Ο Βασίλης Σπανούλης, στο πλαίσιο της συνέντευξης Τύπου για την πρεμιέρα του Eurobasket, μίλησε για την πίστη που έχει στην Εθνική, αλλά και για τον χρόνο συμμετοχής του Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Όλα είναι έτοιμα για την έναρξη του EuroBasket 2025 και ο Βασίλης Σπανούλης φαίνεται πως έχει μεγάλη πίστη στις δυνατότητες της Εθνικής Ελλάδας.

Ο ομοσπονδιακός τεχνικός, στο πλαίσιο της συνέντευξης Τύπου εν όψει της πρεμιέρας, μίλησε για διάφορα ζητήματα, μεταξύ των οποίων ήταν η θέση των γκαρντ, αλλά και ο χρόνος που θα έχει ο Γιάννης Αντετοκούνμπο.

Αναλυτικά, όσα είπε ο Βασίλης Σπανούλης:

Για το παιχνίδι της Πέμπτης με την Ιταλία: «Πιστεύω πως είχαμε μια καλή προετοιμασία. Μετά από τέσσερις εβδομάδες ξέρουμε τα ατού και τις αδυναμίες μας, τι ομάδα είμαστε και τι μπορούμε να γίνουμε. Έχω μεγάλη πίστη εν όψει του Ευρωμπάσκετ.

Η Ιταλία είναι πολύ καλή ομάδα, τη γνωρίζουμε και μας γνωρίζει. Παίξαμε πολύ πρόσφατα. Το πρώτο παιχνίδι είναι πάντα δύσκολο, αλλά έχω εμπιστοσύνη στην ομάδα μου. Μου αρέσουν οι παίκτες και το ρόστερ μας και είμαι αισιόδοξος.

Έχουμε εμπειρία και θα πάμε να παίξουμε με την Ιταλία με 100% συγκέντρωση. Το να κάνει μια έκπληξη ένας προπονητής, είναι δική μου δουλειά να το διαβάσω και να το περάσω στους παίκτες. Ό,τι κι αν έχει κρύψει κάποιος, μας ξέρουν και τους ξέρουμε. Στο τέλος θα μετρήσουν άλλα πράγματα για την έκβαση του παιχνιδιού. Πρέπει να είμαστε έτοιμοι για να δουλέψουμε σε υψηλή ένταση».

Για τη σημασία της πρεμιέρας: «Βλέπω πολλούς να λένε ότι το πρώτο παιχνίδι είναι τελικός. Δεν είναι τελικός, είναι σημαντικό ματς όπως και τα άλλα. Δεν πρέπει να βάζουμε περισσότερη πίεση. Όλα τα παιχνίδια είναι σημαντικά. Εμείς θέλουμε να πάμε αρχικά στους ‘16’, δεν κοιτάμε τις διασταυρώσεις. Ποιος μπορεί να σου πει με ποιον θα παίξεις».

Σχετικά με τις διαφορές από το 2005, όταν κατέκτησε το Ευρωμπάσκετ ως παίκτης, είπε: «Το 2005 είχα μαλλιά… Ήταν απίστευτες στιγμές, που έβγαλαν εκατομμύρια ανθρώπους στους δρόμους. Έχουμε και τώρα την ευκαιρία να κυνηγήσουμε τα όνειρά μας. Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να πετύχουμε και να κάνουμε περήφανους τους Έλληνες. Πάμε όμως βήμα-βήμα και κοιτάζουμε μόνο το ματς με την Ιταλία».

To «μάθημα» του Σπανούλη στον Αντετοκούνμπο στην προπόνηση της Εθνικής (video) Η σκηνή που «ξεχώρισε» από την πρώτη προπόνηση της Εθνικής επί κυπριακού εδάφους ήταν το «μάθημα» του Βασίλη Σπανούλη στον Γιάννη Αντετοκούνμπο και η συζήτησή τους.

Για το επίπεδο της φετινής διοργάνωσης: «Κάθε φορά λέμε πως είναι το πιο δύσκολο Ευρωμπάσκετ. Κάθε διοργάνωση έχει τις δυσκολίες της. Και το Ολυμπιακό Τουρνουά είναι πολύ δύσκολο. Όλες οι ομάδες παίζουν με μεγαλύτερη πίεση και αθλητικότητα».

