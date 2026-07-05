Ο Βασίλης Σπανούλης ήταν… καταπέλτης στη συνέντευξη Τύπου της (νέας) ήττας της Εθνικής από την Πορτογαλία, παίρνοντας την ευθύνη για την εικόνα αλλά κυρίως την «γαλανόλευκη» ανετοιμότητα.

Ο Βασίλης Σπανούλης δεν έμαθε ποτέ να κρύβεται πίσω από το δάχτυλό του, ούτε ως παίκτης ούτε ως προπονητής κι αυτό έπραξε και μετά τη νέα ήττα με απογοητευτική εμφάνιση της Εθνικής ομάδας από την Πορτογαλία στο πλαίσιο της τελευταίας αγωνιστικής της πρώτης φάσης των προκριματικών για το Μουντομπάσκετ 2027.

Εκεί όπου θέλει να βρίσκεται η Εθνική ομάδα αλλά οφείλει και πρέπει να αλλάξει άρδην την εικόνα και την προσέγγισή της για να συμβεί κάτι τέτοιο. Σε αυτό στάθηκε ο Βασίλης Σπανούλης στη αίθουσα της συνέντευξης τύπου στη Sunel Arena, οπου έκρουσε τον κώδωνα σε άπαντες.

Ο Έλληνας τεχνικός έκανε χρήση της λέξης ειλικρίνειας αρκετές φορές, θέλοντας να αποφύγει την κάθε δικαιολογία. Επεσήμανε το κάκιστο πρόσωπο που παρουσίασαν οι παίκτες του, τους οποίους χαρακτήρισε ανέτοιμους για να εκμεταλλευτούν την ευκαιρία από την άλλη όμως δεν τους κατηγόρησε για τίποτα.

Αντίθετα ανέλαβε ο ίδιος την ευθύνη μαζί με την Ομοσπονδία για τα αρκετά ονόματα που ήταν γραμμένα στο απουσιολόγιο. Και υποσχέθηκε άλλη σύνθεση αλλά και επιτυχία σε βάθος χρόνου.

Μεταξύ άλλων αναφέρθηκε και στο ελληνικό μπάσκετ που υπολείπεται σε επίπεδο ακαδημιών και εξαγωγής ταλέντων. Αναλυτικότερα τα όσα δήλωσε ο Βασίλης Σπανούλης:

«Συγχαρητήρια στην Πορτογαλία, ήταν το χειρότερο παράθυρό μας. Ίσως μείναμε περισσότερο στο μετάλλιο που πήραμε το περασμένο καλοκαίρι.

Δείξαμε πολύ κακή εικόνα, μια ομάδα που δεν θέλει να βλέπει ο κόσμος του μπάσκετ στα χρυσά χρόνια που ζούμε. Μετά από μετάλλιο, τελικούς σε όλες τις διοργανώσεις, ο κόσμος έρχεται για να μας δει με προσδοκίες και να είναι περήφανος για την πατρίδα του. Τον απογοητεύσαμε. Όλοι, όλοι όμως, πρέπει να απολογηθούμε. Δεν αξίζουν να βλέπουν αυτήν την εικόνα. Από την άλλη όμως είμαστε περήφανοι, νικητές και περήφανοι και θα είμαστε καλύτεροι στο επόμενο παράθυρο, για να δείξουμε ότι αξίζουμε να παίξουμε στο Παγκόσμιο Κύπελλο.

Σε μειονεκτική θέση η Εθνική: Οι (νέοι) αντίπαλοι που πρέπει να βάλει από κάτω για να πάει στο Κατάρ Το τελευταίο «παράθυρο» δεν κύλησε όπως περίμενε η Εθνική ομάδα που έχει όμως τη δυνατότητα να επανορθώσει στην επόμενη φάση αρκεί να βελτιωθεί άρδην.

Πιστεύω ότι μας λείπουν τουλάχιστον εννιά παιδιά από την ομάδα του μεταλλίου, το να πετάς ευθύνες ότι δεν φέραμε τους κατάλληλους παίκτες και όλα αυτά… Δεν είμαι τέτοιος άνθρωπος. Ήμασταν σε πολύ κακή αγωνιστική κατάσταση, δεν παρουσιάστηκαν έτοιμα τα παιδιά για να ανταγωνιστούν σε ένα παράθυρο που όλοι παίζουν για τη ζωή τους και θέλουν να είναι στο Παγκόσμιο το επόμενο καλοκαίρι.

