Η Εθνική ξεκίνησε με το… δεξί τις υποχρεώσεις της στο EuroBasket 2025. Με έναν εκπληκτικό Γιάννη Αντετοκούνμπο κέρδισε την Ιταλία (28/08, 75-66) και έκανε το… πρώτο βήμα για την επόμενη φάση.
Οι προπονήσεις δεν σταματούν, καθώς υπάρχει μία πιο «βατή» πρόκληση. Αυτή απέναντι σε μία από τις «οικοδέσποινες» της διοργάνωσης. Η «γαλανόλευκη» στη 2η αγωνιστική του τουρνουά θα αντιμετωπίσει την Κύπρο (30/08, 18:15), ευελπιστώντας να κάνει το 2/2.
Το Ole.gr είναι στο πλευρό της «επίσημης αγαπημένης» και στη «Μεγαλόνησο», ώστε να δει από κοντά την προσπάθειά της.
Στην τελευταία της προπόνηση υπήρχε ένα όμορφο τετ-α-τετ, ανάμεσα σε δύο ανθρώπους, που γνωρίζονται πολλά χρόνια.
Ο Κώστας Παπανικολάου μπορεί να είναι από τους παλιούς του ρόστερ και ο αρχηγός της ομάδας, όμως, κάποτε είχε και αυτός τον captain του.
Μαζί με τον Βασίλη Σπανούλη, έζησαν μοναδικές στιγμές, όσο ήταν αθλητές του Ολυμπιακού.
Πλέον, τα χρόνια έχουν περάσει και ο «Kil Bill», από αρχηγός του έγινε προπονητής του. Ωστόσο, η φιλία που έχουν αναπτύξει δεν μπορεί να… ξεχαστεί.
Η κάμερα του Ole.gr «έπιασε» τους δύο πρώην συμπαίκτες να τα… λένε σε ευχάριστο κλίμα στην προπόνηση της Εθνικής.