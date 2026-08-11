Για ποιον λόγο ο Γιάννης Αντετοκούνμπο δεν θα καταφέρει να ενισχύσει την προσπάθεια της Εθνικής Ελλάδας στα προκριματικά του World Cup 2027;

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο δεν συμπεριελήφθη στην αποστολή των παικτών της Εθνικής Ελλάδας που θα λάβουν μέρος στην προετοιμασία για τους αγώνες που έρχονται στα προκριματικά του World Cup 2027, κόντρα σε Ουκρανία και Ισπανία.

Από την άλλη πλευρά, ο Νικ Καλάθης επιστρέφει στη «γαλανόλευκη» μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2024, ενώ και ο Τάιλερ Ντόρσεϊ θα δώσει το «παρών», ως νατουραλιζέ. Εκτός είναι ο Κώστας Σλούκας.

Πάντως, η Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης εξήγησε για ποιον λόγο θα απουσιάσει ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, τονίζοντας στην ανακοίνωσή της πως, αν και έγιναν όλες οι απαραίτητες ενέργειες, δεν κατέστη εφικτό λόγω της χρονικής συγκυρίας της μετακίνησής του στους Μαϊάμι Χιτ.

Αναλυτικά, όσα αναφέρει η ΕΟΚ για την απουσία του «Greek Freak»:

«Προς αποφυγή παρερμηνειών σε σχέση με ονόματα αθλητών που απουσιάζουν από την κλήση, κρίνεται απαραίτητο να διευκρινιστούν τα εξής:

Τα τελευταία χρόνια, οπότε και το NBA θέσπισε την extra ασφάλεια συγκεκριμένων παικτών, η ΕΟΚ κάλυψε από τη πρώτη στιγμή όλες τις απαιτήσεις του ΝΒΑ για να πάρει άδεια ο Γιάννης Αντετοκούνμπο και να είναι «παρών» με την Εθνική ομάδα. Με πιο πρόσφατο παράδειγμα, το περσινό καλοκαίρι όταν και συμμετείχε κανονικά τόσο στην προετοιμασία, όσο φυσικά και στο Ευρωμπάσκετ.

Τα ποσά που απαιτήθηκαν καλύφθηκαν από τα διαθέσιμα χρήματα της ΕΟΚ και δεν χρειάστηκε να υπάρξει καμία κρατική αρωγή. Σε αυτό το παράθυρο τόσο η ΕΟΚ όσο και ο Ομοσπονδιακός προπονητής ζήτησαν την αρωγή του Γιάννη, όμως, δεν κατέστη εφικτό λόγω της ιδιαίτερης χρονικής συγκυρίας με την έναρξη του νέου κεφαλαίου στη καριέρα του. Σε καμία περίπτωση δεν υπήρξε κάποιο οικονομικό θέμα που να αποτέλεσε ανασταλτικό παράγοντα».

Οι κλήσεις για τα επερχόμενα παιχνίδια: