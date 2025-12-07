Ο Νίκος Ρογκαβόπουλος πραγματοποίησε μία ΜΥΘΙΚΗ εμφάνιση στο Παναθηναϊκός – Πανιώνιος (07/12, 110-66) «σπάζοντας» όλα τα κοντέρ!

Ο Παναθηναϊκός συνεχίζει το «κυνήγι» του Ολυμπιακού, χωρίς «απώλειες» στη Stoiximan GBL.

Τελευταίο του «θύμα» ήταν ο Πανιώνιος (07/12, 110-66), με τους «πράσινους» να τα κάνουν όλα σωστά και τον Νίκο Ρογκαβόπουλο να «ζωγραφίσει».

Ο Έλληνας φόργουροντ ήταν «μαγικός» απέναντι στον «Ιστορικό» πραγματοποιώντας το «ματς της ζωής του»!

Σε 31:55 λεπτά συμμετοχής πρόλαβε να σκοράρει 40 πόντους, έχοντας 12 (!!!) εύστοχα τρίποντα, «σπάζοντας» όλα τα κοντέρ!

Προφανώς και μιλάμε για αριθμό ρεκόρ στην ιστορία της Stoiximan GBL, καθώς «ξεπέρασε» τους Μπάνε Πρέλεβιτς και Σέιν Χιλ, που είχαν σταματήσει στα 10.

Ποιο είναι το πιο εντυπωσιακό της υπόθεσης, πως ο Νίκος Ρογκαβόπουλος «ξεπέρασε» μέχρι και τον ίδιο του του εαυτό, μέσα σε ένα ματς!

Ο Ρογκαβόπουλος «έσπασε» όλα τα κοντέρ

Ο 24χρονος παίκτης του Παναθηναϊκού είχε ξεκινήσει λίγο «μουδιασμένα» τη σεζόν έξω από τα 6.75μ. στο πρωτάθλημα.

Για αυτό, και πριν την 9η αγωνιστική είχε 2/17 τρίποντα. Στη Euroleague τα πράγματα ήταν λίγο καλύτερα, καθώς τη -δεδομένη στιγμή- μετράει 7/26.

Τι σημαίνει αυτό; Πως κόντρα στον Πανιώνιο (07/12, 110-62) έχοντας 12/19 τρίποντα «ξεπέρασε» όσα είχε σκοράρει σε δύο διοργανώσεις τη φετινή σεζόν!

Κι όμως, όσο «παράδοξο» και να ακούγεται είναι πέρα για πέρα αληθινό.

Οι αριθμοί του Νίκου Ρογκαβόπουλου κόντρα στον Πανιώνιο: