Ποια είναι η «παράδοση» του Ντίνου Μήτογλου πριν από κάθε εντός έδρας ματς του Παναθηναϊκού;

Οι «παλιοσειρές» του Παναθηναϊκού έκαναν τη δουλειά το βράδυ της Τρίτης (30/9) στο ΟΑΚΑ, νυν Telekom Center. Οι «πράσινοι» καθάρισαν τους ενοχλητικούς έως έναν βαθμό Βαυαρούς στο «σπίτι» τους για να ξεκινήσουν με το δεξί τις υποχρεώσεις τους.

Εκκίνηση κάθε αγωνιστικής περιόδου σημαίνει… Μπάγερν στο ΟΑΚΑ για τον Παναθηναϊκό. Τα τρία τελευταία χρόνια, οι «πράσινοι» φιλοξενούν τους Γερμανούς πριν καλά καλά βρουν ρυθμό και δείξουν τις δυνατότητές της.

Ακόμα πιο βελτιωμένη η έκδοση του ασταμάτητου Κέντρικ Ναν που ήταν και ιδιαιτέρως παραγωγικός στην πρεμιέρα με το σύνολο του Χέρμπερτ, σημειώνοντας το δεύτερο double double του στη διοργάνωση (21π., 10 ασ.) για το 87-79 τελικό σκορ. Τρεις ημέρες πριν υποδεχθούν την Μπαρτσελόνα που αναμένεται και φέτος… ή του ύψους ή του βάθους.

Θετικά δείγματα γραφής από τον Ρισόν Χολμς επιθετικά που θέλει βέβαια ακόμα χρόνο να προσαρμοστεί, πιο έτοιμος ο Ρογκαβόπουλος όπως ήταν λογικό (15π., 5 ριμπ.). (Υπερ)πολίτιμος ο Ομέρ Γιουρτσεβέν των 14 πόντων και των 5 ριμπάουντ, κομβικός στη δεύτερη περίοδο όταν και πήρε μία μικρή διαφορά το «τριφύλλι».

Στο διάστημα αυτό, ο Παναθηναϊκός εμπιστεύθηκε σχήματα, πρόσωπα και καταστάσεις γνώριμα και δουλεμένα. Ανάμεσα σε αυτά και ο Ντίνος Μήτογλου που βέβαια δεν αγωνίστηκε πολύ.

Ο Έλληνας διεθνής που γύρισε με το χάλκινο μετάλλιο στο στήθος από το Ευρωμπάσκετ με την Εθνική ομάδα, συνέχισε την… πρακτική του και πριν την πρεμιέρα με τους Βαυαρούς. Πιο συγκεκριμένα, ο «Μήτο» που βγαίνει πάντοτε για ζέσταμα και πριν από όλους τους υπόλοιπους (όπως συμβαίνει και με τον Ναν και τον Χουάντσο), έχει ένα συγκεκριμένο «έθιμο» σε κάθε εντός έδρας ματς του «τριφυλλιού».

Αφού οι Κυπελλούχοι Ελλάδας κάνουν την είσοδό τους και αποθεωθούν από τον κόσμο της ομάδας, μαζεύονται για το γνωστό ζντο. Πριν απλωθούν στο μισό του αγωνιστικού χώρου για το καθιερωμένο ομαδικό ζεσταμα, ο Μήτογλου προσεγγίζει την ακουμπισμένη στο βάθρο μπάλα, και την… κανακεύει, την αγγίζει. Πριν από κάθε ματς.