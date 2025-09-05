Πώς ο Βασίλης Σπανούλης στη συνέντευξη Τύπου μετά το ματς με την Ισπανία, υπερασπίστηκε τον Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Η Εθνική Ελλάδας «ξόρκισε» τον… κακό της δαίμονα, την Ισπανία, ο Βασίλης Σπανούλης είχε πολλούς λόγους να είναι ευχαριστημένος, αλλά τα γεγονότα που δεν του άρεσαν, δεν έμειναν εκτός συζήτησης.

Ένα από αυτά που ανέφερε στη συνέντευξη Τύπου, είχε να κάνει και με το κομμάτι της διαιτησίας και κυρίως, της αντιμετώπισης προς τον Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Ο Σπανούλης «υποκλίθηκε» στον αντίπαλο και έδωσε το σύνθημα Ο Βασίλης Σπανούλης φρόντισε να αποθεώσει τους Ισπανούς, αλλά και να δώσει το σύνθημα για τη συνέχεια στο EuroBasket.

Συγκεκριμένα, ο ομοσπονδιακός τεχνικός αναφέρθηκε στον τρόπο που σφυρίζουν οι διαιτητές τον Έλληνα σούπερ σταρ σε σύγκριση με τους υπόλοιπους NBAερς και έκανε ειδική αναφορά στον Λούκα Ντόντσιτς, τον Νίκολα Γιόκιτς και τον Λάουρι Μάρκανεν.

«Ακόμα μία φορά βλέπω κόντρα στην Ισπανία διαφορά στις βολές. Πρέπει να δω ξανά το παιχνίδι. 37-19 οι βολές. Δε μπορεί ο Λούκα και άλλοι παίκτες να παίρνουν 20-22 βολές το παιχνίδι και ο Γιάννης κάθε φορά να ικετεύει να πάρει ένα φάουλ. Του έγινε αντιαθλητικό φάουλ τουλάχιστον δύο φορές και ξέρετε πρέπει να αντιμετωπίζονται όλοι με τα ίδια κριτήρια. Πρέπει να αντιμετωπίζουμε τον Λούκα, τον Γιόκιτς, τον Μάρκανεν, τον Γιάννη με τα ίδια κριτήρια» ανέφερε αρχικά, για να συμπληρώσει.

«Οι 12 βολές είναι λίγες για τον Γιάννη, θα μπορούσε να έχει άλλες 10 σίγουρα. Έχουμε μία ομάδα που σεβόμαστε όλους. Σέβομαι πολύ τον Σκαριόλο και την Εθνική Ισπανίας, που πέτυχαν εκπληκτικά πράγματα τα τελευταία 15 χρόνια, αλλά πρέπει να είμαι τίμιος με τον εαυτό μου και το παιχνίδι και να πω την αλήθεια. Συγχαρητήρια στην ομάδα μου και την Ισπανία. Τα καλύτερα για τον κόουτς Σκαριόλο».