Κεφάλι στη σειρά των Τελικών με περιπετειώδη τρόπο πήρε ο Ολυμπιακός το βράδυ της Τετάρτης (3/6) στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, με τον Παναθηναϊκό να… φωνάζει για τη διαιτησία του αγώνα.

Οι «πράσινοι» τα έβαλαν με τους τρεις ρέφερι για τα διαφορετικά κριτήρια, βγάζοντας μάλιστα μεταμεσονύκτια ανακοίνωση για να μην ξεχνάμε κιόλας που βρισκόμαστε. Τα ήθη και τα έθιμά μας.

«Αντιλαμβανόμαστε πλήρως την οργή των φιλάθλων του Παναθηναϊκού μέσα από τα χιλιάδες μηνύματα που δεχόμαστε τις τελευταίες ώρες την οποία και συμμεριζόμαστε απολύτως.

Για τον μεγαλύτερο Σύλλογο της Ευρώπης, τη λαμπρή του ιστορία και τα εκατομμύρια των φιλάθλων του δεν μπορεί να αποτελέσει τρόπο αντίδρασης ο ευτελισμός, ο υποβιβασμός στην Α2, είτε αποφεύγοντας τη συμμετοχή σε κάποια αναμέτρηση, είτε αποκλείοντας την Κρατική Τηλεόραση από τη μετάδοση του εντός έδρας αγώνα μας.

Ως Παναθηναϊκός δεσμευόμαστε πως θα πολεμήσουμε μέχρις εσχάτων για την κατάκτηση του Πρωταθλήματος εντός αγωνιστικού χώρου, έχοντας τον κόσμο μας ως ασπίδα και προτεραιότητα. Μαζί θα παλέψουμε με όλες μας τις δυνάμεις για αυτό που δικαιούμαστε. Για το μεγαλείο μας.

Άραγε η Κυβέρνηση μέχρι πότε θα συνεχίσει να κωφεύει σε όλα όσα συμβαίνουν στο ελληνικό μπάσκετ τα τελευταία χρόνια;

Όσοι κατέκριναν την προηγούμενη διοίκηση της ΕΟΚ ως κατεστημένο, τί έχουν να πουν για τη νυν διοίκηση η οποία εξελέγη με τον τρόπο που όλοι θυμόμαστε επί υπουργίας του Λευτέρη Αυγενάκη και κατά τη θητεία της παρακολουθούμε αγώνες, όπως και ο πρώτος τελικός του Πρωταθλήματος με την ανοχή του Κράτους;

Να είναι βέβαιος όλος ο φίλαθλος κόσμος πως με την ολοκλήρωση του φετινού Πρωταθλήματος θα κάνουμε, σε όλα τα επίπεδα, αυτό που οφείλουμε στην Ιστορία, τον κόσμο και το ηθικό βάρος του Παναθηναϊκού, αλλά και συνολικά του ελληνικού Μπάσκετ.

ΥΓ: Πώς φαίνεται σε οποιονδήποτε το να σφυρίζει διαιτητής (άνδρας/γυναίκα), που διώκεται ποινικά, την ομάδα η οποία υπέβαλε τη μήνυση εναντίον του/της;»

Σε αυτή τη συνθήκη δεν έδωσε συνέχεια με το… ίδιο νόμισμα τουλάχιστον ο Ολυμπιακός αφού δεν προχώρησε στην περσινή τακτική ανακοίνωση στην ανακοίνωση. Παρόλα αυτά, προχώρησε σε μία δημοσίευση με την επίμαχη φάση του Ναν με τον Φουρνιέ στα 44” πριν το τέλος που σφυρίχτηκαν δύο φορές από την Βάσω Τσαρούχα για φάουλ του Ναν στον Φουρνιέ.

Η (πιο) επίμαχη – και κομβική – στιγμή του αγώνα λόγω διακυβεύματος και χρονικού σημείου, παρουσιάζοντάς την και από άλλη οπτική/θέση.

Ποστάρισμα το οποίο συνοδεύεται με τη λεζάντα «δεν υπάρχει κάποιο σχόλιο».