Το Ole.gr κάνει «βουτιά» στους «φακέλους» των διεθνών του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού και σας παρουσιάζει τα -μέχρι στιγμής- πεπραγμένα τους.

Η Euroleague, το NBA, αλλά και τα πρωταθλήματα έχουν μπει στον… πάγο εδώ και αρκετό καιρό.

Ωστόσο, το μπάσκετ μάς κρατάει συντροφιά, με τα παιχνίδια των εθνικών ομάδων. Φυσικά, η διοργάνωση, που «κλέβει» την παράσταση είναι το EuroBasket 2025, που ξεκινάει σε λίγες ώρες.

Όπως καταλαβαίνει κανείς ελάχιστη «κινητικότητα» υπάρχει και στα «στρατόπεδα» των δύο «αιωνίων».

Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός μοιάζει -προς στιγμήν- να έχουν «κλείσει» τα ρόστερ τους. Επομένως, είναι μία καλή ευκαιρία, να δούμε τι έκαναν οι αθλητές τους, που συμμετέχουν με τις εθνικές τους ομάδες.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ:

Εθνική Ελλάδας:

Κώστας Παπανικολάου:

Θα ξεκινήσουμε με τον αρχηγό του Ολυμπιακού. Ο Κώστας Παπανικολάου στο 35ο της ηλικίας του θα είναι ο captain της Εθνικής στο -ίσως- τελευταίο του τουρνουά με τη «γαλανόλευκη».

Έλειψε μόνο σε ένα φιλικό προετοιμασίας, αυτό απέναντι στο Ισραήλ (10/08, 58-75) και έδειξε αρκετά καλά στοιχεία κυρίως στην άμυνα.

Καλύτερές του εμφανίσεις ήταν με την Ιταλία (22/08, 76-74), αλλά και με τη Λετονία (20/08, 104-86), έχοντας 11 και 8 πόντους αντίστοιχα.

Τάιλερ Ντόρσεϊ:

Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ, μετά τους τελικούς με τον Παναθηναϊκό έχει πάρει τα… πάνω του. Θα είναι ο νατουραλιζέ της Εθνικής μας και ήταν ένας από τους διακριθέντες στα φιλικά προετοιμασίας.

Σε όλα δήλωσε «παρών» και -κατά πάσα πιθανότητα- θα είναι το βασικό σούτινγκ γκαρντ της ομάδας μας. Πολύ καλές εμφανίσεις, όντας διψήφιος στους 6/7 αγώνες, που έδωσε η «γαλανόλευκη».

Κώστας Αντετοκούνμπο:

Αρκετά ανεβασμένο και ένα νέο μεταγραφικό απόκτημα του Ολυμπιακού.

O Kώστας Αντετοκούνμπο, μετά από ένα μικρό πέρασμα από τη Μούρθια πήρε τον… δρόμο της επιστροφής, για χάρη των «ερυθρολεύκων». Πήρε αρκετό χρόνο συμμετοχής από τον Βασίλη Σπανούλη και έδειξε πολύ θετικά στοιχεία, σε άμυνα και επίθεση.

Διψήφιος με το Μαυρουβούνιο (14/08, 69-61), ενώ ήταν απών από τα ματς με Βέλγιο (06/08, 74-60) και Λετονία (20/08, 104-86).

Γιαννούλης Λαρεντζάκης:

Πάμε σε έναν παίκτη, που υπέγραψε την πρόωρη επέκταση της συνεργασίας του με τον Ολυμπιακό. O Γιαννούλης Λαρεντζάκης συνεχίζει να έχει σταθερή πορεία στην Εθνική και δηλώνει «παρών» σε ακόμα ένα μεγάλο τουρνουά.

«Παρών» σε όλα τα φιλικά της «επίσημης αγαπημένης», παίρνοντας αρκετά λεπτά, τόσο στο «2», όσο και στο «3».

Καλύτερή του εμφάνιση το ματς με τη Λετονία (20/08, 104-86), που είχε 14 πόντους, με τρεις ασίστ και τρία ριμπάουντ.

