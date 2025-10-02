Ο Ολυμπιακός εμφάνισε δύο «πρόσωπα» στη Μαδρίτη απέναντι στη Ρεάλ (02/10, 89-77). Στο πρώτο 10λεπτο τα… έβαζε, αλλά μετά τα «έσπασε».

Ο Ολυμπιακός φεύγει με μία νίκη στις «αποσκευές» του από την Ισπανία, στην πρώτη «διαβολοβδομάδα» της Euroleague. Οι «ερυθρόλευκοι», μετά την επικράτηση απέναντι στην Μπασκόνια (30/09, 96-102) δεν μπόρεσαν να κάνουν το 2/2 κόντρα στη Ρεάλ Μαδρίτης (02/10, 89-77).

Η αλήθεια είναι πως στο πρώτο ημίχρονο, οι Πειραιώτες έδειξαν να «ελέγχουν» τον αγώνα, καθώς είχαν πάρει μία σημαντική διαφορά στο σκορ.

Ωστόσο, ένα γεγονός έπαιξε μεγάλο ρόλο και αυτό ήταν το ποσοστό τους, πίσω από τη γραμμή του τριπόντου.

Στην πρώτη περίοδο είχαμε «πάρτι», αλλά μετά άλλαξαν τα πράγματα.

Η μεγάλη διαφορά του Ολυμπιακού

Ο Ολυμπιακός ξεκίνησε και «σκότωνε», πίσω από τα 6.75μ., άλλωστε, ξεκίνησε την αναμέτρηση έχοντας 7/7 τρίποντα στην 1η περίοδο!

Ωστόσο, στη συνέχεια το απίθανο ποσοστό της ομάδας του Γιώργου Μπαρτζώκα έπεφτε ολοένα και πιο πολύ.

Γεγονός, που το καταλαβαίνει κανείς αν δει πως ο Ολυμπιακός δεν είχε ούτε ένα εύστοχο τρίποντο στο δεύτερο μέρος! Κι όμως, μετά το 7/7, είχαμε ένα «ρεσιτάλ αστοχίας».

Για αυτό, και οι «ερυθρόλευκοι» τελείωσαν τον αγώνα έχοντας 8/27 τρίποντα. Δηλαδή, αν βγάλουμε εκτός εξίσωσης το 1ο δεκάλεπτο, θα βρούμε πως οι Πειραιώτες σούταραν με το «φτωχό» 5%!

Μία ολοκληρωτική «μεταμόρφωση», σε ένα ματς που έμοιαζε πως έχει πάρει «φωτιά», αλλά στη συνέχεια άλλαξαν τα δεδομένα.