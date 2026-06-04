Ο Μάικ Τζέιμς με την αφορμή του ποσταρίσματος της επίμαχης φάσης (φάουλ Ναν στον Φουρνιέ), τοποθετήθηκε περί κατάστασης στο ελληνικό μπάσκετ.

Όπως είναι λογικό λόγω μεγέθους των οργανισμών που πρωταγωνιστών στην Ευρώπη την ίδια περίοδο την τελευταία τριετία, το (σύνηθες) στην Ελλάδα ζευγάρι τελικών ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό προσέλκυσε τα βλέμματα της μπασκετικής «γηραιάς ηπείρου» το βράδυ της Τετάρτης.

Και ανάμεσα σε αυτούς που… μπήκαν στον χορό του τρίτου ημιχρόνου ήταν ο Μάικ Τζέιμς. Ο αστέρας της Μονακό που δεν θα μείνει άλλο στο Πριγκιπάτο και ο οποίος έχει θέσει εαυτόν εκτός των αγωνιστικών υποχρεώσεων του συλλόγου διαμαρτυρόμενος για τις καθυστερήσεις στις πληρωμές των συμβολαίων.

Ο Αμερικανός γκαρντ και MVP το 2024, είδε την ανάρτηση-απάντηση του επίσημου Ολυμπιακού στην ανακοίνωση του «αιώνιου αντιπάλου» και πήρε θέση. Για την ακρίβεια δεν σχολίασε τίποτα ως προς το γεγονός αυτό καθ’ αυτό αλλά την γενικότερη κατάσταση κατά την άποψή του. Και χαρακτήρισε την τοποθέτησή του αυτή ο Μάικ Τζέιμς ως «το μοναδικό πρόβλημα στο ελληνικό μπάσκετ».

Φυσικά το έπραξε κατά τον προσφιλή του τρόπο, μέσω του αγαπημένου του «Χ», στο οποίο και παραμένει ιδιαίτερα ενεργός.

That’s the one thing i don’t like about Greek basketball.



I feel like the teams, coaches, owners, players get into what people saying too much and try to prove they case too much.



Maybe prove is the wrong verbiage but who cares, after the game it’s over move on. https://t.co/TT1Sfr2frj — Mike James (@TheNatural_05) June 3, 2026

I get it, refs are bad sometimes. But shit so are players, coaches, staff. Everybody have bad days.



I know this crazy coming from me but just saying — Mike James (@TheNatural_05) June 3, 2026

«Αυτό είναι το μόνο πράγμα που δεν μου αρέσει στο ελληνικό μπάσκετ.

Νιώθω ότι οι ομάδες, οι προπονητές, οι ιδιοκτήτες, οι παίκτες ασχολούνται υπερβολικά με αυτά που λέει ο κόσμος και προσπαθούν να αποδείξουν ότι ισχυρίζονται υπερβολικά.

Ίσως το “απόδειξη” να είναι η λάθος διατύπωση, αλλά ποιος νοιάζεται, μετά το παιχνίδι τελειώνει, πάμε παρακάτω.

Το καταλαβαίνω, οι διαιτητές είναι κακοί μερικές φορές. Αλλά το ίδιο και οι παίκτες, οι προπονητές, το προσωπικό. Όλοι έχουν κακές μέρες.

Ξέρω ότι αυτή η τρελή κίνηση προέρχεται από εμένα, αλλά απλώς το λέω», έγραψε.