Το 2/2 και μόνο αυτό έψαχνε η Εθνική ομάδα στο τελευταίο «παράθυρο» της πρώτης φάσης των προκριματικών του Μουντομπάσκετ 2027 και τώρα πρέπει να φανεί αντάξια των περιστάσεων και των δυνατοτήτων της.

«Των φρονίμων τα παιδιά πριν πεινάσουν μαγειρεύουν» και η Εθνική ομάδα όφειλε να… ακούσει τον λαό για να μην μπει σε πρόωρους μπελάδες. Παρόλα αυτά στη Ρουμανία το πράγμα… στράβωσε, κρατώντας βέβαια ακόμα την τύχη στα χέρια της.

Το σύνολο του Βασίλη Σπανούλη που παρατάχθηκε στην Οραντέα με πολλές και σημαντικές απουσίες, παρότι κρατούσε την νίκη στα χέρια του και με διψήφιες μάλιστα διαφορές, βιάστηκε να πανηγυρίσει και την πάτησε.

Οι πιο συμπαγείς Ρουμάνοι μυρίστηκαν… αίμα, περιόρισαν την «γαλανόλευκη», έτρεξαν επιμέρους 22-5 σερί στα τελευταία λεπτά και έθεσαν την Εθνική ομάδα σε θέση αναμονής αναφορικά με την πρόκρισή της.

Αυτή βέβαια μπορεί να έρθει από πριν καν την τελευταία στροφή και παρά το 3-2 ρεκόρ, αν και εφόσον οι Πορτογάλοι επικρατήσουν των Μαυροβούνιων.

Σε αντίθετη περίπτωση ψάχνει νίκη στο φινάλε της πρώτης φάσης με τους Πορτογάλους στα Λιόσια (5/7) για να σφραγίσει την παρουσία της στη β’ φάση και πολλώ δε μάλλον, να βελτιώσει το ρεκόρ της.

Και αυτό διότι το σύστημα διεξαγωγής της FIBA στα προκριματικά, δεν αφήνει καμία Εθνική ομάδα να καθησυχαστεί.

Σε αυτές τις περιπτώσεις των προκριματικών, το μόνο που έχει σημασία είναι το αποτέλεσμα με τις συνθήκες που διεξάγονται καθώς τα αντιπροσωπευτικά συγκροτήματα «κουβαλούν» τα αποτελέσματά τους στον δεύτερο γύρο. Ο 2ος όμιλος της Εθνικής συγχωνεύεται με τον πρώτο όπου έχει ξεκαθαρίσει η κατάσταση, με την κάθε ομάδα να σέρνει μαζί τις νίκες και τις ήττες της. Και η Εθνική ομάδα τα δύο πλεόν… αγκάθια της αφού είχε προηγηθεί και η ήττα από το Μαυροβούνιο στη Sunel Arena.

Στον νέο όμιλο που δημιουργείται με τις έξι ομάδες που θα παίξουν εντός-εκτός όσοι δεν έχουν συναντηθεί νωρίτερα, οι τρεις πρώτοι παίρνουν την πρόκριση για τα τελικά στο Ντουμπάι. Και για να συμβεί αυτό, η Εθνική ομάδα πρέπει να έχει καλύτερο ρεκόρ ανάμεσα σε Ισπανία (5-0), Ουκρανία (3-2), Γεωργία (2-3), Πορτογαλία (2-2) και Μαυροβούνιο (2-2).

Συνεπώς τα περιθώρια στένεψαν για την «Επίσημη Αγαπημένη» ενόψει των επόμενων «παραθύρων» στο τέλος Αυγούστου, διατηρώντας φυσικά την τύχη στα χέρια της. Πλην όμως ο ανταγωνισμός θα είναι σαφώς μεγαλύτερος και η στραβή… ασυγχώρητη.