άγγιξε» το τέλειο. Ο Χιούλμαντ έφτασε στο 95%, με 63/66, ενώ ο 30χρονος μέσος της Μαρσέιγ μέτρησε 68/78, με 87%.

Μάλιστα, η λίστα δεν τελειώνει σε αυτό το σημείο. Ο Άντερσεν είχε 62/68 (91%) και ο Ράσμους Κρίστενσεν 54/61 (89%), οι οποίοι ακολουθούν, για να συμπληρώσουν την 5άδα των παικτών, με τις περισσότερες πάσες στο ματς, μεταξύ και των δύο ομάδων.

Η Εθνική, λοιπόν, είδε κάπως έτσι τους Δανούς να κερδίζουν την «παρτίδα» και να… χαλάνε το μυαλό των παικτών του Γιοβάνοβιτς. Διότι, όταν βλέπεις τον αντίπαλό σου στα όρια του… αλάνθαστου, τότε σίγουρα χάνεις την αυτοπεποίθησή σου…