Όμηρος Ντεζήπογλου:

Τελευταίος παίκτης της Εθνικής που ανήκει στον Ολυμπιακό είναι ο Όμηρος Νετζήπογλου.

Το νέο μεταγραφικό απόκτημα των «ερυθρολεύκων», δεν θα ενισχύσει τη «γαλανόλευκη» στο EuroBasket 2025, καθώς «κόπηκε», μετά τον αγώνα με την Ιταλία (22/08, 76-74).

Συνολικά, μέτρησε τρεις συμμετοχές, χωρίς να έχει μεγάλο χρόνο συμμετοχής.

Εθνική Σερβίας:

Νίκολα Μιλουτίνοφ:

Πάμε στον μοναδικό «ξένο» του Ολυμπιακού, που έχει υποχρεώσεις με την εθνική του.

Η Σερβία είναι το μεγάλο φαβορί εν όψει του EuroBasket 2025 τουρνουά, επιβεβαιώνοντάς το και στα φιλικά της. Σε επτά αναμετρήσεις παρέμεινε αήττητη, ενώ σε μερικά ματς το σκορ «ξέφυγε».

Ο Νίκολα Μιλουτίνοφ, έχοντας τον συνονόματό του Γιόκιτς για «αντίπαλο», γνωρίζει ότι θα έχει τον ρόλο του δεύτερου ψηλού.

Στα φιλικά, που μπορούμε να έχουμε δεδομένα, τα πήγε πολύ καλά, με αποκορύφωμα την εμφάνισή του απέναντι στη Σλοβενία (21/08, 106-72).

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ

Eθνική Ελλάδας:

Ντίνος Μήτογλου:

Ήρθε η ώρα να μιλήσουμε για τον Παναθηναϊκό. Ο Ντίνος Μήτογλου έχει πραγματοποιήσει μία εξαιρετική προετοιμασία με τα χρώματα της Εθνικής.

Ήταν τρομερός απέναντι σε Σερβία (09/08, 66-76), Βέλγιο (06/08, 74-60) και Μαυροβούνιο (14/08, 69-61), μετρώντας 18, 18 και 20 πόντους αντίστοιχα.

Όλα δείχνουν ότι θα χρησιμοποιηθεί και στις δύο θέσεις τις front-line.

Κώστας Σλούκας:

Ο αρχηγός του Παναθηναϊκού, επιστρέφει σε ένα μεγάλο τουρνουά για την Εθνική. Όντας στο 35ο έτος της ηλικίας του θα ήθελε να καταφέρει κάτι μεγάλο με τη «γαλανόλευκη».

Σε αρκετά παιχνίδια δεν πήρε πολύ χρόνο συμμετοχής, ώστε να είναι πιο «φρέσκος». Στο EuroBasket 2025 θα πάρει το μεγαλύτερο μέρος του «βάρους» στη θέση του «άσου».

Πολύ καλές εμφανίσεις απέναντι σε Λετονία (20/08, 104-86) και Σερβία (09/08, 66-76), βοηθώντας τόσο στη δημιουργία, όσο και στο σκοράρισμα.

Βασίλης Τολιόπουλος:

Ο Βασίλης Τολιόπουλος «έχασε» ένα μεγάλο μέρος της προετοιμασίας, εξαιτίας ενός τραυματισμού, που τον ταλαιπωρούσε.

Ωστόσο, επέστρεψε στα τελευταία δύο φιλικά και έδειξε να μην είναι επηρεασμένος. Μέτρησε συνολικά 20 πόντους, δίνοντας σημαντικές λύσεις έξω από τα 6.75μ.

Αλέξανδρος Σαμοντούροβ:

Ακόμα ένας αθλητής, που στάθηκε άτυχος. Ο Αλέξανδρος Σαμοντούροβ τραυματίστηκε απέναντι στην Ιταλία (22/08, 76-72). Ωστόσο, η ακτινογραφία του ήταν «καθαρή».

