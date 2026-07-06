Κάπτεν με τα όλα του ο Παπανικολάου ακόμα και με την ψυχολογία στα… τάρταρα μετά τη νέα κακή εμφάνιση και ήττα της Εθνικής ομάδας από την Πορτογαλία.

Η Εθνική ομάδα δεν άκουσε το… καμπανάκι στη Ρουμανία και την πάτησε στη Sunel Arena από την Πορτογαλία.

Ασύνδετη, χωρίς αντοχές όπως παραδέχθηκε πολλάκις ο Βασίλης Σπανούλης στη Συνέντευξη Τύπου, παρουσίασε υπεροπτικές τάσεις και έκλεισε με τον χειρότερο δυνατό τρόπο την πρώτη φάση των «παραθύρων».

Και τώρα… τρέχει η Εθνική με τον ομοσπονδιακό προπονητή να θέτει άπαντες προ των ευθυνών του, δίνοντας το στίγμα για τη συνέχεια. Πολύς λόγος για τις απουσίες έγινε μετά τα ονόματα των κλήσεων που έγινε γνωστά και πριν ακόμα τα παιχνίδια. Αυτός στον οποίο βέβαια δεν μπορεί να πει κανείς το παραμικρό είναι ο Κώστας Παπανικολάου.

Ο αρχηγός της Εθνικής ομάδας και του Ολυμπιακού μετά από μία τόσο εξαντλητική και απαιτητική σεζόν, ήταν εκεί για τη «γαλανόλευκη» . Ψυχή τε και σώματι με πάνω από 38′ συμμετοχής απέναντι στους Πορτογάλους, στα 36 του και 33,5′ κατά μέσο όρο σε αυτό το «παράθυρο» συμπεριλαμβάνοντας και τη… στραβή στη Ρουμανία.

Μετά το τέλος της αναμέτρησης ο Παπανικολάου δεν… μιλιόταν. Σκυμμένο κεφάλι, απογοητευμένος βλέποντας το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα να παρουσιάζει τέτοιο πρόσωπο απογοητεύοντας το κοινό.

Παρόλα αυτά οι αξίες δεν εξαφανίζονται ακόμα και σε τέτοιες στιγμές. Ο «Παπ» βρήκε τη δύναμη να πάει και να συγχαρεί τον Πορτογάλο προπονητή που πανηγύριζε μαζί με τους παίκτες του και να τον περιμένει υπομονετικά μάλιστα μέχρι να τον αντιληφθεί.

Πολύ όμορφη κίνηση από τον πιστό στρατιώτη της «γαλανόλευκης» που δείχνει τον δρόμο και στους υπόλοιπους.