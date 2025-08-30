Η Ελλάδα επικράτησε εύκολα της Κύπρου, με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να μην αγωνίζεται. Ο Βασίλης Σπανούλης, στις δηλώσεις του, μίλησε για την απουσία του «Greek Freak».

Απόλυτα ικανοποιημένος ήταν από τους παίκτες του ο Βασίλης Σπανούλης, με τον ομοσπονδιακό τεχνικό να στέκεται στο γεγονός ότι όλα μέχρι τώρα, ακολουθούν το πλάνο της ομάδας.

Η Ελλάδα, στη 2η αγωνιστική του EuroBasket 2025, επικράτησε εύκολα απέναντι στην Κύπρο, με 96-69 (30/08).

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο μπορεί να μην αγωνίστηκε, αλλά η Εθνική είδε τους Ντόρσεϊ και Μήτογλου να βγαίνουν μπροστά στο σκοράρισμα, με 18 πόντους. Έπειτα, ακολούθησε ο Λαρεντζάκης με 14, ενώ 12 είχε ο Σαμοντούροφ.

Στις δηλώσεις του, ο Σπανούλης μίλησε για την απουσία του «Greek Freak», τονίζοντας πως ήταν προγραμματισμένο να λείψει από το συγκεκριμένο ματς, ώστε να ξεκουραστεί.

Αναλυτικά, όσα είπε ο Σπανούλης:

«Στο μυαλό μου δεν υπάρχουν 10οι-12οι παίκτες. Όλοι είναι σημαντικοί, όλοι θα χρειαστούν. Δείξαμε σοβαρότητα σε όλη την διάρκεια. Παίξαμε το μπάσκετ μας, σεβαστήκαμε την αντίπαλό μας σε ένα ιστορικό ματς, που ακούστηκε μόνο ένας εθνικός ύμνος. Κάτι πρωτόγνωρο. Είδαμε αρκετά πράγματα και είμαι πολύ ευχαριστημένος από όλα τα παιδιά.

Ακριβώς, ναι. Η απουσία του Γιάννη ταν μέσα στο πλάνο μας. Όλα είναι όπως τα έχουμε προγραμματίσει. Τώρα συγκεντρωνόμαστε στην Γεωργία».