Σχετικά με το χρόνο συμμετοχής του Γιάννη Αντετοκούνμπο ήταν κατηγορηματικός: «Ο Γιάννης θα παίξει όσο θέλω εγώ να παίξει. Το ίδιο και οι υπόλοιποι παίκτες. Είναι επίσημο παιχνίδι πλέον και δεν υπάρχουν περιορισμοί».

Για τον ηγετικό ρόλο του σταρ των Μπακς: «Ο Γιάννης είναι πολύ ταπεινός για το στάτους που έχει. Είναι ένας παίκτης που θέλει να κερδίσει και θέλει να οδηγήσει την ομάδα στο επόμενο επίπεδο. Ακούει και είναι πιο ομιλητικός σε σχέση με το παρελθόν. Είμαι πολύ χαρούμενος που είναι εδώ μαζί μας, όπως και οι άλλοι παίκτες μου».

Σχετικά με την αξιοποίηση του Greek Freak: «Είναι πολύ διαφορετικό το μπάσκετ στην Ευρώπη από το ΝΒΑ. Και οι χώροι και ο τρόπος που αμύνονται οι ομάδες. Έχω συζητήσει πολύ με τον Γιάννη και πιστεύω πως έχουμε βρει τους τρόπους για να είναι όσο πιο αποδοτικός γίνεται».

Για τις πιθανές διαφορές της ελληνικής ομάδας σε σχέση με πέρσι: «Δεν θα αλλάξουμε πολλά σε σχέση με πέρσι. Πρέπει να βελτιώσουμε τη διάρκειά μας, τους αυτοματισμούς, κάποιες λεπτομέρειες στην άμυνα. Έχουμε παιδιά που μπορούν να τρέξουν, να παίξουν άμυνα, να δημιουργήσουν, έχουμε χημεία, έχουμε σταρ και εμπιστεύομαι τα παιδιά. Έχω πάρα πολύ καλή αυτοπεποίθηση για τους αγώνες».

Για το αν ανησυχεί για την ευστοχία της Εθνικής στα κρίσιμα ματς απάντησε: «Τα παιδιά είναι έτοιμα, έχουν τεράστια εμπειρία. Ο Κώστας Παπανικολάου δεν έχασε σουτ στο Final 4 πριν 13 χρόνια. Τα παιδιά έχουν καρδιά, για να μην πω κάτι άλλο. Είναι έτοιμα για να βάλουν τα μεγάλα σουτ. Για να βάλεις τα σουτ πρέπει να είσαι ζεστός στην άμυνα, στα ριμπάουντ, τότε είσαι και πιο έτοιμος για τα μεγάλα σουτ».

Για το αν υπάρχει θέμα στα γκαρντ ξεκαθάρισε: «Η δουλειά μου είναι να βρίσκω τις λύσεις και όχι να μεγαλώνω ένα πρόβλημα που μπορούμε να αντιμετωπίσουμε σε κάποια παιχνίδια. Θα τις βρούμε τις λύσεις και θα είμαστε μια χαρά και στο κομμάτι του κατεβάσματος της μπάλας».

Για τη σχέση του με τον Παπανικολάου είπε: «Με τον Κώστα (Παπανικολάου) έχουμε σχέση ζωής, έχουμε ζήσει πολύ έντονα πράγματα. Έχουμε συζητήσει, έχουμε τσακωθεί γιατί είμαστε και οι δύο πολύ ανταγωνιστικοί… Είναι μια σχέση που θα κρατήσει για μια ζωή. Τώρα εγώ είμαι προπονητής κι αυτός παίκτης, για μένα είναι σημαντικό που ξέρω ποιος είναι και πώς θα τον διαχειριστώ. Είναι μια σχέση αλληλοσεβασμού».

Για την κατάκτηση ενός μεταλλίου: «Δεν σκέφτομαι τις 14 Σεπτεμβρίου, μόνο το αυριανό παιχνίδι. Έτσι θέλω να σκέφτεται όλη η ομάδα. Δεν θέλω να κάνουμε μεγαλεπίβολα σχέδια, να είμαστε θετικοί θέλω, να έχουμε πίστη ο ένας στον άλλο και να κοιτάμε μόνο το παιχνίδι με την Ιταλία. Δεν κοιτάζουμε διασταυρώσεις, παρά μόνο το παιχνίδι που έχουμε μπροστά μας και αυτό θέλω να κάνει όλη η ομάδα».