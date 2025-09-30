Στο στόχαστρο του Παναθηναϊκού μπήκε για τα καλά ένα από τα ελληνόπουλα που φοιτούν σε πανεπιστήμιο της Αμερικής. Το Ole.gr έχει το αναλυτικό ρεπορτάζ.

Ο θυμόσοφος ελληνικός λαός – εντέχνως – έχει «ξεστομίσει» διάφορες φράσεις με το πέρασμα των χρόνων. «Των φρονίμων τα παιδιά πριν πεινάσουν μαγειρεύουν», δεν λέει η παροιμία; Αυτό φροντίζει να κάνει και ο Παναθηναϊκός που δεν ασχολείται μονάχα με την υπάρχουσα «σελίδα» αλλά και με τις επόμενες.

Οι «πράσινοι» έχουν τα μάτια και τα αυτιά τους ανοιχτά, διατεθειμένοι να «χτυπήσουν» κάθε περίπτωση Έλληνα που θα μπορούσε επί του παρόντος αλλά και του μέλλοντος, να συντελέσει στον απαραίτητο και σημαντικό για πολλούς λόγους, εγχώριο κορμό. Γι’ αυτό και προετοίμασαν το έδαφος το προηγούμενο διάστημα για μία ακόμα περίπτωση.

Το σκεπτικό τους από απλό έως προφανές. Το ευρωπαϊκό μπάσκετ δεν βγάζει «ψηλούς» με την ίδια συχνότητα. Πολλώ δε μάλλον μεγάλα κορμιά που να μπορούν να κάνουν αρκετά πράγματα μέσα στο παρκέ. Να διαθέτουν στο ρεπερτόριό τους παιχνίδι τόσο με πρόσωπο προς το καλάθι, όσο και με πλάτη (ποστ). Απογοητευτικό γνώρισμα αλλά και πραγματικότητα, όχι μόνο για τη χώρα αλλά και το άθλημα εν γένει.

Συνεπώς στον Παναθηναϊκό, κύκλωσαν ένα όνομα και ρώτησαν γι’ αυτό. Σύμφωνα με επιβεβαιωμένες πληροφορίες του Ole.gr – η πρώτη αναφορά είχε γίνει από τον Σωτήρη Βετάκη στην εκπομπή Strong Side – το «τριφύλλι» χτύπησε την πόρτα του Ράιαν Σούλη μέσω του ατζέντη του.

Το στόρυ της επαφής και το σκεπτικό

Πιο συγκεκριμένα, το προηγούμενο διάστημα ο Παναθηναϊκός εξέφρασε το ενδιαφέρον του για την περίπτωση του Έλληνα PF/C, θέλοντας ουσιαστικά να βολιδοσκοπήσει τις προθέσεις του.

Προσφάτως ο Ράιαν Σούλης, γιος του παλαίμαχου άσου του Ολυμπιακού Βασίλη, άφησε το Ρίτσμοντ και διάλεξε το Κολούμπια για να συνεχίσει την κολεγιακή του καριέρα. Με τρία ακόμα χρόνια σπουδών μπροστά του και σύμφωνα με το ρεπορτάζ, η επιστροφή στην Ελλάδα και την Ευρώπη δεν αποτελεί προτεραιότητα του ίδιου για την ώρα. «Ρευστή» βέβαια η κατάσταση αφού όλα αλλάζουν, όπως φανέρωσε και η περίπτωση Μούρινεν.

Ο Ράιαν θα ήθελε να ολοκληρώσει τον κύκλο σπουδών του στο ξακουστό Πανεπιστήμιο, παίρνοντας ένα πτυχίο που ποτέ δεν ξέρεις αν και πότε θα του φανεί χρήσιμο. Άλλωστε είναι και αρκετά καλός μαθητής, όλα παίζουν τον ρόλο τους σε αυτές τις ηλικίες. Την πρώτη του χρονιά, πάτησε παρκέ σε μόλις τρεις αγώνες, καθώς αντιμετώπισε προβλήματα τραυματισμού στο πέλμα και το μετατάρσιο, τα οποία δεν του επέτρεψαν να βοηθήσει την ομάδα του.

Εξαιτίας των ελάχιστων συμμετοχών του, θεωρήθηκε redshirt freshman και παρότι δευτεροετής, πέρυσι έπαιξε ως πρωτοετής, μέσω ενός «παραθύρου» που υπάρχει στο NCAA. Κάτι που παρέτεινε τον χρόνο που μπορεί ο παίκτης να αγωνιστεί στο κολεγιακό πρωτάθλημα των ΗΠΑ.

Ο διεθνής με την Εθνική ομάδα Νέων ανδρών στο πρόσφατο Ευρωμπάσκετ της Κρήτης Ράιαν Σούλης, άφησε την Ελλάδα στα 16 του για να κυνηγήσει το American Dream. Αγωνίστηκε αρχικά στο high school της Βόρειας Καρολίνας, πριν πάρει την απόφαση να δεχθεί την πρόταση του Ρίτσμοντ.

Ανάμεσα στις συζητήσεις που έκανε για το Πανεπίστημιο που θα συνέχιζε, ήταν και εκείνη με τον Ρικ Πιτίνο στο Σεντ Τζονς. Όπως και με τον Λευτέρη Λιοτόπουλο αλλά έναν χρόνο πριν. Οι «πράσινοι» ενημερώθηκαν για την πρόθεσή του φέρελπι αθλητή να αναβάλλει για την ώρα τον επαναπατρισμό, με την Ivy League της Νέας Υόρκης αλλά και την ατομική βελτίωση, να υπάρχουν πρωτίστως στο μυαλό του Ράιαν Σούλη.

Η συζήτηση λοιπόν για το ενδεχόμενο συνεργασίας έμεινε ανοιχτή για το μέλλον. Με αυτό τους το άνοιγμα, οι «πράσινοι» προσδοκούν σε αβαντάζ έναντι οποιουδήποτε συν-διεκδικητή, όταν κι αν αποφασίσει ο «σύγχρονος» ψηλός να εξετάσει την προοπτική της Ευρώπης. Άλλωστε ο Παναθηναϊκός δίνει ιδιαίτερη σημασία στα prospects και σε περιπτώσεις ελπιδοφόρων νέων, ποντάροντας στην εξέλιξή τους όπως έχει δείξει και η ιστορία, με τους Σαμοντούροβ και Αβδάλα να αποτελούν τα πιο πρόσφατα άκρως πετυχημένα «στοιχήματά» του. Περιπτώσεις με τις οποίες είχε ασχοληθεί στην προηγούμενή του θητεία στο «τριφύλλι» ο νυν GM της ομάδας, Νίκος Παππάς, ο οποίος επέστρεψε φέτος στο σύλλογο από τις ΗΠΑ και τον «μαγικό κόσμο» του ΝΒΑ, όντας μέχρι πρόσφατα σκάουτερ των Μπουλς.

O Σούλης Jr. μέτρησε 5.3 πόντους και 5 ριμπάουντ κατά μέσο όρο σε 14′ συμμετοχής στο πρόσφατο EuroBasket U20, αφήνοντας πολύ καλές εντυπώσεις ως προς το δυναμικό του παιχνίδι και την πολυσχιδή του φύση. Ένας παίκτης με έφεση στο ριμπάουντ, ο οποίος μπορεί να απειλήσει και πίσω από τα 6,75μ. (40% είχε στο τουρνουά με λίγες προσπάθειες) αλλά και ποστάροντας τον εκάστοτε αντίπαλό του.