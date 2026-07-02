Σκληρά λόγια από τον Βασίλη Σπανούλη λίγα λεπτά μετά την ήττα της Εθνικής ομάδας από τη Ρουμανία.

Ο Βασίλης Σπανούλης δεν έχει μάθει να μασάει τα λόγια του και δεν το έκανε ούτε μετά το τέλος του αγώνα με τη Ρουμανία και την ήττα της Εθνικής ομάδας (73-66) παρά τις δικαιολογίες στις οποίες θα μπορούσε να σταθεί.

Η Εθνική ομάδα έχυσε την καρδάρα με το γάλα που είχε μαζέψει (+14) και σπατάλησε την μεγάλη ευκαιρία που η ίδια δημιούργησε για 28 λεπτά, ούτως ώστε να νιώσει πιο ασφαλής ενόψει της δεύτερης φάσης.

Με μία αντεπίθεση διαρκείας, οι Ρουμάνοι πέρασαν μπροστά στο σκορ και υποχρέωσαν την Εθνική ομάδα στην πρώτη της εκτός έδρας ήττα στην πρώτη φάση των προκριματικών και δεύτερη συνολικά στα «παράθυρα».

Η φάση για την οποία φωνάζει η Εθνική ομάδα στη Ρουμανία (video) H Εθνική ομάδα γνώρισε την ήττα στη Ρουμανία (73-66), με μία φάση να σημαδεύει πιθανώς και το τελικό αποτέλεσμα.

Σε όσα συνέβησαν και η Εθνική ομάδα τελικώς έφυγε με άδεια χέρια από την Οραντέα, στάθηκε ο Βασίλης Σπανούλης στις δηλώσεις του στην ΕΡΤ μετά το τέλος του αγώνα, χρησιμοποιώντας και τη λέξη ντροπή.

«Σταματήσαμε να παίζουμε μπάσκετ, παίζαμε ένα οκ μπάσκετ μέχρι τότε, μετά τα κάναμε όλα λάθος. Νομίζαμε ότι τελείωσε το παιχνίδι, ήθελαν κάποιοι να βάλουν ένα καλάθι παραπάνω; Σταματήσαμε να παίζουμε άμυνα, παίξαμε ένα μπάσκετ που δεν με αντιπροσωπεύει ούτε τη φιλοσοφία μου, ούτε της ομάδας.

Πρέπει να συγκεντρωθούμε, να πάμε να κερδίσουμε, εκτιμώ την προσπάθεια των παικτών που είναι εδώ, έχουμε πολλές ελλείψεις, Αλλά επίσης είναι μεγάλη τιμή που είναι εδώ, είναι μία ομάδα που πήρε μετάλλιο και είναι μία από τις καλύτερες της Ευρώπης και πρέπει να το καταλάβουν αυτό. Εγώ αισθάνομαι ντροπή μετά από αυτό το παιχνίδι και αυτή την εμφάνιση στο τελευταίο δεκάλεπτο”.