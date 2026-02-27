Η Εθνική ομάδα των ανδρών ρίχενται στη μάχη των δεύτερων «παραθύρων» της FIBA με αρκετούς Ευρωλιγκάτους στο ρόστερ της.

Με στόχο το 2/2 απέναντι στο Μαυροβούνιο και την καλύτερη δυνατή συγκομιδή ενόψει της επόμενης φάσης των προκροματικών του Παγκοσμίου στο Κατάρ το 2027, μαζεύτηκε η Εθνική ομάδα με τον Ντίνο Μήτογλου τελευταία προσθήκη.

Ο PF/C έθεσε εαυτόν στη διάθεση του Βασίλη Σπανούλη μετά το DNP επί της Παρί, εκφράζοντας στους ανθρώπους της Ομοσπονδίας την επιθυμία του να αγωνιστεί στο παιχνίδι της Παρασκευής τουλάχιστον (27/2) στα Λιόσια στις 19:00.

Κάπως έτσι προστέθηκε ένας ακόμα Ευρωλιγκάτος στο «γαλανόλευκο» ρόστερ, γεγονός που κάνει τον ομοσπονδιακό προπονητή να τρίβει τα χέρια του από ικανοποίηση.

Η συμβολή των «αιωνίων» στις κλήσεις της Εθνικής ομάδας, ήταν από τις βασικές και κύριες επιδιώξεις του Βασίλη Σπανούλη όταν κάθισε στον πάγκο της Εθνικής ομάδας, με την καλοκαιρινή επιτυχία στη Ρίγα να δίνει ακόμα περισσότερους λόγους στους διεθνείς να φωνάζουν «παρών», παρά τις πολλές αγωνιστικές τους υποχρεώσεις.

Λίγες ώρες πριν το τζάμπολ στα παιχνίδια της ευρωπαϊκής ζώνης στη δεύτερη διακοπή για τα «παράθυρα» ενόψει του Mundobasket 2027, «κλείδωσαν» και τα τελικά ρόστερ των ομάδων τουλάχιστον για τα πρώτα παιχνίδια. Και σε αυτά η Εθνική ομάδα θα κατεβάσει την πιο… Ευρωλιγκάτη ομάδα.

Με επτά παίκτες από το υψηλότερο επίπεδο και άλλους πέντε που έχουν ενεργό ρόλο στις ομάδες τους, στα χαρτιά τουλάχιστον διαθέτει μία από τις πιο ισχυρές συνθέσεις.

Το κάλεσμα εισακούστηκε και οι διεθνείς είπαν «εδώ είμαι». Αρχής γεννομένης από τον Κώστα Παπανικολάου, ο οποίος στα 36 του χρόνια και λίγες ώρες αφότου επέστρεψε από το χιονισμένο Κάουνας, ενσωματώθηκε με τους υπόλοιπους.

Πολύ πιθανό μάλιστα να ήταν οκτώ οι Ευρωλιγκάτοι διεθνείς αν ο Αλέξανδρος Σαμοντούροβ που προσπάθησε να κάνει κανονικά προπόνηση, δεν αισθανόταν ενοχλήσεις που «κουβαλάει» από το Κύπελλο στην Κρήτη.

Με αυτήν την φιλοσοφία και τη σοβαρότητα που αντιμετωπίζει η ΕΘνική ομάδα τα επίσημα παιχνίδια και τις υποχρεώσεις, κάθε άλλο παρά τυχαίο δεν είναι το γεγονός πως φιγουράρει μπροστά μπροστά στα θετικά αποτελέσματα από αρχής καταβολής αυτού του συστήματος διεξαγωγής.

Αναλυτικότερα τα ρόστερ των ομάδων και οι Ευρωλιγκάτοι που δεν… μάσησαν. Επτά οι διεθνείς που θα έχει και η Τουρκία του Εργκίν Αταμάν στο Βελιγράδι για το σημαντικό παιχνίδι με την Σερβία. Στη συνάντηση της βραδιάς…

Ουκρανία: –

Ισπανία: Ισαάκ Νόγκες (Βαλένθια) – 1

Γεωργία: Μάτε Κατιασβίλι (Μπασκόνια), Τόκο Σενγκέλια (Μπαρτσελόνα) – 2

Ελλάδα: Παναγιώτης Καλαϊτζάκης (Παναθηναϊκός), Νίκος Ρογκαβόπουλος (Παναθηναϊκός), Βασίλης Τολιόπουλος (Παναθηναϊκός), Κώστας Παπανικολάου (Ολυμπιακός), Όμηρος Νετζήπογλου (Ολυμπιακός), Γιαννούλης Λαρεντζάκης (Ολυμπιακός), Ντίνος Μήτογλου (Παναθηναϊκός) – 7

Μαυροβούνιο: –

Πορτογαλία: –

Ρουμανία: –

Σερβία: Ντέγιαν Νταβίντοβατς (Ερ. Αστέρας), Όγκνιεν Ντόμπριτς (Ερ. Αστέρας), Νίκολα Κάλινιτς (Ερ. Αστέρας), Άριαν Λάκιτς (Παρτιζάν), Στεφάν Μιλένοβιτς (Ερ. Αστέρας) – 5

Τουρκία: Ταρίκ Μπιμπέροβιτς (Φενέρμπαχτσε), Μετετσάν Μπίρσεν (Φενέρμπαχτσε), Ονουράλμ Μπιτίμ (Φενέρμπαχτσε), Τσέντι Οσμάν (Παναθηναϊκός), Ομέρ Γιουρτσεβέν (Παναθηναϊκός), Ερκάν Οσμανί (Εφές), Σεχμούς Χαζέρ (Εφές) – 7

Βοσνία: –

Ελβετία: –

Μεγάλη Βρετανία: –

Ιταλία: Νίκολα Ακέλε (Βίρτους), Μόμο Ντιουφ (Βίρτους), Νίκο Μάνιον (Αρμάνι), Σαλιού Νιανγκ (Βίρτους), Στέφανο Τονούτ (Αρμάνι) – 5

Ισλανδία: –

Λιθουανία: Ίγκνας Μπραζντέικις (Ζαλγκίρις), Αζουόλας Τουμπέλις (Ζαλγκίρις), Μάντας Ρουμπσταβίτσιους (Ζαλγκίρις) – 3

Κροατία: Μάριο Χεζόνια (Ρεάλ) – 1

Γερμανία: Ντέιβιντ Κράμερ (Ρεάλ), Λέον Κράτζερ (Μπάγερν), Γιοχάνες Βόιγκτμαν (Γερμανία) – 3

Ισραήλ: Γκάι Παλατίν (Χάποελ Τελ Αβίβ), Μπαρ Τιμόρ (Χάποελ Τελ Αβίβ), Γιαμ Μάνταρ (Χάποελ Τελ Αβίβ) – 3

Αυστρία: –

Ολλανδία: –

Λετονία: –

Πολωνία: Τζόρνταν Λόιντ (Εφές) – 1

Ουγγαρία: –

Γαλλία: Σιλβέν Φρανσίσκο (Ζαλγκίρις), Αμάν Εμπαγιέ (Παρί), Μποντιάν Μάσα (Βιλερμπάν) – 3

Βέλγιο: –

Φινλανδία: Μίκα Γιάντουνεν (Φενέρμπαχτσε), Μίκα Μούρινεν (Παρτιζάν) – 2

Σλοβενία: Κλεμέν Πρέπελιτς (Ντουμπάι BC), Στέφαν Γιοκσίμοβιτς (Μπασκόνια) – 2

Τσεχία: –

Εσθνία: –