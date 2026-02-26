Λείπει ο Μάρτης από τη Σαρακοστή; Ούτε ο Κώστας Παπανικολάου από την Εθνική που είναι πάντα εκεί για το εθνόσημο.

Έναν τέτοιο αρχηγό – όπως ο Κώστας Παπανικολάου – με αυταπάρνηση και εθνική υπευθυνότητα, όλα τα αντιπροσωπευτικά συγκροτήματα θα ήθελαν να έχουν χωρίς αμφισβήτηση. Και πως να είναι αλλιώς αφού ο 36χρονος οσονούπω SF δεν λογαριάζει από κούραση και πάσης φύσεως υποχρεώσεις όταν τον καλέι το εθνόσημο. Γεγονός που απέδειξε για μία ακόμα φορά.

«Από την Εθνική δεν τελειώνεις, σε τελειώνουν» δήλωνε ξανά και ξανά σε κάμερες και μαγνητόφωνα ο Κώστας Παπανικολάου τον περασμένο Αύγουστο-Σεπτέμβρη κατά την προετοιμασία αλλά και κατά τη διάρκεια του Ευρωμπάσκετ στα γήπεδα της Κύπρου και της Λετονίας.

Πιστός ακόλουθος της «γαλανόλευκης», φωνάζει πάντοτε «παρών» σε κάλεσμά της, είτε αυτό πρόκεται για την τελική φάση ενός θεσμού είτε για τα περιβόητα «παράθυρα» της FIBA.

Ο Κώστας Παπανικολάου αισθάνεται χρέος – αν και δεν έχει να δώσει λογαριασμό σε κάνεναν – και τιμή κάθε που η… σημαία τον καλεί. Κάτι που αποδεικνύει με τις πράξεις και όχι μόνο τα λόγια του.

Ο αρχηγός της Εθνικής ομάδας και του Ολυμπιακού είχε πει «ναι» στον Βασίλη Σπανούλη, ενημερώνοντας την ελληνική πλευρά πως θα μπει λίγες ώρες πριν το τζάμπολ του αγώνα της 3ης αγωνιστικής των προκριματικών του Μουντομπάσκετ 2027 με το Μαυροβούνιο (19:00, Sunel Arena).

Και το έκανε όσο πιο νωρίς μπορούσε. Ο «Παπ» ενσωματώθηκε στη «γαλανόλευκη» ήδη από το μεσημέρι της Πέμπτης, παρότι γύρισε από το παγωμένο και χιονισμένο Κάουνας πριν από λίγες μόλις ώρες (ξημερώματα Πέμπτης) με πτήση τσάρτερ, όπου βρισκόταν με τον Ολυμπιακό για την Ευρωλίγκα.

Με πολύ λίγο ύπνο, υπερίσχυσε το πάθος και η θέληση να προσφέρει για το καλό της Εθνικής και ήταν εκεί. Αρχηγού παρόντος πάσα αρχή παυσάτω δεν λένε;

Ο Τρικαλινός φόργουορντ που έχει υπηρετήσει το εθνόσημο από μικρό παιδί, συνεχίζει να δίνει το παράδειγμα στους υπόλοιπους, παρά την δικαίωση της κατάκτησης ενός μεταλλίου.

Ο Κώστας Παπανικολάου αποτελεί τον μοναδικό γεννημένο μετά το 1990, ο οποίος βρίσκεται στο all-time Top-10 των «γαλανόλευκων» συμμετοχών με 173. Αν και εφόσον αγωνιστεί και στα δύο ματς με το Μαυροβούνιο που ακολουθούν εντός και εκτός έδρας, τότε θα αφήσει πίσω του τον Γιάννη Μπουρούση κοιτάζοντας ακόμα ψηλότερα στη λίστα.

Ο πιο ρεαλιστικός στόχος για τον «Παπ» που δεν κοιτάζει νούμερα, στατιστικά και αριθμούς εδώ και πολλά χρόνια παρά μόνο την ομάδα και αυτό που λέει η καρδιά του, αποτελεί η τέταρτη θέση των συμμετοχών και ο Νίκος Ζήσης με 189.

Από πάνω του αλλά με σημαντική διαφορά, βρίσκονται οι Φάνης Χριστοδούλου (220), Παναγιώτης Φασούλας (244) και ο «Δράκος» με τον απλησίαστο και άπιαστο αριθμό των 351 αγώνων.

Το προσεχές καλοκαίρι ακολουθεί αγρανάπαυση στο μπάσκετ των Εθνικών ομάδων, με προκροματικό μόνο για το Μουντομπάσκετ που ακολουθεί, να λαμβάνουν χώρα.

Ο Αλέξανδρος Σαμοντούροβ δεν θα είναι παρών στο πρώτο ματς απέναντι στο Μαυροβούνιο λόγω τραυματισμού που υπέστη στο Allwyn Final 8 Κυπέλλου Ανδρών.

Νοκ άουτ λόγω τραυματισμού τέθηκε επίσης ο Αντώνης Καραγιαννίδης, ενώ την παρουσία τους στην προετοιμασία ολοκλήρωσαν οι Νίκος Περσίδης, Νίκος Δίπλαρος, Νίκος Τουλιάτος και Νίκος Πλώτας.