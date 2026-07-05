Το τελευταίο «παράθυρο» δεν κύλησε όπως περίμενε η Εθνική ομάδα που έχει όμως τη δυνατότητα να επανορθώσει στην επόμενη φάση αρκεί να βελτιωθεί άρδην.

Μακριά από τον καλό της εαυτό έμεινε ξανά η Εθνική ομάδα απέναντι στην Πορτογαλία (56-71) αυτή τη φορά στην κατάμεστη Sunel Arena. Η «γιορτή» εξελίχθηκε σε θρίλερ για τη «γαλανόλευκη» με άσχημο τέλος.

Η εικόνα ακολουθεί των αποτελεσμάτων σε αυτή τη φάση με το ζητούμενο βέβαια να μην έρχεται αφού οι Πορτογάλοι παρουσιάστηκαν περισσότερο ομάδα στα Άνω Λιόσια. Η «γαλανόλευκη» έδωσε συνέχεια στο κάκιστο φινάλε του αγώνα με τους Ρουμάνους πριν από λίγες ημέρες στην Οραντέα, αφήνοντας την ποιότητα που διαθέτει στα αποδυτήρια.

Κάπως έτσι πέρασε μεν στην επόμενη φάση αλλά με ένα ρεκόρ που καλείται να εκτοξεύσει ούτως ώστε να προκριθεί στα τελικά του Μουντομπάσκετ 2027 στο Κατάρ.

Υπενθυμίζεται πως οι οκτώ όμιλοι γίνονται τέσσερις αλλά των έξι ομάδων αφού οι τρεις πρώτοι από κάθε γκρουπ δημιουργούν καινούργιους ομίλους. Η Εθνική ομάδα διασταυρώνεται με το πρώτο γκρουπ, όπου Ισπανία, Ουκρανία και Γεωργία πήραν τα εισιτήρια. Και αυτά τα αντιπροσωπευτικά συγκροτήματα θα αντιμετωπίσει η παρέα του Παπανικολάου, του Τολιόπουλου και των υπολοίπων από τον προσεχή Αύγουστο του 2026 και μετά με φόντο το Κατάρ.

Οι τρεις ομάδες που θα τερματίσουν πιο ψηλά από το κάθε νέο γκρουπ, θα προκριθούν και στην τελική φάση. Η Εθνική ομάδα (3-3) έχει πλέον δύσκολο έργο μπροστά της,χωρίς περιθώρια για λάθη όμως. Αλλά είναι στο χέρι της και φυσικά έχει την ποιότητα για να τα καταφέρει.

Αρκεί να υπάρξει συσπείρωση, να… τραβηχτούν αυτιά και οι Ευρωλιγκάτοι να δώσουν το παρών. Στο νέο γκρουπ η Εθνική θα βρει την Ισπανία με 5-1 ρεκόρ, την Ουκρανία με 4-2 και τη Γεωργία με 3-3 όπως και η Εθνική.

Αναλυτικότερα…

ΙΣΠΑΝΙΑ 5-1

ΟΥΚΡΑΝΙΑ 4-2

ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ 3-2*

ΕΛΛΑΔΑ 3-3

ΓΕΩΡΓΙΑ 3-3

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ 3-3