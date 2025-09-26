Ο Ολυμπιακός, αν και έδειχνε να απομακρύνεται από την περίπτωση του Φρανκ Ντιλικινά, τελικά απέκτησε τον Γάλλο γκαρντ. Πώς άλλαξαν τα δεδομένα;

Ο Ολυμπιακός, το πρωί της Παρασκευής (26/09), προχώρησε στην ενίσχυση της γραμμής των γκαρντ του, με την απόκτηση του Φρανκ Ντιλικινά.

Παρ’ όλα αυτά, η αλήθεια είναι πως τις προηγούμενες ημέρες, οι «ερυθρόλευκοι» έμοιαζαν να απομακρύνονται από την περίπτωση του Γάλλου γκαρντ, λόγω των απαιτήσεων της Παρτιζάν.

Τι άλλαξε, λοιπόν, και έφερε τελικά τον Ντιλικινά, για τα επόμενα δύο χρόνια στο Λιμάνι; Όπως αποδείχθηκε, στο φινάλε όλα ήταν ένα επικοινωνιακό «τρικ» από την πλευρά των Πειραιωτών.

✍️🏽Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει την απόκτηση του Frank Ntilikina.



——————————————————



✍️🏽Olympiacos BC announces the signing of Frank Ntilikina.#OlympiacosBC #WeAreOlympiacos #TogetherWeFighthttps://t.co/XvURaZgfpA — Olympiacos B.C. (@Olympiacos_BC) September 26, 2025

Η εξέλιξη της υπόθεσης «Ολυμπιακός-Ντιλικινά»

Αρχικά, ο Φρανκ Ντιλικινά, από την στιγμή που προτάθηκε στους Πειραιώτες, για να έρθει όμως ως ελεύθερος, αποτελούσε προτεραιότητα για τον Γιώργο Μπαρτζώκα.

Ωστόσο, όταν οι δύο πλευρές εν τέλει τα βρήκαν, με τον Γάλλο να εκφράζει την ανυπομονησία του να αγωνιστεί με τον Ολυμπιακό στο πλευρό του Εβάν Φουρνιέ, η Παρτιζάν εμφανίστηκε να αξιώνει ένα ποσό, κοντά στις 500.000 ευρώ.

Αυτό ήταν κάτι που δεν έγινε δεκτό από την πλευρά των «ερυθρολεύκων», καθώς οι αρχικές διαπραγματεύσεις με τον Ντιλικινά, είχαν ξεκινήσει με την προϋπόθεση πως θα έφευγε από τους Σέρβους, χωρίς την καταβολή κάποιου ποσού. Έτσι λοιπόν, η συγκεκριμένη υπόθεση έδειχνε να μένει πίσω.

Εν συνεχεία, Παρτιζάν και Ολυμπιακός συζήτησαν για ένα ποσό λίγο κάτω από τις 300.000 ευρώ για την παραχώρηση του Ντιλικινά, όμως και πάλι οι Πειραιώτες επέμειναν ξανά στην αρχική τους στάση, πως δεν ήθελαν να δώσουν κάποιο ποσό, αφού αυτό είχε συμφωνηθεί εξ αρχής.

Τελικά, τη διαφορά φαίνεται πως έκαναν η θέληση του Ντιλικινά να φορέσει τα «ερυθρόλευκα», αλλά και η προτίμηση του Γιώργου Μπαρτζώκα στον Γάλλο γκαρντ.

Ο Ολυμπιακός εξέτασε, στο διάστημα που είχαν «παγώσει» οι διαπραγματεύσεις,, την αγορά του NBA, σε περίπτωση που προέκυπτε μία αξιόλογη λύση.

Παρ’ όλα αυτά, κάτι τέτοιο δεν συνέβη και έτσι, από την στιγμή που ο Ντιλικινά αποτελούσε ούτως ή άλλως προτεραιότητα του Έλληνα τεχνικού, ο Ολυμπιακός επέλεξε να προχωρήσει στην απόκτησή του, για ένα ποσό λίγο κάτω από τις 300.000 ευρώ.