Ασταμάτητος ήταν ο Γιάννης Αντετοκούνμπο στην πρεμιέρα της Εθνικής στο EuroBasket 2025 κόντρα στην Ιταλία, βγάζοντας… ασπροπρόσωπο και τον προπονητή του.

Ο πολύ καλός φίλος-σνάιπερ που είχε τοποθετήσει ο Τζιανμάρκο Ποτσέκο στα ψηλά του «Σπύρος Κυπριανού» δεν αποδείχθηκε επουδενί όσο αποτελεσματικός θα ήθελε ο Ιταλός τεχνικός. Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο γλίστρησε μέσα από το… ιταλικό στόχαστρο και ήταν εκεί για την Εθνική ομάδα, κουβαλώντας την επιθετικά.

Την ώρα που η (ομαδική) άμυνα έκοβε και έραβε στα μετόπισθεν με τον αρχηγό Κώστα Παπανικολάου να έχει πάρει την «ταυτότητα» του Σιμόνε Φοντέκιο (1/12 σουτ), ο σούπερ σταρ των Μπακς υπό το βλέμμα του Ντοκ Ρίβερς που βρέθηκε στο γήπεδο, ήταν οδοστρωτήρας. Ο απόλυτος κυρίαρχος της αναμέτρησης.

Και επειδή αρκετή κουβέντα είχε γίνει πριν το πρώτο τζάμπολ του τουρνουά για την «Επίσημη Αγαπημένη» αναφορικά με τους χρονικούς περιορισμούς των «ελαφιών» και όχι μόνο, ο Σπανούλης επιβεβαίωσε αυτό που είχε διαμηνύσει. «Εδώ είναι επίσημα τα παιχνίδια, δεν υπάρχουν περιορισμοί που με… ζάλισαν στα φιλικά».

Ο Greak Freak έμεινε στο παρκέ για 29′ και τελείωσε τον αγώνα με 31 πόντους, 7 ριμπάουντ, δυο ασίστ προκαλώντας πολλούς εφιάλτες στους αντιπάλους του. Ούτε το παιχνίδι από απόσταση ούτε τα double team του Ποτσέκο έπιασαν. Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ήταν χάρμα ιδέσθαι.

Η πρωτιά της πρεμιέρας

Μέχρι το πρώτο τζάμπολ της αναμέτρησης και δίχως να κοιτάει νούμερα αρκεί αυτά να φτάνουν και να περισσεύουν για την Εθνική ομάδα, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο είχε να προσπεράσει τους 31 πόντους του Ρομάν Σόρκιν για να αναδειχθεί πρώτος σκόρερ της πρώτης στροφής του Ευρωμπάσκετ 2025. Και είπε… μπίνγκο.

Με το τελευταίο καλάθι του στον αγώνα, διαμορφώνοντας το τελικό σκορ 75-66, ο Giannis έφτασε τους 31 πόντους. Το αξιοσημείωτο βέβαια μαζί του, είναι πως το κατάφερε με 28 πόντους από σουτ εντός πεδιάς.

Το μεγάλο αστέρι της δις πρωταθλήτριας Ευρώπης (1987, 2005), δεν τράβηξε προσπάθειες από τα… μαλλιά, ούτε εκτέλεσε κάποιο τρίποντο, σαν αυτό που έβαλε ο αμαρκάριστος Θανάσης και «τέλειωσε» τους γείτονες. Μέσα από τα 6,75μ. όμως έκανε… πάρτι. Και δη κάτω από το καλάθι.

Τα 14 εύστοχα σουτ τους εντός πεδιάς (όλα δίποντα) ήταν τα περισσότερα που έβαλε κανείς στην πρεμιέρα. Ένα περισσότερο από τον Ισραηλινό παίκτη της Μακάμπι Τελ Αβίβ. Επόμενος Έλληνας; Ο Βασίλης Τολιόπουλος με τρία καλάθια, όσα είχε και ο Κώστας Σλούκας.