Ο Βασίλης Σπανούλης τού έδωσε χρόνο συμμετοχής σε όλα τα φιλικά και ο 20χρονος μπόρεσε να «κλείσει» μία θέση στην τελική 12άδα για το EuroBasket 2025!

Παναγιώτης Καλαϊτζάκης:

Ακόμα ένας αθλητής, που χρησιμοποιήθηκε σε όλους τους αγώνες της προετοιμασίας της Εθνικής.

Ο Παναγιώτης Καλαϊτζάκης θα είναι στις επιλογές του «Kill Bill», καθώς «ξεχώρισε» κυρίως με τις αμυντικές του ικανότητες.

Κόντρα στο Ισραήλ (10/08, 58-75) ήταν πάρα πολύ καλός και επιθετικά, έχοντας 12 πόντους.

Εθνική Ισπανίας:

Χουάντσο Ερνανγκόμεθ:

Πάμε σε μία χώρα που έχει απογοητεύσει αρκετά. Η Ισπανία δεν είναι σε καλό «φεγγάρι». Σε έξι αναμετρήσεις μέτρησε πέντε ήττες! Γεγονός, πολύ σπάνια ακόμα και αν μιλάμε για φιλικούς αγώνες.

Ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ κινήθηκε σε… ρηχά νερά στην προετοιμασία. Έπαιξε σε όλα τα ματς της εθνικής του, αλλά σε κανένα δεν ήταν διψήφιος.

Υπενθυμίζουμε, πως οι Ίβηρες θα έρθουν αντιμέτωποι και με την Ελλάδα (04/09, 21:30), για την τελευταία αγωνιστική του ομίλου. Σε ένα ματς, που μπορεί να κρίνει και πολλά.

Εθνική ΗΠΑ:

Τζέριαν Γκραντ:

Θα χρειαστεί να κάνουμε ένα «υπερατλαντικό» ταξίδι. Ο Τζέριαν Γκραντ κλήθηκε να ενισχύσει τις ΗΠΑ για το AmeriCup.

Σε δύο παιχνίδια έχει αφήσει εξαιρετικές εντυπώσεις. Κόντρα στις Μπαχάμες (24/08, 105 – 93 παρ.) μέτρησε 11 πόντους, με 2 ριμπάουντ και 7 ασίστ.

Στην ήττα των ΗΠΑ από την Ουρουγουάη (25/08, 86-85) είχε 7 πόντους και ισάριθμες ασίστ. Επόμενή του αναμέτρηση είναι σε λίγες ώρες κόντρα στη Βραζιλία (27/08, 04:30).

Εθνική Τουρκίας:

Ομέρ Γιουρτσεβέν:

Επιστρέφουμε στην Ευρώπη. Πηγαίνουμε στην Τουρκία, μία ομάδα που αν και ξεκίνησε «στραβά» στα φιλικά της, στα τελευταία τρία ματς έδειξε πολύ καλά στοιχεία.

Ο Ομέρ Γιουρτσεβέν, που θα συνεχίσει και τη νέα σεζόν στον Παναθηναϊκό, είχε σταθερή παρουσία.

Ήταν σε εξαιρετικό βράδυ στον «σεφτέ» της πατρίδας του στα φιλικά, απέναντι στην Τσεχία (16/08, 79-65), έχοντας 9 πόντους και 6 ριμπάουντ.

Τσεντί Οσμάν:

Τελευταίος μπασκτεμπολίστας, που θα… ανοίξουμε τον «φάκελό» του είναι ο Τσεντί Οσμάν. Ο Τούρκος αθλητής πήγε με… φόρα από τον Παναθηναϊκό στην εθνική του. Τρομερές εμφανίσεις, καθώς σε έξι παιχνίδια μέτρησε συνολικά 76 πόντους!

Εξαιρετική προετοιμασία από τον παίκτη των «πρασίνων», που πάει «φορτσάτος» στο EuroBasket 2025.

Φυσικά, μαζί με τον Τσεντί Οσμάν και τον Ομέρ Γιουρτσεβέν είναι και ο Εργκίν Αταμάν, καθώς είναι προπονητής στην εθνκή Τουρκίας.