Είχαμε πάρα πολλές απουσίες αλλά είναι άδικο να το πω αυτό για τα παιδιά που ήρθαν εδώ πέρα αλλά από την άλλη, να πω ευχαριστώ που ήρθαν να παίξουν για την Εθνική ομάδα; Αυτό είναι μεγάλη τους τιμή κι ας μην ξαναπαίξουν ποτέ στη ζωή τους. Αυτό θα το λένε στα παιδιά τους. Μιλάμε για μια ομάδα που κατέκτησε μετάλλιο πριν από έναν χρόνο. Ούτε αυτό μπορώ να το πω. Είναι τιμή να είσαι στην Εθνική ομάδα. Παρουσιαστήκαμε όλοι κατώτεροι των πειστάσεων, μιλάμε για άθλια εικόνα, άθλια όμως. Είναι ντροπή να βλέπει ο κόσμος αυτή την εικόνα. Δεν μας αξίζει αυτό το πράγμα.

Ήμασταν σε κακή αγωνιστική και πνευματική κατάσταση, ήμασταν υπερόπτες και αλλαζόντες. Νομίζαμε ότι είχαμε περάσει στο άλλο παράθυρο; Δεν φτιάξαμε την ομάδα που έπρεπε; Ο καθένας πρέπει να πάρει την ευθύνη που του αναλογεί. Οι καταστροφολογίες δεν μου αρέσουν, δεν είμαι τέτοιος άνθρωπος. Πρέπει να δεχθούν τα παιδιά την κριτική και πρέπει να έρχονται στην τέλεια κατάσταση. Όπως κάναμε και εμείς στο παρελθόν. Ήταν το χειρότερο παράθυρο που έχω δει την Εθνική. Όλοι μας αναλαμβάνω εγώ την μεγαλύτερη ευθύνη. Η ομάδα δεν ήταν έτοιμη να παίξω το μπάσκετ που θέλω. Κάθε φορά, σε κάθε παράθυρο, πρέπει άπαντες να είναι παρόντες.

Οι παίκτες που πιστεύω ότι είναι διαθέσιμοι, αυτούς κάλεσα. Είναι λάθος μας που δεν καλέσαμε όλους τους παίκτες σε αυτό το παράθυρο. Από τους διαθέσιμους, καλέσαμε αυτούς που πιστέψαμε εμείς ότι έπρεπε να καλέσουμε. Όπως ξέρουμε πολύ καλά, το «εργοστάσιο» της ελληνικής παραγωγής δεν είναι μεγάλο. Είναι οφθαλμοφανές, ας μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας,. Ο καθένας πρέπει να αναλάβει τις ευθύνες του. Δεν μπορώ να το κάνω εγώ για όλα.

Όταν λείπουν σημαντικοί παίκτες, η ομάδα παρουσιάζει μία κατακόρυφη πτώση. Δεν μπορώ να αναλαμβάνω ευθύνη για όλα, δεν είμαι μάγος να μπω μέσα και να βάλω το καλάθι. Αλλά κι εγώ αναλαμβάνω την ευθύνη που δεν έπεισα όλους τους παίκτες να είναι εδώ σε αυτό το παράθυρο. Μαζί με την διοίκηση, ο καθένας πρέπει να αναλάβει το μερίδιό του. Κι εγώ θα μπορούσα μετά από το μετάλλιο να μη συνεχίσω, να πω ότι δεν έχουμε Έλληνες παίκτες, αλλά αγαπάω παθολογικά την Εθνική. Είμαι πολύ περήφανος που είμαι Έλληνας και δεν με νοιάζει ούτε η κριτική ούτε να αποτύχουμε. Να είστε σίγουροι ότι από το επόμενο παράθυρο, άπαντες θα είναι παρόντες.

Βλέπουμε ποιοι παίζουν στις άλλες ομάδες. Υπάρχει παίκτης στην Ουκρανία που έβαλε 60 πόντους σε δύο ματς κι εμείς 56 σε ένα ματς. Βλέπουμε ότι όλοι πηγαίνουν και παίζουν στην Εθνική τους ομάδας, όλοι θέλουν να παίξουν στο Παγκόσμιο. Δηλαδή ποιος θα παίξει; Λέμε σε άλλα παιδιά να παίξουν στην Εθνική ομάδα και άλλοι στο Παγκόσμιο; Πως γίνεται αυτό;

Κι εγώ διακοπές θέλω να πάω, κι εγώ έχω οικογένεια και παιδιά, αλλά εδώ είμαι. Έπρεπε να είμαστε όλοι εδώ και να πάμε μετά διακοπές. Τι να κάνουμε; Ήρθε οκτώ χιλιάδες άνθρωποι για να μας δουν. Δώσαμε τέτοια χαρά και άνθιση πέρυσι στο ελληνικό μπάσκετ… Όλοι πρέπει να είναι εδώ, όποιος είναι υγιής και δεν έχει πρόβλημα τραυματισμού, πρέπει να είναι εδώ σε κάθε παράθυρο, όπως είμαι κι εγώ εδώ σε κάθε παράθυρο.

