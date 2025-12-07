Ο Νίκος Ρογκαβόπουλος «οργίασε» απέναντι στον Πανιώνιο (07/12, 110-66) και στα αποδυτήρια ακολούθησε μπουγέλο και «σπόντα» του Εργκίν Αταμάν για το ΣΕΦ.

Όταν τελείωσε η αναμέτρηση, δέχτηκε τα συγχαρητήρια από τους συμπαίκτες του με μπουγέλο και ο Εργκίν Αταμάν πέταξε «σπόντα» για το ΣΕΦ.

Κι αυτό, γιατί πριν λίγα 24ωρα η αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τη Φενέρμπαχτσε είχε αναβληθεί, λόγω της κακοκαιρίας Byron.

Για αυτόν τον λόγο, όταν ο Τούρκος τεχνικός είδε τη… λίμνη στα αποδυτήρια της ομάδας του είπε χαρακτηριστικά: Τι συνέβη; Νόμιζα ότι μόνο στο ΣΕΦ υπάρχει αυτό το πρόβλημα. Δηλαδή βρέχει και εδώ;»

Οριστική αναβολή στο Ολυμπιακός-Φενέρμπαχτσε! Το Ολυμπιακός-Φενέρμπαχτσε αναβλήθηκε οριστικά, με απόφαση του Γιάννη Βρούτση, λόγω των ακραίων καιρικών συνθηκών στην Αττική!

Αναλυτικά, τι είπε ο Εργκίν Αταμάν:

Λοιπόν, καλή δουλειά. Κάνατε ένα καλό παιχνίδι. Ρόγκα συγχαρητήρια για το ρεκόρ. Μεγάλο ρεκόρ. Συγχαρητήρια. Επίσης, αύριο θα παραλείψεις το ατομικό, γιατί ήδη έκανες το ατομικό σήμερα.

Για τους άλλους, 15:00 ατομική, 16:00 ομαδική προπόνηση για να είμαστε έτοιμοι για το παιχνίδι με το Μιλάνο. Πάμε!».

