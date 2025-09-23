Ο πρώτος «γαλανόλευκος κύκλος» του Βασίλη Σπανούλη ολοκληρώθηκε με πρόσημο θετικό και το Ole.gr παραθέτει τα δεδομένα της επόμενης ημέρας.

Το αγωνιστικό καλεντάρι φορτωμένο όσο δεν πάει, τα επινίκια κόπασαν νωρίς. Η επιτυχία που ως γνωστόν έχει πολλούς πατεράδες της επιστροφής στο βάθρο των νικητών μετά από 16 χρόνια για την Εθνική ομάδα, ήταν και παραμένει σημαντική. Ως είθισται όμως στα «καλά», αυτά κρατούν για λίγο.

Λίγες ημέρες αφότου οι πρωταγωνιστές της «γαλανόλευκης» φόρεσαν το χάλκινο στο στήθος στη Ρίγα και επέστρεψαν με αυτό στα μπαγκάζια, τα αντιπροσωπευτικά συγκροτήματα μπήκαν και πάλι σε δεύτερη μοίρα. Οι σύλλογοι και οι υποχρεώσεις αυτών που ξεκινούν σε λίγες ημέρες επέστρεψαν στο προσκήνιο.

Πλην όμως, τα ανοιχτά θέματα των Εθνικών ομάδων και συνεπώς των εκάστοτε Ομοσπονδιών είναι εκεί, ζητώντας ενασχόληση. Και όπως είναι φυσιολογικό, ο φάκελος που βρίσκεται (ανοιχτός) πιο πάνω από όλους τους υπόλοιπους στο γραφείο των ιθυνόντων, γράφει… Βασίλης Σπανούλης απ’ έξω.

Ήταν τέτοιες μέρες περίπου δύο χρόνια πίσω όταν ο «Kill Bill» ανέλαβε τις τύχες αυτού του αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος. Ένα προδιαγεγραμμένο μεν γεγονός, το οποίο βέβαια μπορεί και να ήρθε πιο γρήγορα απ’ ότι πολλοί περίμεναν. Ήταν πιστός στρατιώτης της με αθλητική περιβολή και ανέλαβε το δύσκολο έργο της επιστροφής στις διακρίσεις. Το πρόσημο; Άκρως θετικό.

Ο Βασίλης Σπανούλης είχε τονίσει στους γύρω του πως την πρώτη σεζόν θα ετοιμάσει την ομάδα και τη δεύτερη θα πάρει μετάλλιο. Όπερ και εγένετο στη Λετονία. Ένα χάλκινο από χρυσό όπως τόνισε κι ο ίδιος. Ένα ταξίδι στο… φως.

Και κάπως έτσι με χαμόγελα και «γλέντι» ολοκληρώθηκε η συνάθροιση για το καλοκαίρι του 2025, το οποίο ήταν από λυτρωτικό έως ανακουφιστικό για τους περισσότερους. Ποια όμως είναι η επόμενη μέρα;

Ο Λαρισαίος τεχνικός είχε υπογράψει διετές συμβόλαιο με την ελληνική Ομοσπονδία το Φθινώπορο του 2023, με ορίζοντα το Ευρωμπάσκετ του 2025 και στόχους αφενός την πρόκριση στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Γαλλίας και αφετέρου τη διάκριση στην κορυφαία διοργάνωση της ηπείρου σε επίπεδο Εθνικών ομάδων. Τσεκ και στα δύο.

Όπως είναι λογικό, οι συζητήσεις για το προσεχές μέλλον και το ενδεχόμενο εκ νέου συνεργασίας των δύο πλευρών, πήραν παράταση μετά την επίτευξη των στόχων. Άλλωστε, το κλίμα ευτυχίας και ευφορίας δεν περιλάμβανε κάποιο ραντεβού. Για την ώρα όμως αφού τα πρώτα «παράθυρα» για το Μουντομπάσκετ του 2027, δεν αργούν.

Για την ακρίβεια την 27η του Νοέμβρη, η «Επίσημη Αγαπημένη» των πολλών απουσιών δεδομένα τότε και της διαφορετικής σύνθεσης, θα κάνει πρεμιέρα με το Μαυροβούνιο στον β΄ όμιλο των προκριματικών και μένει να φανεί ποιον θα έχει στην άκρη του πάγκου της.

Πρόθεση και μεγάλη επιθυμία της Ομοσπονδίας έπειτα και από τα γεγονότα των δύο τελευταίων καλοκαιριών, είναι φυσικά να ανανεωθεί στο συμβόλαιο του Βασίλη Σπανούλη με ορίζοντα τις επόμενες μεγάλες διοργανώσεις. Το Μουντομπάσκετ στα γήπεδα της Μέσης Ανατολής το 2027 και τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2028.

Γι’ αυτό και η γενικότερη αίσθηση που υπάρχει είναι πως η παραμονή ή όχι του Βασίλη Σπανούλη στο «γαλανόλευκο στρατόπεδο», αποτελεί περισσότερο απόφαση του ίδιου παρά της Ομοσπονδίας. Λευκό χαρτί δηλαδή στα δικά του χέρια. Στην ΕΟΚ είναι απόλυτα ευχαριστημένοι – και πως να μην είναι άλλωστε – από τα αποτελέσματα και την εικόνα της Εθνικής ομάδας που βγαίνει προς τα έξω. Και η οποία αποπνέει υγεία.

Το προσεχές διάστημα αναμένεται να καθίσουν οι δύο πλευρές στο τραπέζι και να κουβεντιάσουν αναφορικά με το (κοινό) τους μέλλον, με τις ενδείξεις να είναι θετικές. Άλλωστε υπάρχει και η (εν θερμώ) ατάκα του Γιάννη Αντετοκούνμπο στη μέση. «Κόουτς δεν θέλω να σε βάλω σε δύσκολη θέση. Αν ο Βασίλης δεν είναι εδώ, δεν θα είμαι ούτω και εγώ», είχε πει στη συνέντευξη Τύπου του μικρού-μεγάλου τελικού από την Xiaomi Arena.