Δεν μπορούμε να χρεώσουμε ευθύνες στα παιδιά που ήρθαν εδώ. Αλλά κι αυτοί που έρχονται, να έρχονται σε καλή κατάσταση. Αν έχουνε μια ευκαιρία στη ζωή τους να μου βάλουν στο μυαλό ότι πρέπει να είναι στη δωδεκάδα, πρέπει να το κάνουν. Δυστυχώς δεν το έκαναν, κανέας. Άρα μετά ας μη ζητούν άλλα πράγματα, ρόλο, λεπτά… Ορίστε, ορίστε η ευκαιρία, ήταν εδώ. Και; Φταίει ο προπονητής μετά ή οι ομάδες που παίρνουν ξένους. Εγώ είμαι υπέρ των Ελλήνων, αγαπώ τον Έλληνα και πιστεύω σε αυτόβ. Πρέπει όμως να σκύψουν το κεφάλι, να μιλάνε λίγο και να δουλέψουν. Να αποδείξουν ότι αξίζουν κάθε ευκαιρία στο γήπεδο

Εγώ τον αγαπάω τον Έλληνα, αλλά… Ήταν σε πολύ κακή κατάσταση, μην κοροϊδευόμαστε μεταξύ μας, ανά δύο τρία λεπτά όλοι ήταν σκασμένοι, ζητούσαν αλλαγή. Και ξανά εγώ θα είμαι εκεί για τους παίκτες, αναλαμβάνω την ευθύνη. Αλλά από το επόμενο παράθυρο θα είναι όλοι εδώ. Κι όταν λέω όλοι, όλοι. Πρέπει να είναι εδώ όλοι. Τώρα θα τους πάρω όλους τηλέφωνο και πρέπει να είναι όλοι εδώ.

Πρέπει να δουλέψουμε, να βγάλουμε παίκτες. Δεν μπορούν να παίζουν συνεχώς οι ίδιοι και οι ίδιοι. Καλέσαμε τα παιδιά από το κολέγιο, τον Αβδάλα και τον Σαμοντούροβ, αλλά δεν μπορούσαν να έρθουν, είχαν εξετάσεις. Είναι χαμηλό το επίπεδο των παικτών που βγάζουμε και πρέπει να κάνουν και αυτοί κάτι. Απέδειξε κανείς ότι αξίζει να είναι στην Εθνική; Αυτό ήταν μαρτύριο, δεν ήταν προπονητική, ούτε παιχνίδι. Ήταν μαρτύριο. Αλλά αγαπάω τόσο την χώρα μου, που θα δώσω και τη ζωή μου. Μπορεί να αποτύχαμε, αλλά θα πετύχουμε.

Περιμένετε να είμαστε όλη η ομάδα. Η Σερβία πήγε να χάσει από την Ελβετία και έφερε τον Γιόκιτς. Είναι λάθος μας που δεν είναι εδώ Ντόρσεϊ και Γιάννης, είναι λάθος δικό μας. Αυτή είναι η κατάσταση. Πρέπει να καταλάβουν όλα τα παιδιά ότι αυτή είναι η κατάσταση στην Ελλάδα, πρέπει να παίζουν συγκεκριμένοι παίκτες για να έχουμε και συγκεκριμένο στόχο. Παίζοντας με καλύτερους συμπαίκτες, φαίνονται όλοι καλύτεροι. Και τώρα τους ζητάμε πράγματα που δεν τα έχουν κάνει, φαίνονται αυτοί κακοί, φαινόμαστε κι εμείς κακοί.

Από το επόμενο παράθυρο, είναι χρέος της διοίκησης και δικό μου, να είναι όλοι εδώ πέρα. Για να ξαναφέρουμε την Εθνική στο Παγκόσμιο. Ό,τι έγινε, έγινε. Λάθη γίνονται; Γίνονται. Το θέμα είναι να τα καταλαβαίνεις, να προχωράς και να βελτιώνεσαι. Έγινε λάθος στον σχεδιασμό του παραθύρου, η εικόνα τα λέει από μόνη της. Να βάζουμε 23 στο ημίχρονο ρε παιδιά;

Ήρθαν τόσα παιδάκια, πρέπει να βοηθήσουμε όλοι μας, οι παίκτες να βοηθήσουν τους εαυτούς τους για να έχουμε και διάρκεια. Έχουμε τον Αβδάλα, να δούμε τι θα γίνει και με τον Στογιάκοβιτς. Έπρεπε να βγουν κάποιοι μπροστά και δεν ήταν έτοιμοι. Αυτή ήταν η αλήθεια, γι’ αυτό που παρουσιάσαμε, φταίω εγώ, δεν ήταν στελέχωση αυτή. Ο κόσμος πλήρωσε εισιτήριο για να δει αυτή την εικόνα, η ήττα δεν με ενδιαφέρει τόσο πολύ. Θα βγούμε όμως καλύτεροι, αυτό είναι το μόνο σίγουρο».