Ένα σερί 3μιση δεκαετιών σταμάτησε το βράδυ της Πέμπτης (2/7) στη Ρουμανία για την Εθνική ομάδα.

Η Εθνική ομάδα με τις πολλές απουσίες αποδείχθηκε βιαστική το βράδυ της Πέμπτης (2/7) στη Ρουμανία στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής των «παραθύρων». Παρότι είχε προετοιμάσει το έδαφος για τα πρώτα 27-28 λεπτά, έπαψε να αποδίδει συγκροτημένα.

Πούλησε την μπάλα, δεν είχε σωστές αποστάσεις και αποφάσεις στην επίθεση κάτι που επέτρεψε στους αντιπάλους της να τρέξουν επιμέρους σερί 22-5, σοκάροντας τη «γαλανόλευκη».

Κάπως έτσι η Εθνική ομάδα έχασε την ευκαιρία να «κλειδώσει» την πρόκριση στην επόμενη φάση πριν την 6η στροφή (5/7, 19:30 κόντρα στην Πορτογαλία) και πρέπει να περιμένει για να συμβεί αυτό.

Ταυτόχρονα μπήκε σε περιπέτειες αναφορικά με τον επόμενο γύρο, όπου πρέπει να παρουσιάσει μία σαφώς πιο βελτιωμένη εικόνα με την προσθήκη ακόμα περισσότερων Ευρωλιγκάτων για να προκριθεί στα τελικά του Μουντομπάσκετ 2027.

Και τώρα… τρέχει: Γιατί η Εθνική μπήκε σε περιπέτειες μετά την ήττα από τη Ρουμανία; Το 2/2 και μόνο αυτό έψαχνε η Εθνική ομάδα στο τελευταίο «παράθυρο» της πρώτης φάσης των προκριματικών του Μουντομπάσκετ 2027 και τώρα πρέπει να φανεί αντάξια των περιστάσεων και των δυνατοτήτων της.

Παράλληλα οι Ρουμάνοι που πανηγύρισαν με όλες τους τις δυνάμεις το σημαντικό γι’ αυτούς αποτέλεσμα όντας ξεκάθαρα το αουτσάιντερ αυτού του ραντεβού, έμειναν ζωντανοί στο κόλπο της πρόκρισης. Και έβαλαν τέλος σε ένα αρνητικό γι’ αυτούς σερί που κρατούσε από το 1990.

Από τότε είχαν να επικρατήσουν της Εθνικής ομάδας σε μεταξύ τους αναμέτρηση, με την «Επίσημη Αγαπημένη», να μετρά έκτοτε εννιά συνεχόμενες νίκες. Τελευταία φορά – πριν τα προκριματικά για το Μουτνομπάσκετ – που η «γαλανόλευκη» γνώρισε την ήττα από τη Ρουμανία, ήταν το μακρινό 1990 στα πλαίσια του Βαλκανικού.

Μία παράδοση που έγειρε προς την πλάστιγγα της Εθνικής τις τελευταίες δεκαετίες αφού και τα 90’s, οι Ρουμάνοι είχαν την υπεροχή στις μεταξύ μας αναμετρήσεις. Φυσικά το ματς που ξεχωρίζει, είναι η ευρεία επικράτηση στο ΣΕΦ το 1987 με 109-77, η οποία άνοιξε τον δρόμο για την κορυφή της Ευρώπης στο Ευρωμπάσκετ.

«Αισθάνομαι ντροπή»: Η ατάκα του Βασίλη Σπανούλη μετά την ήττα από τη Ρουμανία Σκληρά λόγια από τον Βασίλη Σπανούλη λίγα λεπτά μετά την ήττα της Εθνικής ομάδας από τη Ρουμανία.