Ο Λούκα Ντόντσιτς που ήταν ο πρώτος σκόρερ της εναρκτήριας αγωνιστικής της διοργάνωσης με 34 πόντους που δεν έφτασαν όμως στη Σλοβενία, είχε μόλις 7 εύστοχα εντός πεδιάς (από τα 13 που εκτέλεσε), μιας και μεγάλωσε τον… οβολό του με 17/18 βολές. Ο απίθανος Τζόρνταν Λόιντ των 32 πόντων, νατουραλιζέ της Πολωνίας, είχε 9/14 σουτ με 7/8 τρίποντα (!) και 7/8 βολές.

Επιστρέφοντας στον Γιάννη Αντετοκούνμπο, εντυπωσιάζει το 1,16 πόντοι ανά κατοχή καθώς και το ενδεικτικό (σχεδόν) απόλυτο σε καταστάσεις post ups – με τη βοήθεια του HudleInstat – με 6/7 τελειώματα όταν έβαλε πλάτη. Το στοιχείο του παιχνιδιού από το οποίο η Εθνική ομάδα που δεν έθελξε επιθετικά, πήρε τους περισσότερους πόντους. Από τα 14 καλάθια του, τα 9 ήταν μετά από ασίστ (Σλούκας 2, Μήτογλου 2, Κ. Αντετοκούνμπο 2, Τολιόπουλος 2, Παπανικολάου 1).

Η στόχευση του Σπανούλη που του βγήκε

Ο ομοσπονδιακός τεχνικός της Εθνικής ομάδας είναι από τους προπονητές με μεγάλη επιρροή στο παιχνίδι του συνόλου του. Τόσο κατά τη διάρκεια του αγώνα, το οποίο ζει έντονα και συχνά πυκνά γυρίζει προς τον πάγκο και απευθύνεται στους καθήμενους εκεί δίνοντας τους οδηγίες, άλλες φορές σε πιο έντονο ύφος κι άλλες όχι, είτε σε εκείνους που βρίσκονται στο παρκέ.

Και στην προπόνηση, έχοντας ίσως ακόμα τον παίκτη λίγο μέσα του, δεν είναι λίγες οι φορές που παίρνει την μπάλα και συμμετέχει ενεργά, θέλοντας να δείξει διά της μίμησης, κάποια άσκηση ή σύστημα.

Πέρα όμως από την τακτική, ο «Kill Bill» επενδύει αρκετά και στο ψυχολογικό/πνευματικό σκέλος με αλλεπάλληλα τετ α τετ. Πράγμα που έχει κάνει ήδη πολλάκις στη Λεμεσό. Στην πρώτη προπόνηση και μονάχα όσο οι πόρτες στο «Σπύρος Κυπριανού» ήταν ανοιχτές, ο Έλληνας τεχνικός τα είπε κατά μόνας και μάλιστα παραστατικά, τόσο με τον Αντετοκούνμπο όσο και με τον Ντόρσεϊ ενώ πριν την πρεμιέρα εκείνος και ο Παπανικολάου, παρέδιδαν… ιδιαίτερα στον Κατσίβελη, ο οποίος όταν μπήκε με τους Ιταλούς, πήρε μία κακή απόφαση και δεν αγωνίστηκε ξανά. Και δεν είναι μόνο αυτοί φυσικά αφού και πριν την pre-event Συνέντευξη Τύπου είχε τετ-α-τετ με τον «Παπ».

Ανάμεσα σε αυτά που είχε σταθεί ο Σπανούλης αρκετά στην προπόνηση της Εθνικής με τον Αντετοκούνμπο, ήταν η spin move του. Ο προπονητής της Μονακό και θρύλος του ευρωπαϊκού μπάσκετ, επέμενε να δείχνει ξανά και ξανά στον σούπερ σταρ των Μπακς τόσο τον τρόπο με τον οποίο θέλει να ρολάρει όταν «λοκάρει» κάποιον αντίπαλο από πίσω για να του ξεφύγει όσο και εκείνον με τον οποίο θα σκρινάρει και έπειτα θα… βυθίζεται στο αντίπαλο ζωγραφιστό είτε για να τελειώσει με PnR αν αυτό είναι δυνατό είτε με post up παιχνίδι.

Κρίνοντας εκ του αποτελέσματος, ως μετά Χριστόν Προφήτες, στην πρεμιέρα της «γαλανόλευκης» αυτή η στόχευση του Έλληνα τεχνικού ήταν άκρως κομβική για να καθίσει η μπίλια προς την πλευρά της Εθνικής ομάδας.