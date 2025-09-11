Σε prime time ο σπουδαίος ημιτελικός της Εθνικής ομάδας με την Τουρκία. Ποια όμως ήταν η διαδικασία που ακολουθήθηκε;

Αποστολή στη Ρίγα: Μάνος Φυρογένης

Η άμμος στην κλεψύδρα κυλά αντίστροφα, η μεγάλη στιγμή της Εθνικής ομάδας και του ελληνικού μπάσκετ πλησιάζει. Το «γαλανόλευκο» ταξίδι στην 42η έκδοση του EuroBasket 2025 συνεχίζεται, έχοντας πλέον μπει στην πιο κρίσιμη καμπή του.

Το μεγάλο άγχος της Εθνικής ομάδας έφυγε με την πρόκρισή της στην 4άδα, ξορκίζοντας «κατάρες» και πάσης φύσεως δεισιδαιμονίες. Το σύνολο του Βασίλη Σπανούλη, έχει δύο ευκαιρίες για να επιστρέψει στη ζώνη των μεταλλίων μετά το Κατοβίτσε το 2009. Είναι πολλά τα χρόνια.

Αντίπαλος της «Επίσημης Αγαπημένης» στο δρόμο προς το βάθρο των νικητών η γειτονική Τουρκία, που φάντζε εξ΄αρχής ένα από τα φαβορί για μετάλλιο. Και μία από τις δυο τους, θα το φορέσει στο στήθος όπως και να έχει, ανεξαρτήτως απόχρωσης.

Αρκετή κουβέντα είχε γίνει τις τελευταίες ώρες μέχρι και να γνωστοποιηθεί η ώρα του σπουδαίου ημιτελικού, για το πρόγραμμα που θα ορίσει η FIBA. Τη σειρά των αγώνων. Τελικώς αποφάνθηκε πως το «Ελλάδα-Τουρκία» πηγαίνει για τις 21:00, βραδινή ζώνη δηλαδή ενώ οι συμπαθέστατοι και nice-to-watch Φινλανδοί, θα επιχειρήσουν ένα ακόμα «θαύμα» κόντρα στους Γερμανούς αυτή τη φορά.

Ποιό όμως ήταν το σκεπτικό της απόφασης και ποια η διαδικασία που ακολουθήθηκε; Το Ole.gr έρχεται να διαλευκάνει την κατάσταση.

Ο πρώτος λόγος στους Γερμανούς

Προ τελεσίδικης απόφασης και ορισμού, οι αιτίες που είχαν ακουστεί πίσω από το ένα ή το άλλο σενάριο έδιναν και έπαιρναν. Αρχικώς και βάσει προγράμματος αφού αγωνίστηκαν μία μέρα νωρίτερα, η Εθνική ομάδα με την Τουρκία ήταν να παίξουν στις 17:00. Αυτό όμως άλλαξε. Και έχει να κάνει με τηλεοπτικά δικαιώματα. Όχι όμως της κρατικής τηλεόρασης στην Ελλάδα ή την Τουρκία. Αλλά στη Γερμανία.

Προτεραιότητα στην επιλογή ώρας είχε η Nationalmanschaft και το κανάλι που μεταδίδει τους αγώνες στη χώρα. Για δύο λόγους. Αφενός λόγω μεγέθους και δη πληθυσμού. Η Γερμανία αποτελεί τη δεύτερη πολυπληθέστερη χώρα της «γηραιάς ηπείρου» (83,5 εκατ.) πίσω από την αχανή Ρωσία και πολύ κοντά στην Τουρκία που γεωγραφικά ανήκει στην Ασία (85,5).

Ο άλλος σημαντικός λόγος έχει να κάνει με το status quo. Οι Γερμανοί ανέβηκαν στο… Έβερεστ του Μουντομπάσκετ 2023, συνεπώς οι πρωταθλητές κόσμου ρωτήθηκαν πρώτοι. Παρόλα αυτά, το μπάσκετ δεν λαμβάνει τόσο μεγάλης δημοφιλίας στη χώρα που έχει βγάλει τους Σρέντερ, Βάγκνερ, Τάις και ούτω κάθ’ εξής.

Άρα οι Γερμανοί πέταξαν το… μπαλάκι σε Ελλάδα-Τουρκία που είχαν ξεκάθαρη πρόθεση. Και οι δύο πλευρές ήθελαν σαν τρελές το μεγάλο ματς να διεξαχθεί στις 21:00 ώρα Ελλάδος και τοπική ώρα (20:00 στη γειτονική χώρα) και λόγω ακροαματικότητας. «Αν ήταν ποδόσφαιρο ή δινόταν η δυνατότητα επιλογής στον τελικό (φιξ ώρες), θα ήταν αλλιώς», απάντησαν από τη γερμανική πλευρά.

Άρα η θεωρία «γίνεται στις 21:00 για εμπορικούς λόγους», είναι κατά το ήμισυ σωστή αφού δεν το αποφάνθηκε ούτε η ίδια η Ομοσπονδία.