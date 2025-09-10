Το σχόλιο του Νόβακ Τζόκοβιτς, μετά το Λιθουανία-Ελλάδα, κάτω από την ανάρτηση του Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Η Ελλάδα «λύγισε» την αξιόμαχη Λιθουανία στα προημιτελικά του EuroBasket 2025, χάρη σε μία ακόμα μεγάλη εμφάνιση του Γιάννη Αντετοκούνμπο, που μεταξύ άλλων, την απόλαυσε και ο… Νόβακ Τζόκοβιτς!

Ναι, ο θρύλος του παγκόσμιου τένις αποδεικνύεται ως ένας από τους μεγαλύτερους fans της Εθνικής Ελλάδας.

Μετά την ηγετική εμφάνισή του, με 29 πόντους (9/14 δίποντα, 0/1 τρίποντα, 11/16 βολές), 6 ριμπάουντ, 2 ασίστ και 4 κλεψίματα, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο προχώρησε σε ανάρτηση στα social media.

The Greek Freak (29 PTS, 6 REB, 4 STL) leads Hellas to their first Semi-Finals in 16 years!#EuroBasket pic.twitter.com/X2rktk2Bok — FIBA EuroBasket (@EuroBasket) September 9, 2025

Κάτω από αυτήν, ξεχώρισε το σχόλιο του Νόβακ Τζόκοβιτς που έγραψε:

«Πάμε!», συμπληρώνοντας με emoji, μεταξύ των οποίων και της ελληνικής σημαίας!

Άλλη μία απόδειξη της ιδιαίτερης σχέσης του «Νόλε» με τη χώρα μας, την οποία και επέλεξε για να γίνει μόνιμος κάτοικος!

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς μόνιμος κάτοικος Αθήνας!

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς, ένας κάτοχος 24 τίτλων Grand Slam, είναι κάτοικος Αθήνας πια, έχοντας νοικιάσει σπίτι στη Γλυφάδα.

Παράλληλα, ο θρύλος του παγκόσμιου τένις έχει εγγράψει τα παιδιά του σε σχολείο κι έχουν ξεκινήσει ήδη τα μαθήματά τους.

Μάλιστα, τόσο το πρωί, όσο και το απόγευμα της Τρίτης (09/09), ο φωτογραφικός φακός τον κατέγραψε στο Kavouri Tennis Club.

Εκεί, ο Νόβακ Τζόκοβιτς προπονήθηκε με τον γιο του, Στέφαν. Μάλιστα, φωτογραφίες διέρρευσαν στο διαδίκτυο, όπως οι παρακάτω που κυκλοφόρησαν πρώτα στο tennisnews.gr.

Djokovic is a permanent resident of Athens!

has rented a house in Glyfada and has enrolled his children at St. Laurence School

Today he was also seen at the Kavouri Tennis Club, where he went both in the morning and in the afternoon, with his son, Stefan.https://t.co/AVfnJ6QlUP pic.twitter.com/35di5qEWHr — C Kristjánsdóttir ●🐊 (@CristinaNcl) September 9, 2025

Υπενθυμίζεται πως μετά τον αποκλεισμό από το US Open στα ημιτελικά, ταξίδεψε απευθείας στην Ελλάδα, μαζί με την οικογένειά του.

Αναμένεται να παραμείνει για μερικούς μήνες εδώ, καθώς «εκκρεμεί» και το ATP 250άρι της Αθήνας, στις 2 έως 8 Νοεμβρίου.

Ένα τουρνουά το οποίο διοργανώνει η οικογένειά του και ο ίδιος έχει τονίσει πως θα αγωνιστεί.

Παράλληλα, όμως, αναμένεται να δώσει το «παρών» στα ματς της Ελλάδας με τη Βραζιλία στο ΟΑΚΑ, το ερχόμενο Σαββατοκύριακο (13 & 14/09).

