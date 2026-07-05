Ο Βασίλης Σπανούλης βγήκε από τα… ρούχα του πριν την ανάπαυλα του αγώνα της Εθνικής με την Πορτογαλία.

Βασίλης Σπανούλης εν… εξάλλω με τα όσα έβλεπε από τους παίκτες του στο πρώτο ημίχρονο της αναμέτρησης της Εθνικής ομάδας απέναντι στην Πορτογαλία για τον τελευταίο αγώνα της πρώτης φάσης των προκριματικών του Μουντομπάσκετ 2027.

Η Εθνική ομάδα (2/16 τρίποντα) το έπιασε από εκεί που το… άφησε στην Οραντέα πριν από λίγες ημέρες (23-28), κάτι που έβγαλε τον Βασίλη Σπανούλη από τα ρούχα του.

Ο Έλληνας τεχνικός είχε πάρα πολλά παρόπονα από τους παίκτες του καθόλη τη διάρκεια του ημιχρόνου αφού δεν ακολουθούσαν σε μεγάλο βαθμό τις οδηγίες του, παίζοντας ασύνδετα χωρίς αρχή μέση και τέλος.

Στο τελευταίο τάιμ άουτ μάλιστα πριν το ημίχρονο ήρθε και η… έκρηξη αφού τα «σπασμένα» πλήρωσε το πινακάκι του. Ο Έλληνας τεχνικός το πέταξε κάτω, φωνάζοντάς τους – αφού σχεδίασε το σύστημα – ότι «παίζουν σαν χεσμένοι».

Με τον τρόπο αυτό θέλησε να αφυπνήσει τους Έλληνες διεθνείς που δεν είχαν την απόδοση που ήθελε στο πρώτο ημίχρονο.

Πενιχρή η δημιουργία αφού η «γαλανόλευκη» δεν είχε ούτε καλές αποστάσεις αλλά συνεπώς ούτε και ορθές αποφάσεις στο πρώτο μέρος.