Τι και αν ήταν κάποτε αρχηγός του και τώρα προπονητής του; Κώστας Παπανικολάου και Βασίλης Σπανούλης δεν… ξεχνούν τη φιλία τους!

Η Εθνική ξεκίνησε με το… δεξί τις υποχρεώσεις της στο EuroBasket 2025. Με έναν εκπληκτικό Γιάννη Αντετοκούνμπο κέρδισε την Ιταλία (28/08, 75-66) και έκανε το… πρώτο βήμα για την επόμενη φάση.

Οι προπονήσεις δεν σταματούν, καθώς υπάρχει μία πιο «βατή» πρόκληση. Αυτή απέναντι σε μία από τις «οικοδέσποινες» της διοργάνωσης. Η «γαλανόλευκη» στη 2η αγωνιστική του τουρνουά θα αντιμετωπίσει την Κύπρο (30/08, 18:15), ευελπιστώντας να κάνει το 2/2.

Ο επιβλητικός Αντετοκούνμπο που πρώτευσε και η συμβουλή του Σπανούλη που έπιασε Ασταμάτητος ήταν ο Γιάννης Αντετοκούνμπο στην πρεμιέρα της Εθνικής στο EuroBasket 2025 κόντρα στην Ιταλία, βγάζοντας… ασπροπρόσωπο και τον προπονητή του.

Στην τελευταία της προπόνηση υπήρχε ένα όμορφο τετ-α-τετ, ανάμεσα σε δύο ανθρώπους, που γνωρίζονται πολλά χρόνια.

Ο Κώστας Παπανικολάου μπορεί να είναι από τους παλιούς του ρόστερ και ο αρχηγός της ομάδας, όμως, κάποτε είχε και αυτός τον captain του.

Το στοιχείο που ξεχώρισε ο Σπανούλης, στη νικηφόρα πρεμιέρα της Εθνικής Ο Βασίλης Σπανούλης στάθηκε σε ένα στοιχείο, μετά τη νίκη της Εθνικής κόντρα στην Ιταλία, στην πρεμιέρα του EuroBasket.

Μαζί με τον Βασίλη Σπανούλη, έζησαν μοναδικές στιγμές, όσο ήταν αθλητές του Ολυμπιακού.

Πλέον, τα χρόνια έχουν περάσει και ο «Kil Bill», από αρχηγός του έγινε προπονητής του. Ωστόσο, η φιλία που έχουν αναπτύξει δεν μπορεί να… ξεχαστεί.

Η κάμερα του Ole.gr «έπιασε» τους δύο πρώην συμπαίκτες να τα… λένε σε ευχάριστο κλίμα στην προπόνηση της Εθνικής.

