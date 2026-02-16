Παλιά του τέχνη κόσκινο. Το σκοράρισμα όπως και το ποδήλατο δεν ξεχνιούνται ανεξαρτήτως ηλικίας. Ποιος Κυπελλούχος Χ2 43 ετών κάνει… όργια στη Β’ Εθνική με 25 πόντους κατά μέσο όρο;

Καλό το υψηλότερο επίπεδο και οι κεντρικές σκηνές, τα παχυλά μπάτζετ και οι σταρ. Ο ρομαντισμός όμως τις περισσότερες φορές κρύβεται στις μικρότερες Εθνικές κατηγορίες, ανεξαρτήτως σπορ. Στην Α2, τη Β’ Εθνική, τη Γ’ και ούτω κάθ’ εξής.

Εκεί, ένα μυημένο μάτι μπορεί να βρει κάθε λογής πρωταγωνιστές. Από φέρελπις νέους που αγωνίζονται με την ομάδα της περιοχής τους και προσδοκούν σε ένα έμπειρο μάτι που θα τους δει και θα τους ανεβάσει επίπεδο, μέχρι αθλητές που ψάχνουν το restart. Ή άλλους «μπαρουτοκαπνισμένους» που ο… γέρος χρόνος «φωνάζει» βάσει στεγανών, οι ίδιο όμως αντιστέκονται στα θελήματά του.

Ακόμα και η τελευταία κατηγορία, χωρίζεται σε δύο υποκατηγορίες. Εκείνους που απλά αρνούνται να περάσουν από το επίπονο στάδιο της καθημερινότητας στη συνταξιοδότηση και εκείνους που με τις παραστάσεις που διαθέτουν, μπορούν και κάνουν τη διαφορά – παρά τα χρόνια τους – στο επίπεδο που αγωνίζονται.

Κάπου εκεί συναντά κανείς και τον Αλέξη Κυρίτση. Έναν σκόρερ ολκής που έχει κλείσει πάνω από 25 χρόνια στα γήπεδα σε επίπεδο ανδρών κι όμως παραμένει καταλυτικός για την εκάστοτε ομάδα στην οποία αγωνίζεται. Γεννημένος τον Μάη του 1982, ο σχεδόν δίμετρος και ταλαντούχος επιθετικά γκαρντ δεν έχει απωλέσει την έφεσή του στο σκοράρισμα.

Παρά το γεγονός πως σε λίγες εβδομάδες θα σβήσει 44 κεράκια στην τούρτα γενεθλίων του, εξακολουθεί να τον συναντά κανείς στα παρκέ των εθνικών κατηγοριών με τη φανέλα του Εθνική Λειβαδιάς. Ένας προικισμένος και χαρισματικός σκόρερ που δεν σταματά να «βομβαρδίζει» τα αντίπαλα καλάθια.

Ο δύο φορές Κυπελλούχος Ελλάδας με τον Άρη το 2004 και τον Παναθηναϊκό το 2012, σεζόν που αποτέλεσε και το απώγειο της καριέρας του, έχει αφήσει «ένα έργο στη μέση», όπως τόνισε το περασμένο καλοκαίρι μετά την επέκταση του συμβολαίου του. Να πάρει την ομάδα του από το χέρι και να την οδηγήσει στη δεύτερη τη τάξει εθνική κατηγορία. Εκεί που έχει αναδειχθεί 4 φορές πρώτος σκόρερ με τον Παπάγου, τον Δούκα και το Ψυχικό.

Ακμαιότατος και κατέχοντας αρίστως την τέχνη του σκοραρίσματος, ο Αλέκης Κυρίτσης εξακολουθεί να «φιλοτεχνεί» μέσα στο παρκέ και να αποδεικνύει πως η αποτελεσματικότητα, χρόνια δεν κοιτά.

Εννιά φορές μέλος της Εθνικής ανδρών με συμμετοχή στο Τουρνουά Ακρόπολις του 2006 αλλά και μέλος της αποστολής των Μεσογειακών Αγώνων του 2009, ο Κυρίτσης δεν έχει χάσει ματς στη National League 1 όπου αγωνίζεται, μετρώντας 25 πόντους κατά μέσο όρο (!) σε 16 αγώνες.

Πριν από λίγες ώρες μάλιστα με ηγετική παρουσία και καθοριστική συμβολή, έβαλε 34 (!) πόντους στον Έσπερο Λαμίας με 14/20 σουτ και 9 ριμπάουντ και φυσικά αναδείχθηκε MVP του αγώνα.

Την περίοδο που φόρεσε τη φανέλα του κατόχου του ευρωπαϊκού τίτλου ακόμα τότε Παναθηναϊκού, έγραψε και 6 συμμετοχές στην Ευρωλίγκα σημειώνοντας 1.7 πόντους, 0.5 ριμπάουντ και 0.3 ασίστ ανά ματς, σε 4’07” λεπτά συμμετοχής.

Ένας παίκτης με τεράστια και μακρά καριέρα στα «σαλόνια» του ελληνικού μπάσκετ, ο οποίος έχει φορέσει μεταξύ άλλων τη φανέλα της ΑΕΚ (2007-08), του ΠΑΟΚ (2008-09) και του Πανιωνίου (2013-14), με τον οποίο έπαιξε και στην Ευρώπη (EuroCup).