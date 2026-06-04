Τι έγραψε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος για το ενδεχόμενο να σηκώσει… τείχος αναφορικά με τις κλήσεις των Ελλήνων παικτών του Παναθηναϊκού στην Εθνική ομάδα;

Τελικοί ελληνικού πρωταθλήματος ανάμεσα σε Ολυμπιακό & Παναθηναϊκό, μουρμούρα, παράπονα, τοξικότητα, ανακοινώσεις και αίσθημα αδικημένου πάνε μαζί εδώ και πολλά χρόνια. Μία από τα ίδια και την 23η από τις 33 συνολικά φορές που οι δύο «αιώνιοι» έκλεισαν ραντεβού με την ιστορία.

Οι «ερυθρόλευκοι» διατήρησαν το πλεονέκτημα της έδρας με τους «πράσινους» να… βάλλουν κατά της διαιτήσιας και των αποφάσεων των ρέφερι. Σε όλο αυτό το σκηνικό δεν έμεινε αμέτοχος φυσικά ούτε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος ούτε ο επίσημος Παναθηναϊκός που εξέδωσε και μεταμεσονύκτια ανακοίνωση ενώ το προφίλ του ισχυρού άνδρα του «τριφυλλιού» γέμισε με ποσταρίσματα διαμαρτυρίας και αιχμών.

Ανάμεσα σε αυτά και ένα μακροσκελές σχόλιο σε φίλο του Παναθηναϊκού που ζητούσε στον Δημήτρη Γιαννακόπουλο και τους επτά φορές πρωταθλητές Ελλάδας να ασκήσουν… βέτο στους Έλληνες διεθνείς, μη επιτρέποντάς τους να ενισχύσουν τις προσπάθειες της Εθνικής ομάδας.

Την απάντησή του στο ενδεχόμενο αυτό έδωσε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος που ξεκαθάρισε πως αυτό δεν φαντάζει «λύση» στο δικό του μυαλό, απορρίπτοντας την πρακτική αυτή… «Ακούω λύση αλλά όχι το να μην πάνε οι αθλήτές μας στην Εθνική ομάδα, όχι να ελληνοποιήσω όποιον γουστάρω, κάνοντας κακό στην Ελλάδα», έγραψε χαρακτηριστικά βάζοντας… φρένο σε όποιες θεωρίες.