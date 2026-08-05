Το όνειρο του Γιώργου Μοναμά να αγωνιστεί για την Εθνική Ελλάδος, όπως το είχε μοιραστεί σε συνέντευξή του στο Ole, γίνεται λίγους μήνες μετά πραγματικότητα.

Με τον Σπανούλη, τον Σπανό, τον Μπάρλο, τον Μοναμά και τα υπόλοιπα παιδιά. Μακριά από τίτλους… clickbate καθώς η Εθνική ομάδα δεν είναι ένα πρόσωπο. Πολλώ δε μάλλον σε επίπεδο U16.

Ο κόουτς Δημήτρης Μισιάκος λοιπόν έπειτα από τα τουρνουά προετοιμασίας στα οποία έλαβε μέρος η Εθνική Παίδων και την περίοδο προετοιμασίας, κατέληξε στην τελική αποστολή που θα εκπροσωπήσει τη «γαλανόλευκη» στο Ευρωμπάσκετ της εν λόγω ηλικιακής κατηγορίας στην Οραντέα της Ρουμανίας από τις 7/8 έως και τον Δεκαπενταύγουστο.

Ανάμεσα σε ονόματα που τυχγάνουν για τον ένα ή τον άλλο λόγο μεγαλύτερης προβολής, μάλλον επιβαρυντικό για παιδιά 16 χρονών, είναι και εκείνο του Γιώργου Μοναμά. Του πιτσιρικά της Ισπανικής Ακαδημίας που γεννήθηκε και μεγάλωσε στο Βέλγιο και τις Βρυξέλλες και ο οποίος συστήθηκε στο ευρύ κοινό των μπασκετόφιλων μέσα από μία κουβέντα που είχε με το Ole πριν από μερικούς μήνες.

Σε εκείνη τη συζήτηση, ο Γιώργος Μοναμά που είχε αγωνιστεί και κάποιες φορές με την Εθνική Βελγίου σε φιλικά παιχνίδια, δεν είχε κρύψει την αγάπη του για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο αλλά και την επιθυμία του/κλίση του να εκπροσωπήσει την «γαλανόλευκη» σε επίπεδο αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος.

Την περίοδο που έλαβε χώρα η συνέντευξη, είχε ξεκινήσει η ελληνική Ομοσπονδία και τα αναπτυξιακά προγράμματα αυτής, μερικές επαφές με την πλευρά του νεαρού για να φορέσει το εθνόσημο (Ελληνίδα η μητέρα του και στενοί οι δεσμοί του ίδιου με την πατρίδα). Μερικές εβδομάδες αργότερα μάλιστα, κλήθηκε και για πρώτη φορά σε καμπ ενώ το όνομά του βρισκόταν κανονικά και στις κλήσεις της προετοιμασίας ενόψει του Ευρωμπάσκετ.

Το τουρνουά στη Ρουμανία θα αποτελέσει λοπόν την πρώτη μεγάλη διοργάνωση στην οποία θα αγωνιστεί με την Εθνική Ελλάδος ο Γιώργος Μοναμά, που κατάγεται από τους Γαργαλιάνους της Μεσσηνίας, ξεκίνησε το μπάσκετ βλέποντας βίντεο του Γιάννη Αντετοκούνμπο και επισκεπτόταν μέχρι πρότινος 2-3 φορές τον χρόνο την Ελλάδα για διακοπές.

Πλέον έχει έναν ακόμα σημαντικό λόγο να το κάνει. Ο πολυσχιδής υψηλόσωμος για την ηλικία του γκαρντ, ολοκλήρωσε τη 2η σεζόν της υποτροφίας του στην Ισπανική Ακαδημία μπάσκετ στη Μαδρίτη, βγάζοντας… μάτια απέναντι στις κορυφαίες ομάδες της χώρας στην ηλικία του. Ένα παιδί χαμηλών τόνων που έχει φύγει από το σπίτι του στο Βέλγιο σε ηλικία 14 ετών, ξεκίνησε το μπάσκετ στα 10 του, για να κυνηγήσει το όνειρό του. Και διαθέται όλα τα φόντα για μακρά σταδιοδρομία.

Θυμηθείτε όσα είχε μοιραστεί στο Ole.gr τον Δεκέμρβη του 2025 στην πρώτη συνέντευξη που είχε παραχωρήσει… Μία κουβέντα γνωριμίας: