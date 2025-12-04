Το Ολυμπιακός-Φενέρμπαχτσε αναβλήθηκε οριστικά, με απόφαση του Γιάννη Βρούτση, λόγω των ακραίων καιρικών συνθηκών στην Αττική!

Το Ολυμπιακός-Φενέρμπαχτσε αναβλήθηκε οριστικά!

Οι Πειραιώτες, το βράδυ της Πέμπτης (04/12) υποδέχονταν την τουρκική ομάδα, στο πλαίσιο της 14ης αγωνιστικής της Euroleague, ωστόσο τα ακραία καιρικά φαινόμενα, με την κακοκαιρία Byron, που πλήττουν την Αττική, δεν επέτρεψαν τη διεξαγωγή του αγώνα.

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση της «ερυθρόλευκης» ΚΑΕ, η τελική απόφαση πάρθηκε από τον Αναπληρωτή Υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Ιωάννη Βρούτση.

Αναλυτικά, η ανακοίνωση της ΚΑΕ Ολυμπιακός:

«Κατόπιν σχετικής απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Ιωάννη Βρούτση, η σημερινή (04/12, 21:15) αναμέτρηση με τη Φενέρμπαχτσε, στο πλαίσιο της 14ης αγωνιστικής της Ευρωλίγκας, αναβλήθηκε».

Ουσιαστικά, το κυριότερο ζητούμενο ήταν η εξασφάλιση της ασφαλούς μετακίνησης των φιλάθλων, τόσο κατά τη μετακίνησή τους προς το φαληρικό στάδιο, όσο και κατά την αποχώρησή τους, μετά τη λήξη του αγώνα.

Ζητήματα υπάρχουν, ωστόσο, και στο ΣΕΦ, αν και αξίζει να σημειωθεί πως το παρκέ δεν είχε κάποιο πρόβλημα, αφού η ΚΑΕ Ολυμπιακός είχε προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες ώστε το ματς με τη Φενέρμπαχτσε να μπορεί να διεξαχθεί χωρίς προβλήματα.

Ωστόσο, έχει συγκεντρωθεί αρκετό νερό, μπροστά από το πέταλο που βρίσκονται οι οργανωμένοι φίλαθλοι των Πειραιωτών, όπως είχε συμβεί και πριν από μερικές ημέρες, στο Πανελλήνιο Τάε Κβο Ντο.

Πλέον, μένει να φανεί πότε θα οριστεί εκ νέου η διεξαγωγή του παιχνιδιού. Κάτι που θα γίνει από την διοργανώτρια αρχή.

Η ανακοίνωση της Euroleague:

«Ο αγώνας της 14ης αγωνιστικής της κανονικής περιόδου της EuroLeague μεταξύ του Ολυμπιακού και της Φενέρμπαχτσε αναβλήθηκε κατόπιν σύστασης της τοπικής κυβέρνησης λόγω σοβαρών καιρικών συνθηκών που επηρεάζουν την περιοχή σήμερα.

Η Euroleague θα αξιολογήσει τις καλύτερες δυνατές επιλογές για να επαναπρογραμματίσει τον αγώνα σε συνεργασία με τις επηρεαζόμενες ομάδες, βάσει των διαθέσιμων ημερομηνιών. Περισσότερες πληροφορίες θα ανακοινωθούν τις επόμενες ημέρες».