Εγκρίνει και επαυξάνει ο Εβάν Φουρνιέ για να δει τον Φρανκ Ντιλικίνα στα «ερυθρόλευκα» του Ολυμπιακού. Άλλωστε ήταν ανέκαθεν φαν του…

Ο Εβάν Φουρνιέ μπορεί να έχει περάσει μόλις έναν χρόνο στον Ολυμπιακό όμως νιώθει… Πειραιώτης. Γεγονός που καταλαβαίνει κανείς από κάθε του αντίδραση, κάθε υπέρβαση, κάθε ατάκα, κάθε συμπεριφορά. Στο άκουσμα λοιπόν του έντονου ενδιαφέροντος των «ερυθρολεύκων» για τον συμπατριώτη του, Φραν Ντιλικίνα, δεν θα μπορούσε να μείνει άπραγος. Ούτως ή άλλως, είναι ιδιαίτερα δραστήριος στο πρώην Twitter νυν ‘Χ’, για να το αφήσει απλά να… περάσει.

Οι πρωταθλητές Ελλάδας και πρωτοπόροι της Euroleague στην κανονική διάρκεια της προηγούμενης σεζόν, εξετάζουν πολύ σοβαρά την περίπτωση του άσου της Παρτιζάν, ούτως ώστε να μεγαλώσουν την γαλλική παροικία στον Πειραιά.

Έναν versatile παίκτη, ο οποίος είχε γίνει draft στο Νο8 του ΝΒΑ το 2017, όταν οι Νικς είχαν πιστέψει σε εκείνον. Ολυμπιακός και Παρτιζάν βρίσκονται σε προχωρημένες συζητήσεις, με τον παίκτη να βλέπει και εκείνος με θετικό μάτι το ενδεχόμενο αυτό. Όπως γίνεται αντιληπτό, είναι ένα ενδεχόμενο που συγκεντρώνει αρκετές πιθανότητες όμως για να ολοκληρωθεί.

Τον ενθουσιασμό του σε μία πιθανή τέτοια μετακίνηση δεν έκρυψε ο Εβάν Φουρνιέ, λίγες ώρες αφότου διέρρευσε. Δεν υπάρχει περίπτωση άλλωστε, να μην είχε από αναγνωριστική τηλεφωνική επικοινωνία μέχρι… ψηστήρι στον Φρανκ Ντιλικίνα.

Ο Εβάν Φουρνιέ έγραψε… «πάμε» σε ποστάρισμα στο ‘Χ’ βλέποντας με πολύ θετικό μάτι μία πιθανή συνύπαρξή του με τον 27χρονο μακρύ και αθλητικό πόιντ γκαρντ με τις αμυντικές αρετές και την επιθετική εξέλιξη αφημένη στο pause.

Η προτροπή για την ευκαιρία που χρειαζόταν

Μερικά χρόνια πίσω, ειρήσθω εν παρόδω, ο Εβάν Φουρνιέ είχε δείξει ξανά την υποστήριξή του στον συμπατριώτη του από το Στρασβούργο. Όταν ακόμα ο Ολυμπιακός αποτελούσε και για τους δύο μία ύπαρξη, έτη φωτός μακριά.

Ημέρες Μουντομπάσκετ 2019, όταν οι Γάλλοι επέστρεψαν στην πατρίδα με back-to-back παρουσία στο βάθρο των νικητών και πιο συγκεκριμένα με το χάλκινο μετάλλιο από τον Κίνα. Οι «μπλε» είχαν πετάξει εκτός συνέχειας τις ΗΠΑ στον προημιτελικό (89-79), σε παιχνίδι με ελληνική παρουσία. Εκείνη του Γιώργου Πουρσανίδη, Έλληνα διαιτητή.

Για να κερδίσεις την Team USA, ακόμα και χωρίς ΛεΜπρόν-Κάρι-Ντουράντ και ούτω καθεξής, απαιτείται step up από κόσμο και κοσμάκη. Υψηλή απόδοση, την οποία και είχαν αρκετοί Γάλλοι που βρέθηκαν στην ίδια σελίδα σε εκείνον τον προημιτελικό.

Άξιος συμπαρατάτης και στις δύο πλευρές των Εβάν Φουρνιέ (22π.), Ρούντι Γκομπέρ (21π., 16 ριμπ.) και Νάντο Ντε Κολό (18π.), ήταν ο 21χρονος θρασύς Φρανκ Ντιλικίνα (11π., 3 ασ.), που πρόσφερε αρκετά και με την πίεση στον αντίπαλο χειριστή.

Τι είδε ο Ολυμπιακός στον Ντιλικίνα και ποιο στοιχείο «κρατά» από τη σεζόν στην Παρτιζάν; Ο Ολυμπιακός εξετάζει σοβαρά την περίπτωση του Φρανκ Ντιλικίνα για την ενίσχυση στη θέση του πόιντ γκαρντ. Who is who Φρανκ Ντιλικίνα;

Εμφάνιση που κέντρισε το ενδιαφέρον στην άλλη πλευρά του ωκεανού, όπως συμβαίνει σε αντίστοιχες περιπτώσεις με παίκτες που αγωνίζονται στον «μαγικό κόσμο» αλλά δεν χαίρουν ανάλογης εκτίμησης. Σε εκείνο το παιχνίδι, ο Ντιλικίνα φρόντισε να στρέψει τα βλέμματα (και) πάνω του με «ύμνους» να γράφονται στα social media για εκείνον.

Εξαιρετικός και μάλιστα πρώτος σκόρερ (16π.) ήταν και στον ημιτελικό με την Αργεντινή, σημειώνοντας σχεδόν το 1/4 των πόντων του αντιπροσωπευτικού του συγκροτήματος. Αγώνας στον οποίο οι Γάλλοι βέβαια είχαν αδειάσει.

Όταν όλα είχαν τελειώσει και τα μετάλλια είχαν μοιραστεί, ο Εβάν Φουρνιέ έσπευσε να πάρει ένα βίντεο με τα highlights του Ντιλικίνα από τον αγώνα με τις ΗΠΑ και να το αναδημοσιεύσει με μία λεζάντα υποτήριξης. «Το μόνο που χρειάζεται αυτός ο τύπος είναι μία πραγματική ευκαιρία», είχε γράψει πίσω, τον Σεπτέμβρη του 2019.

The guy only needs a real opportunity https://t.co/kiBS2HWUxB — Evan Fournier (@EvanFourmizz) September 16, 2019

Στο ΝΒΑ μπήκε τουλάχιστον μία άνω τελεία και για τους δύο που ψάχνουν την «αναγέννηση» στην Ευρώπη. Όχι μόνο αγωνιστικά αλλά και ψυχολογικά/πνευματικά. Αυτή ήρθε μέσω Πειραιά για τον Εβάν Φουρνιέ, θα συμβεί το ίδιο και με τον συμπατριώτη του;