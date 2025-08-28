Ο Βασίλης Σπανούλης στάθηκε σε ένα στοιχείο, μετά τη νίκη της Εθνικής κόντρα στην Ιταλία, στην πρεμιέρα του EuroBasket.

Η Ελλάδα ξεκίνησε με το… δεξί στο EuroBasket 2025, επικρατώντας με 75-66 της Ιταλίας (28/08). Όπως είναι λογικό, ο Βασίλης Σπανούλης ήταν απόλυτα ικανοποιημένος από τους παίκτες του.

Κορυφαίος για την Εθνική ήταν ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, ο οποίος έβαλε στα… καλάθια τους Ιταλούς, πετυχαίνοντας 31 πόντους! Μάλιστα, είχε 12 πόντους στην πρώτη περίοδο.

Στα 29 λεπτά που αγωνίστηκε ο «Greek Freak», μάζεψε ακόμα 7 ριμπάουντ, ενώ μοίρασε και 2 ασίστ.

Στις δηλώσεις του, ο Σπανούλης ήταν ξεκάθαρος όσον αφορά το στοιχείο που έκανε τη διαφορά στην αναμέτρηση. Αυτό ήταν η άμυνα, την οποία ο ομοσπονδιακός μας τεχνικός χαρακτήρισε ως εξαιρετική.

Αναλυτικά, όσα είπε ο Σπανούλης:

«Πιστεύω ότι ήμασταν πολύ καλά διαβασμένοι. εν ήμασταν καθόλου πιεσμένοι. Ήμασταν λίγο βιαστικοί, ιδίως στο δεύτερο δεκάλεπτο ήμασταν λίγο βιαστικοί στην επίθεση. Στην άμυνα ήμασταν εξαιρετικοί. Ήμασταν καλά στα ριμπάουντ, μπορούσαμε να πάρουμε περισσότερα ριμπάουντ και να βγάλουμε περισσότερους αιφνιδιασμούς αλλά είμαι ικανοποιημένος από ένα παιχνίδι πρεμιέρας. Πρέπει να βελτιωθούμε στην επίθεση και να παραμείνουμε ίδιοι στην άμυνα. Σκεφτήκαμε μόνο να κερδίσουμε. Σκεφτήκαμε μόνο στα τελευταία δευτερόλεπτα να βάλουμε κάποια καλάθια για τη διαφορά.

Υπολογίζω όλα τα παιδιά και πρέπει να είναι έτοιμοι όλοι. Τους πιστεύω όλους. Ανά πάσα στιγμή μπορεί να κληθούν να παίξουν ανά πάσα στιγμή και τους θέλω έτοιμους. Μπορεί να έχουν καθοριστικό ρόλο. Ανάλογα τον αντίπαλο και ποιος ταιριάζει με όλους. Ευχαριστούμε τον κόσμο, τους περιμένουμε στα επόμενα παιχνίδια όλους».