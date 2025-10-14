Ο Κώστας Παπανικολάου φαίνεται πως έχει ακόμα έναν ορατό στόχο στον… ορίζοντα, στην φετινή σεζόν της Euroleague.

Ο Ολυμπιακός ετοιμάζεται να υποδεχθεί την Αναντολού Εφές στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας (14/10, 21:15), για την έναρξη της δεύτερης «διαβολοβδομάδας» της σεζόν.

Έπειτα, οι Πειραιώτες έχουν δοκιμασία μακριά από την Ελλάδα, καθώς την Πέμπτη (16/10, 22:00) θα αναμετρηθούν με τη Μακάμπι Τελ Αβίβ.

Το σχήμα που έδειξε ό,τι ακριβώς θέλει να πετύχει ο Μπαρτζώκας, στον φετινό Ολυμπιακό Ο Ολυμπιακός φαίνεται πως βρήκε το σχήμα, που του δίνει την αθλητικότητα που έψαχνε ο Γιώργος Μπαρτζώκας στο ρόστερ του.

Πάντως, ο Παπανικολάου θέλει να θέσει από νωρίς τις «βάσεις», για να καταφέρει να «πιάσει» μία all-time 5άδα, σε μία συγκεκριμένη κατηγορία, στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση.

Για την ακρίβεια, ο αρχηγός του Ολυμπιακού, τη δεδομένη χρονική στιγμή, είναι 8ος, όσον αφορά τους παίκτες με τα περισσότερα κλεψίματα στην ιστορία της Euroleague!

Ο έμπειρος φόργουορντ έχει φτάσει στα 328, ενώ στην 7η θέση είναι ο Μάικ Τζέιμς, που μέχρι στιγμής έχει 334.

Για να καταφέρει ο Παπανικολάου να μπει στην 5άδα της συγκεκριμένης κατηγορίας, πέρα από τον γκαρντ της Μονακό, θα πρέπει να ξεπεράσει τον Θοδωρή Παπαλουκά, που σταμάτησε στα 335, αλλά και τον Νάντο Ντε Κολό, που συνεχίζει ακάθεκτος, όντας στα 363.

Στην κορυφή του εν λόγω Top-5 βρίσκεται ο Νικ Καλάθης, με 460, ενώ ακολουθούν ο Διαμαντίδης (434), ο Βέσελι (370) και ο Ρούντι Φερνάντεθ (367).