Μερικές σημαντικές αλλαγές θα γίνουν στους κανονισμούς μπάσκετ και θα εφαρμοστούν σε Stoiximan GBL, Elite League, National League και Α1 Γυναικών.

Με αλλαγές θα ξεκινήσει η νέα σεζόν μπάσκετ στην Ελλάδα. Συγκεκριμένα, θα υπάρχουν τρεις διαφοροποιήσεις σε κανονισμούς στα πρωταθλήματα των Stoiximan GBL, Elite League, National League και Α1 Γυναικών.

Η πρώτη αφορά την απόπειρα «εκβιασμού» των παικτών, για να κερδίσουν τρεις βολές, όταν είναι ορατό ότι θα τους γίνει φάουλ. Έτσι, πλέον, σε κάθε προσπάθεια που θα γίνεται πίσω από το κέντρο, σε περίπτωση που δεν είναι σε λήξη επίθεση, περιόδου ή αγώνα, δεν θα δίνονται τρεις βολές.

Από εκεί και πέρα, αλλαγή στους κανονισμούς εντοπίζεται και στα challenge των προπονητών. Κάθε τεχνικός θα έχει δικαίωμα για δύο , αλλά θα πρέπει να έχουν πάρει το ένα, πριν το τελευταίο δίλεπτο κάθε ματς.

Η τελευταία διαφοροποίηση ακολουθεί τα «χνάρια» της Euroleague, καθώς κάθε προπονητής που θα μπαίνει στο γήπεδο και θα σταματά αιφνιδιασμό της αντίπαλης ομάδας θα αποβάλλεται.

Αναλυτικά, οι αλλαγές που έρχονται:

«1.APPENDIX F INSTANT REPLAY SYSTEM

Οι διαιτητές μπορούν να χρησιμοποιήσουν το IRS για να καθορίσουν αν ένα φάουλ είναι απλό η αντιαθλητικό ΜΟΝΟ στα τελευταία δύο (2) λεπτά του αγώνα καθώς και στα τελευταία δύο (2) λεπτά των πιθανών παρατάσεων.

Οι προπονητές σύμφωνα με το αρθρ. F.4.2 μπορούν να κάνουν χρήση των δικαιούμενων HCC σε κάθε περίπτωση που περιλαμβάνεται στο αρθρ.F.3. ανεξαρτήτως χρονικών περιορισμών που προϋποθέτει η χρήση IRS.

Στα τελευταία 2? του αγώνα ο προπονητής, εφόσον δεν έχει κάνει χρήση HCC μέχρι το σημείο αυτό, έχει δικαίωμα χρήσης μόνο ενός HCC το οποίο αν δεν χρησιμοποιηθεί μπορεί να μεταφερθεί σε περίπτωση παράτασης(εων)

Τροποποιείται το αρθρ.F.4.2 και ο προπονητής δικαιούται δυο HCC κατά την διάρκεια ενός αγώνα αλλά μπορεί να χρησιμοποιήσει ΜΟΝΟΝ ΕΝΑ στα τελευταία 2? του αγώνα όπως προβλέπεται πιο πάνω.

2.ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΓΙΑ ΣΟΥΤ ΑΡΘΡ.15

Δεν θεωρείται προσπάθεια για σουτ όταν η μπάλα αναπαύεται στο(α) χερι(α) του επιτιθέμενου και αυτός επιχειρεί σουτ από το πίσω μέρος του γηπέδου όταν του γίνεται φάουλ, ΕΚΤΟΣ αν πρόκειται για την λήξη περιόδου ή αγώνα ή λήξης 24?.

Κάθε τελική προσπάθεια εκτός της περιοχής των 3π. Θεωρείται προσπάθεια για σουτ όταν η μπάλα αναπαύεται στο(α) χέρι(α) του επιτιθέμενου και αυτός από ΣΤΑΤΙΚΗ θέση η βρισκόμενος σε ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΗ κίνηση αρχίζει την κίνηση των αγκώνων του προς τα επάνω με κατεύθυνση το αντίπαλο καλάθι.

3.Αρθρ.38 ΣΦΑΛΜΑ ΑΠΟΒΟΛΗΣ

Η είσοδος του προπονητή η των βοηθών του η οποιοδήποτε δικαιούται να κάθεται στον πάγκο με σκοπό την αποτροπή του αιφνιδιασμού από την αντίπαλη ομάδα τιμωρείται ΑΥΤΟΜΑΤΑ με ΑΠΟΒΟΛΗ ΑΜΕΣΑ από τον αγώνα ο εισερχόμενος και ο Α προπονητής, ως υπεύθυνος του πάγκου της ομάδας”.»