Ο Ολυμπιακός πέρασε άνετα το «εμπόδιο» του Κολοσσού Ρόδου, με τον Σάσα Βεζένκοφ να μην παίζει ούτε ένα δευτερόλεπτο και τον Γιώργο Μπαρτζώκα να εξηγεί το «γιατί».

Ο Ολυμπιακός έκανε το 2-0 απέναντι στον Κολοσσό Ρόδου και πήρε την πρόκριση για τα ημιτελικά της Stoiximan GBL, που θα αντιμετωπίσει την ΑΕΚ.

Οι «ερυθρόλευκοι», λίγες ημέρες πριν την έναρξη του Final-4 έκαναν εκτεταμένο rotation, με βασικούς παίκτες να μην παίζουν.

Ο Σάσα Βεζένκοφ δεν χρησιμοποιήθηκε ούτε ένα δευτερόλεπτα στη σύντομη σειρά με τους Ροδίτες. Αμέσως γεννήθηκαν αρκετά «ερωτηματικά», αλλά ο Γιώργος Μπαρτζώκας είχε την απάντηση στο «γιατί».

Όπως τόνισε ο Έλληνας τεχνικός στη συνέντευξη Τύπου, ο Βούλγαρος φόργουορντ είχε μία ενόχληση στο γαστροκνήμιο. Προπονήθηκε κανονικά και αν υπήρχε μεγάλη ανάγκη θα έπαιζε κανονικά.

Ωστόσο, προτιμήθηκε να μην επιβαρυνθεί παραπάνω, για να είναι στο 100% στον ημιτελικό με τη Φενέρμπαχτσε (22/05, 18:00).

Αναλυτικά, τι είπε ο Γιώργος Μπαρτζώκας:

«Ολοκληρώσαμε την πρώτη φάση των playoffs, συγχαρητήρια στον Κολοσσό, μια σοβαρή ομάδα που αξίζει συγχαρητήρια για την παραμονή της και για το ότι έπαιξε ακόμα δύο παιχνίδια αυτή την εποχή. Συγχαρητήρια στους παίκτες μας, ήταν πολύ σοβαροί.

Είχαμε 6-7 παίκτες πολύ υψηλού επιπέδου έξω και παρόλα αυτά, οι υπόλοιποι έδειξαν τι σημαίνει να φοράς την φανέλα του Ολυμπιακού, πρέπει να είσαι σοβαρός, να σέβεσαι τον αντίπαλο και τον κόσμο που έρχεται να σε δει . Εκτός από ομαδικό μπάσκετ προσφέραμε και πολύ ωραίες φάσεις, μπασκετικές. Φεύγουμε ευχαριστημένοι και προετοιμαζόμαστε για το Final Four.

Είναι σημαντικό να αξιποιούμε είτε προπονήσεις, είτε ματς όπως αυτά με τον Κολοσσό. Δεν έχουμε την πολυτέλεια αυτή την εποχή να αφήνουμε ημέρες. Προφανώς δεν συγκρίνονται τα παιχνίδια με τον Κολοσσό, με το ματς με την Φενέρμπαχτσε.

Ο Βεζένκοβ είχε μια μικρή ενόχληση στο γαστροκνήμιο, προπόνηση έκανε χθες κανονικά, αλλά επειδή επιμένει και είναι σε ένα πονηρό σημείο, προτιμήθηκε να μη ρισκάρουμε καθόλου. Προπόνηση θα κάνει κανονικά αύριο. Θα μπορούσε να παίξει σήμερα».