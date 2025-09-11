Ο Τσέντι Οσμάν παραμένει ένα μεγάλο «ερωτηματικό», για τον ημιτελικό της Ελλάδας με την Τουρκία. Ποια είναι η κατάσταση του Τούρκου φόργουορντ;

Αποστολή στη Ρίγα: Μάνος Φυρογένης

Ο Τσέντι Οσμάν, για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα, δεν κατάφερε να συμμετάσχει στην προπόνηση της Τουρκίας.

Η παρουσία του στον μεγάλο ημιτελικό του EuroBasket, ανάμεσα στην Ελλάδα και την Τουρκία (12/09, 21:00) παραμένει εξαιρετικά αμφίβολη.

Μετά το χτύπημα που δέχθηκε στον προημιτελικό με την Πολωνία, ο Τούρκος φόργουορντ είδε το πόδι του να πρήζεται, ενώ σύμφωνα με όσα ανέφερε ο Εργκίν Αταμαν την Τετάρτη (10/09), ο τραυματισμός του ήταν σοβαρός.

«Ο τραυματισμός του Τσέντι Όσμαν είναι σοβαρός. Αν ο αγώνας γινόταν σήμερα ή αύριο, δεν θα μπορούσε να παίξει. Υποψιαστήκαμε κάταγμα κόπωσης, αλλά διαπιστώθηκε ότι δεν ήταν κάταγμα κόπωσης. Έχει πρήξιμο αυτή τη στιγμή και δυσκολεύεται να περπατήσει. Ο Τσέντι θέλει να παίξει στον αγώνα με την Ελλάδα υπό οποιεσδήποτε συνθήκες», ανέφερε ο Τούρκος τεχνικός, σχετικά με την κατάσταση που βρίσκεται ο παίκτης του.

Όπως φαίνεται από το βίντεο του Ole και των Betarades, στην προπόνηση της Τουρκίας την Πέμπτη (11/09), ο Οσμάν ακόμα δεν μπορεί να πατήσει καλά το πόδι του.

Δείτε το βίντεο:

Video του Ole από την προπόνηση της Τουρκίας, με τον Τσέντι Οσμάν να φαίνεται πως δεν έχει ξεπεράσει το πρόβλημα που αντιμετωπίζει.#OleGr #Osman #Turkey #HellenicBF #ethnikielladas pic.twitter.com/CGNYZwiGLx — Ole.gr (@Olegr470656) September 11, 2025

Παρ’ όλα αυτά, όπως αναφέρεται, ο 30χρονος επιθυμεί να αγωνιστεί πάση θυσία στον ημιτελικό. Κάτι που αποκάλυψε, άλλωστε, στις δηλώσεις του και ο Αταμάν.

Μένει να φανεί, ποια θα είναι η τελική απόφαση τόσο του παίκτη, αλλά φυσικά και του επιτελείου της Τουρκίας. Αυτό αναμένεται να γίνεται την τελευταία στιγμή, σύμφωνα με όσα ισχυρίστηκε ο Τούρκος προπονητής, στην τελευταία προπόνηση της ομάδας του.

«Η θεραπεία του Όσμαν συνεχίζεται. Φυσικά, δεν μπόρεσε να προπονηθεί σήμερα. Το αν θα μπορέσει να παίξει αύριο ή πόσο παραγωγικός θα είναι αν μπει στο γήπεδο, θα καθοριστεί κατά τη διάρκεια της αυριανής ημέρας. Με βάση αυτό, θα πάρουμε την απόφασή μας: θα μπορέσουμε να τον χρησιμοποιήσουμε και για πόσα λεπτά μπορούμε να τον χρησιμοποιήσουμε; Λίγο πριν τον αγώνα θα μπορούμε να το καθορίσουμε αυτό», είπε χαρακτηριστικά.