07/05/1951 (Παρίσι-Ευρωμπάσκετ) Ελλάδα-Ρουμανία 2-0

09/08/1956 (Κάιρο-Προολυμπιακό) Ελλάδα-Ρουμανία 49-50

04/09/1957 (Αθήνα-Φιλικό) Ελλάδα-Ρουμανία 74-65

18/11/1962 (Κωνσταντινούπολη-Βαλκανικό) Ελλάδα-Ρουμανία 57-68

20/11/1962 (Αθήνα-Φιλικό) Ελλάδα-Ρουμανία 59-63

12/09/1963 (Αθήνα-Βαλκανικό) Ελλάδα-Ρουμανία 58-57

20/09/1964 (Βουκουρέστι-Βαλκανικό) Ελλάδα-Ρουμανία 67-94

15/05/1965 (Αθήνα-Φιλικό) Ελλάδα-Ρουμανία 68-75

18/11/1965 (Βουκουρέστι-Φιλικό) Ελλάδα-Ρουμανία 77-95

01/08/1966 (Αθήνα-Φιλικό) Ελλάδα-Ρουμανία 65-63

24/12/1966 (Σόφια-Βαλκανικό) Ελλάδα-Ρουμανία 66-74

10/05/1967 (Σκόπια-Βαλκανικό) Ελλάδα-Ρουμανία 73-67

20/08/1967 (Βουκουρέστι-Φιλικό) Ελλάδα-Ρουμανία 73-92

27/12/1968 (Σμύρνη-Βαλκανικό) Ελλάδα-Ρουμανία 82-92

03/09/1969 (Θεσσαλονίκη-Βαλκανικό) Ελλάδα-Ρουμανία 80-65

05/10/1969 (Καζέρτα-Ευρωμπάσκετ) Ελλάδα-Ρουμανία 81-87

27/09/1970 (Βουκουρέστι-Βαλκανικό) Ελλάδα-Ρουμανία 76-82

20/09/1971 (Βίντιν-Βαλκανικό) Ελλάδα-Ρουμανία 84-68

27/07/1972 (Σεράγεβο-Βαλκανικό) Ελλάδα-Ρουμανία 79-61

14/09/1973 (Κωνσταντινούπολη-Βαλκανικό) Ελλάδα-Ρουμανία 75-76

04/10/1973 (Μπανταλόνα-Ευρωμπάσκετ) Ελλάδα-Ρουμανία 78-89

27/12/1974 (Θεσσαλονίκη-Βαλκανικό) Ελλάδα-Ρουμανία 78-91

18/05/1975 (Χάγκεν-Προκριματικά Ευρωμπάσκετ) Ελλάδα-Ρουμανία 81-68

07/06/1975 (Ριέκα-Ευρωμπάσκετ) Ελλάδα-Ρουμανία 61-71

19/09/1975 (Βουκουρέστι-Βαλκανικό) Ελλάδα-Ρουμανία 78-83

21/12/1976 (Μπουργκάς-Βαλκανικό) Ελλάδα-Ρουμανία 74-66

15/05/1977 (Ελσίνκι-Προκριματικά Ευρωμπάσκετ Ελλάδα-Ρουμανία 90-85

26/10/1977 (Θεσσαλονίκη-Φιλικός) Ελλάδα-Ρουμανία 92-86

27/10/1977 (Θεσσαλονίκη-Φιλικός) Ελλάδα-Ρουμανία 98-77

20/12/1977 (Σκόπια-Βαλκανικό) Ελλάδα-Ρουμανία 79-84

08/05/1978 (Άγκυρα-Βαλκανικό) Ελλάδα-Ρουμανία 81-89

15/09/1979 (Αθήνα-Βαλκανικό) Ελλάδα-Ρουμανία 71-64

13/09/1980 (Κλουζ-Βαλκανικό) Ελλάδα-Ρουμανία 75-81

19/10/1980 (Θεσσαλονίκη-Φιλικό) Ελλάδα-Ρουμανία 110-94

06/12/1981 (Σόφια-Βαλκανικό) Ελλάδα-Ρουμανία 83-88

05/05/1982 (Κωνσταντινούπολη-Βαλκανικό) Ελλάδα-Ρουμανία 93-102

22/05/1982 (Πόρτο-Προκριματικά Ευρωμπάσκετ) Ελλάδα-Ρουμανία 73-62

03/09/1983 (Βρμπας-Βαλκανικό) Ελλάδα-Ρουμανία 74-75

26/12/1984 (Αθήνα-Βαλκανικό) Ελλάδα-Ρουμανία 84-77

19/05/1985 (Βουκουρέστι-Βαλκανικό) Ελλάδα-Ρουμανία 99-81

27/12/1986 (Σόφια-Βαλκανικό) Ελλάδα-Ρουμανία 99-89

03/06/1987 (Νέο Φάληρο-Ευρωμπάσκετ) Ελλάδα-Ρουμανία 109-77

25/12/1988 (Αττάλεια-Βαλκανικό) Ελλάδα-Ρουμανία 102-100

25/11/1989 (Νέο Φάληρο-Προκριματικά Ευρωμπάσκετ) Ελλάδα-Ρουμανία 97-77

24/11/1990 (Σκόπια-Βαλκανικό) Ελλάδα-Ρουμανία 71-91

01/12/1990 (Βουκουρέστι-Προκριματικά Ευρωμπάσκετ) Ελλάδα-Ρουμανία 83-80

20/11/1991 (Βουκουρέστι-Προκριματικά Ευρωμπάσκετ) Ελλάδα-Ρουμανία 82-73

24/06/1992 (Μούρθια-Προολυμπιακό) Ελλάδα-Ρουμανία 91-72

18/11/1992 (Νέο Φάληρο-Προκριματικά Ευρωμπάσκετ) Ελλάδα-Ρουμανία 115-73

24/11/2001 (Βουκουρέστι-Προκριματικά Ευρωμπάσκετ) Ελλάδα-Ρουμανία 92-60

23/11/2002 (Ηλιούπολη-Προκριματικά Ευρωμπάσκετ) Ελλάδα-Ρουμανία 103-45

12/08/2009 (Μαρούσι-Φιλικός) Ελλάδα-Ρουμανία 102-57

07/08/2017 (Πάτρα-Φιλικός) Ελλάδα-Ρουμανία 106-48

27/11/2025 (Θεσσαλονίκη-Προκριματικά Παγκοσμίου Κυπέλλου) Ελλάδα-Ρουμανία 91-64

2/7/2026 (Οραντέα-Προκριματικά Παγκοσμίου Κυπέλλου) Ελλάδα-Ρουμανία 66-73