Όπως είναι λογικό λόγω μεγέθους των οργανισμών που πρωταγωνιστών στην Ευρώπη την ίδια περίοδο την τελευταία τριετία, το (σύνηθες) στην Ελλάδα ζευγάρι τελικών ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό προσέλκυσε τα βλέμματα της μπασκετικής «γηραιάς ηπείρου» το βράδυ της Τετάρτης.
Και ανάμεσα σε αυτούς που… μπήκαν στον χορό του τρίτου ημιχρόνου ήταν ο Μάικ Τζέιμς. Ο αστέρας της Μονακό που δεν θα μείνει άλλο στο Πριγκιπάτο και ο οποίος έχει θέσει εαυτόν εκτός των αγωνιστικών υποχρεώσεων του συλλόγου διαμαρτυρόμενος για τις καθυστερήσεις στις πληρωμές των συμβολαίων.
Ο Αμερικανός γκαρντ και MVP το 2024, είδε την ανάρτηση-απάντηση του επίσημου Ολυμπιακού στην ανακοίνωση του «αιώνιου αντιπάλου» και πήρε θέση. Για την ακρίβεια δεν σχολίασε τίποτα ως προς το γεγονός αυτό καθ’ αυτό αλλά την γενικότερη κατάσταση κατά την άποψή του. Και χαρακτήρισε την τοποθέτησή του αυτή ο Μάικ Τζέιμς ως «το μοναδικό πρόβλημα στο ελληνικό μπάσκετ».
Φυσικά το έπραξε κατά τον προσφιλή του τρόπο, μέσω του αγαπημένου του «Χ», στο οποίο και παραμένει ιδιαίτερα ενεργός.
«Αυτό είναι το μόνο πράγμα που δεν μου αρέσει στο ελληνικό μπάσκετ.
Νιώθω ότι οι ομάδες, οι προπονητές, οι ιδιοκτήτες, οι παίκτες ασχολούνται υπερβολικά με αυτά που λέει ο κόσμος και προσπαθούν να αποδείξουν ότι ισχυρίζονται υπερβολικά.
Ίσως το “απόδειξη” να είναι η λάθος διατύπωση, αλλά ποιος νοιάζεται, μετά το παιχνίδι τελειώνει, πάμε παρακάτω.
Το καταλαβαίνω, οι διαιτητές είναι κακοί μερικές φορές. Αλλά το ίδιο και οι παίκτες, οι προπονητές, το προσωπικό. Όλοι έχουν κακές μέρες.
Ξέρω ότι αυτή η τρελή κίνηση προέρχεται από εμένα, αλλά απλώς το λέω», έγραψε.