Ο Βασίλης Σπανούλης πήρε θέση μετά τα λεγόμενα του Εργκίν Αταμάν, για τη διαιτησία και τα επιθετικά φάουλ του Γιάννη Αντετοκούνμπο, που δεν σφυρίζονται κατά την άποψή του.

«Δεν υπάρχουν κανόνες για την άμυνα και είδα ότι έκανε πολλά επιθετικά φάουλ. Οι διαιτητές μπορούν να σφυρίζουν τα φάουλ που του κάνουν αλλά πρέπει να τσεκάρουν καλά και όταν κάνει διεισδύσεις αν υπάρχουν επιθετικά φάουλ. Γιατί είδα στα προηγούμενα ματς πολλά επιθετικά φάουλ. Αυτή είναι η ψυχολογική μου στρατηγική» ανέφερε ο προπονητής της Τουρκίας, Εργκίν Αταμάν, και ο κόουτς της Ελλάδας, Βασίλης Σπανούλης, απάντησε στη συνέντευξη Τύπου.

«Εντάξει το περιμέναμε να το πει. Ο Αταμάν είναι ένας πολύ καλός προπονητής, το κάνει αυτό πολλά χρόνια, να προσπαθεί να επηρεάσει το μυαλό των ανθρώπων. Δεν πιστεύω ότι επηρεάζεται κανενός το μυαλό. Εγώ δεν το είπα για να επηρεαστεί κανείς, το είπα γιατί έβλεπα την πραγματικότητα. Και αν δούμε ξανά τα παιχνίδια, θα δούμε πόσα φάουλ δεν παίρνει ο Γιάννης, πόσα φάουλ είναι αντιαθλητικά και πόσα επιθετικά έχει κάνει. Γιατί δε νομίζω να έχει κάνει πολλά σε αυτό το τουρνουά που δεν τα έχουν σφυρίξει.

Όσα έχει κάνει του τα έχουν σφυρίξει και πολλά που δεν ήταν. Είδαμε με την Ισπανία που ήταν μέσα στο ημικύκλιο που ήταν πάρα πολύ κρίσιμο. Του σφυρίζουν παραπάνω από τα επιθετικά που πρέπει και δεν του δίνουν αυτά που πρέπει με τον τρόπο που αγωνίζεται. Είναι ο πιο επιθετικός παίκτης, πάει στο καλάθι και τον τραβάνε δύο και τρεις παίκτες».