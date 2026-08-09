Ο Ολυμπιακός πρόλαβε τις νέες εξελίξεις, αφού δεν θα αλλάξει η «καθημερινότητά» του σε ένα -πολύ μεγάλο- ποσοστό!

Ο Ολυμπιακός αλλάζει το «σπίτι» του. Οι εργασίες για το νέο ΣΕΦ έχουν ξεκινήσει, ώστε οι Πειραιώτες να μπουν στο νέο τους γήπεδο.

Δεν πάνε πολλές ώρες από όταν υπήρξε η ακύρωση της ανάθεσης του έργου ενεργειακής αναβάθμισης. Μία είδηση που έφερε… αναταράξεις στο στρατόπεδο των φίλων των «ερυθρολεύκων».

Γιατί δεν θορυβήθηκαν στον Ολυμπιακό για το ΣΕΦ; Η ακύρωση της ανάθεσης του έργου ενεργειακής αναβάθμισης του ΣΕΦ δεν έκανε τους ανθρώπους του Ολυμπιακού να ανησυχήσουν.

Παρ’ όλα αυτά, οι ιθύνοντες του κλαμπ δεν ανησυχούν. Οι προσφυγές που εκδικάστηκαν έβαλαν προσωρινά χειρόφρενο στο έργο της ενεργειακής αναβάθμισης (στεγανοποίηση γηπέδου, μηχανολογικός εκσυγχρονισμός, σύστημα ψύξης και θέρμανσης και ούτω κάθε εξής) καθώς το ελεγκτικό συνέδριο αποφάσισε να επαναπροκυρύξει το έργο ύψους σχεδόν 25 εκατομμυρίων ευρώ μαζί με τον ΦΠΑ.

Κάτι που φέρνει όπως είναι λογικό μία μικρή καθυστέρηση στο χρονοδιάγραμμα – αφού οι εργασίες αυτού του τύπου για την ανακατασκευή του γηπέδου – θα διαρκέσουν περίπου έναν χρόνο.

Επομένως, ο Ολυμπιακός θα αναγκαστεί να χρησιμοποιήσει τη Sunel Arena, ως εναλλακτική του έδρα, για ένα μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

Παρά τις νέες εξελίξεις η «καθημερινότητα» των Πρωταθλητών Ευρώπης δεν θα αλλάξει, καθώς πρόλαβαν τα όσα έγιναν.

Το βασικό μέλημα των Πειραιωτών ήταν να είναι έτοιμο το προπονητικό τους, ώστε να μην πρέπει να ταξιδεύουν ακόμα και για τις προπονήσεις τους.

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Ο Ολυμπιακός φρόντισε και μέσα στη σεζόν θα ταξιδεύει συνέχεια στα Λιόσια. Αυτό θα γίνει ΜΟΝΑΧΑ, για το shoot around, αλλά και τους αγώνες του.

Η «βάση» του και ο χώρος που θα «δουλευτεί» παραμένει ίδιος. Σε μία εξέλιξη που σίγουρα θα φέρει… ανακούφιση σε όλο το κλαμπ, αφού δεν θα πρέπει να «αλλάξει» -τόσο πολύ- συνήθειες.

Ακόμα και αν όλα δείχνουν ότι στο νέο του γήπεδο θα μπει από τη νέα χρονιά.