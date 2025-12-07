Ο Νίκος Ρογκαβόπουλος «οργίασε» στο Παναθηναϊκός – Πανιώνιος (07/12, 110-66) για την 9η αγωνιστική της Stoiximan GBL!  

Ο Έλληνας φόργουορντ σκόραρε 40 πόντους, έχοντας 12 (!!!) εύστοχα τρίποντα, σε μία «μυθική» εμφάνιση.  

O Ρογκαβόπουλος ξεπέρασε σε ένα ματς όσα εύστοχα τρίποντα είχε τη φετινή σεζόν! (video)

Νίκος Ρογκαβόπουλος

Ο Νίκος Ρογκαβόπουλος πραγματοποίησε μία ΜΥΘΙΚΗ εμφάνιση στο Παναθηναϊκός – Πανιώνιος (07/12, 110-66) «σπάζοντας» όλα τα κοντέρ!

Όταν τελείωσε η αναμέτρηση, δέχτηκε τα συγχαρητήρια από τους συμπαίκτες του με μπουγέλο και ο Εργκίν Αταμάν πέταξε «σπόντα» για το ΣΕΦ.  

Κι αυτό, γιατί πριν λίγα 24ωρα η αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τη Φενέρμπαχτσε είχε αναβληθεί, λόγω της κακοκαιρίας Byron.

Για αυτόν τον λόγο, όταν ο Τούρκος τεχνικός είδε τη… λίμνη στα αποδυτήρια της ομάδας του είπε χαρακτηριστικά: Τι συνέβη; Νόμιζα ότι μόνο στο ΣΕΦ υπάρχει αυτό το πρόβλημα. Δηλαδή βρέχει και εδώ;» 

Αναλυτικά, τι είπε ο Εργκίν Αταμάν:  

«Τι συνέβη; Νόμιζα ότι μόνο στο ΣΕΦ υπάρχει αυτό το πρόβλημα. Δηλαδή βρέχει και εδώ; 

Λοιπόν, καλή δουλειά. Κάνατε ένα καλό παιχνίδι. Ρόγκα συγχαρητήρια για το ρεκόρ. Μεγάλο ρεκόρ. Συγχαρητήρια. Επίσης, αύριο θα παραλείψεις το ατομικό, γιατί ήδη έκανες το ατομικό σήμερα. 

Για τους άλλους, 15:00 ατομική, 16:00 ομαδική προπόνηση για να είμαστε έτοιμοι για το παιχνίδι με το Μιλάνο. Πάμε!». 

Δείτε στο παρακάτω βίντεο τη «σπόντα» του Εργκίν Αταμάν για το ΣΕΦ: