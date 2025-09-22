Όσο οι επιλογές στην αντίπερα όχθη του ωκεανού στερεύουν και για την ακρίβεια δεν ικανοποιούν τα «θέλω» των ανθρώπων του Ολυμπιακού, τόσο η σκέψη της απόκτησης Ευρωλιγκάτου για να προστεθεί στα «ερυθρόλευκα» γκαρντ κερδίζει πόντους.

Οι Πειραιώτες μετά και την νέα εξέλιξη με τον Κίναν Έβανς «αναγκάζονται» να δράσουν γρήγορα, δίχως να σπαταλήσουν άλλο χρόνο. Και επειδή περιπτώσεις που καλύπτουν όλα τα «κουτάκια» δεν υπάρχουν, προτεραιότητα έχει κάποιος που θα πληροί τα περισσότερα από αυτά.

Στον Ολυμπιακό δεν έχουν σκοπό, σε αυτή τη φάση τουλάχιστον, να βάλουν στην πλάτη τους ένα ακόμα ρίσκο. Γι’ αυτό και τις τελευταίες ώρες, η πιθανότητα να πληρώσουν το κατιτίς τους και να πάρουν παίκτη-γνώστη της Euroleague, δείχνει να προκρίνεται.

Μέσα στο καλοκαίρι χτύπησαν την πόρτα της Ζαλγκίρις για τον Σιλβέν Φρανσίσκο, η απάντηση της οποίας όμως ήταν αρνητική. Και μάλιστα καθέτως. Μερικές εβδομάδες αργότερα και με το «πρέπει» να πιέζει, μία άλλη περίπτωση συμπατριώτη του πρώην παίκτη του Περιστερίου βγήκε προς τα έξω.

Ο Φρανκ Ντιλικίνα αρέσει στον Ολυμπιακό, ο οποίος έχει μπει δυνατά στο παιχνίδι της απόκτηστής του, με τις συζητήσεις να βρίσκονται σε καλό δρόμο. Παρότι ανανέωσε πρόσφατα το συμβόλαιό του με την Παρτιζάν ως το 2027 με μειωμένες όμως αποδοχές, οι Πειραιώτες μπορούν να καταβάλουν ένα μικρό ποσό και να τον κάνουν δικό τους. Ακόμα και να μην δώσουν τίποτα στους Σέρβους, αναλαμβάνοντας φυσικά να πληρώσουν εξ’ ολοκλήρου το συμβόλαιό του. Ποιο όμως είναι το προφίλ του μεταγραφικού στόχου των «ερυθρολεύκων», ο οποίος δεν είχε την εξελιγκτική διαδικασία που πολλοί θα περίμεναν;

«Δαγκώνει» αλλά δεν τρομάζει…

Ο Φρανκ Ντιλικίνα έκανε αίσθηση με τη Στρασμπούρ τη διετία 2015-17, όντας «προϊόν» των ακαδημιών της ομάδας, εξαργυρώνοντας τον… κρότο που δημιουργήθηκε γύρω από το όνομά του, με την επιλογή του στο Νο8 του Draft 2017 από τους Νιου Γιορκ Νικς.

Οι Νεοϋρκέζοι στην προσπάθεια για rebuild που έκαναν, πόνταραν στις αμυντικές ικανότητες του Γάλλου, υπολογίζοντας πως παράλληλα θα βελτιώσει αισθητά το επιθετικό του παιχνίδι. Γεγονός που δεν συνέβη.

Οι Νικς έδειξαν εμπιστοσύνη στον Ντιλικίνα, πίστεψαν σε αυτόν (21.2′ συμμετοχής την πρώτη τριετία στο ΝΒΑ) όμως δεν έλαβαν όσα θα περίμεναν. Ασταθής πίσω από τη γραμμή του τριπόντου με 30.9%, ο παίκτης που εξετάζει ο Ολυμπιακός έχασε σταδιακά τους… υπέρμαχούς του.

Ο Φρανκ Ντιλικίνα δυσκολευόταν – κόντρα σε physical ειδικά αντιπάλους σαν εκείνον – να δημιουργήσει είτε για τον εαυτό του, είτε για τους γύρω του. Στις ατομικές μονομαχίες 1Vs1 δεν… έσκιζε, ούτε σε εκτελέσεις εντός παιδιάς μετά από ντρίμπλα. Ως προς τον χειρισμό της μπάλας; Ούτε κρύο ούτε ζέστη.

Συνεπώς οι αμυντικές του αρετές δεν συνοδεύτηκαν από την επιθετική εξέλιξη για να γίνει ο two way παίκτης που πολλοί περίμεναν. Εύκολο; Όχι βέβαια. Γι’ αυτό και σπανίζουν τέτοιοι.

Ο Φρανκ Ντιλικίνα είναι ένα κλασσικό ποιντ γκαρντ ύψους 193 εκατοστών που μπορεί να μαρκάρει με άνεση από το ‘1’ μέχρι και το ‘3’. Πολυσχιδής, αποφεύγει τα λάθη. Αρκετά καλός στην PnR άμυνα όπου εκμεταλλεύεται να φυσικά του προσόντα για να το κάνει δύσκολο στον αντίπαλο αμυντικό. Συνήθως μάλιστα παίζει over τον αντίπαλο χειριστή αφού έχει τα πόδια, τη σωματοδομή και το μέγεθος να το κάνει. Ικανός στις περιστροφές, χάρις και στο μπασκετικό του IQ. Ένας defensive stopper που διαθέτει στοιχεία χρήσιμα για οποιονδήποτε προπονητή.

Το γεμάτο σκαμπανεβάσματα σουτ του, έδειξε να αποκτά μία άνοδο την τελευταία σεζόν στην Ευρωλίγκα με την Παρτιζάν, ανεβαίνοντας στο 37,7%. Δεύτερο καλύτερο ποσοστό σε μία σεζόν για τον Φρανγκ Ντιλικίνα που είχε επίσης 57,1% από το δίποντο με δύο όμως μόλις ασίστ σε σχεδόν 20′ αγώνα. Νούμερα που δείχνουν ότι δεν πατάει και τόσο στο ζωγραφιστό όπως έκανε για παράδειγμα ο Νάιτζελ Γουίλιαμς-Γκος.

Είναι όμως αυτό που έψαχνε ο Ολυμπιακός; Αν και εφόσον καταλήξουν εκεί οι Πειραιώτες (αρκετά πιθανό σενάριο), τότε το σκεπτικό του Γιώργου Μπαρτζώκα φανερώνεται. Εξακολουθεί να πιστεύει και να στηρίζει τον Κίναν Έβανς, περιμένοντάς να γυρίσει σώος και υγιής για να του δώσει τα «κλειδιά». Και επανεξετάζοντας ίσως την αγορά του ΝΒΑ από Οκτώβρη και μετά. «Δεν θα πάρουμε παίκτη επειδή το λένε τα social media», δεν είχε πει;

Στο μεταξύ επιδιώκει να καλύψει τα κενά με έναν versatile παίκτη που δεν θα χρειαστεί αρκετό χρόνο προσαρμογής. Ο Ντιλικίνα – αν και εφόσον αποκτηθεί θα κάνει ακόμα πιο συμπαγή αμυντικά τον Ολυμπιακό. Παίκτης που μπορεί να αποσυμφωρήσει τους συμπαίκτες του από αρμοδιότητες, να τους απελευθερώσει. Και συνεπώς να τους κάνει καλύτερους, αναμένοντας και τα πρώτα επίσημα δείγματα της σεζόν από τον Σέιμπεν Λι στον Πειραιά.